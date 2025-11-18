نجم ريال مدريد السابق: لامين يامال "من الممكن" أن يتجاوز ليونيل ميسي!

لطالما وُصف يامال بأنه خليفة ميسي على العرش في برشلونة، ويعتقد الأسطورة الهولندية شنايدر أن اللاعب الإسباني قد يتفوق حتى على الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات. كما يرى لاعب خط وسط أياكس السابق أن يامال سيقاوم أي إغراءات للانتقال لمدة عقد من الزمان على الأقل.

وفي حديثه لـ "AdventureGamers"، قال شنايدر: "نتحدث عما إذا كان لامين يامال يمكن أن يصبح ميسي يوماً ما، حسناً، لامين يامال في برشلونة هو ميسي الجديد. لن يسمحوا له بالرحيل أبداً، وأعتقد، وأؤمن، أن الفتى لن يرغب أبداً في المغادرة. لقد كان هناك منذ أن كان صغيراً وقد حقق بالفعل الكثير كلاعب في الفريق الأول. لقد كسب الكثير من المال. إنه نجم كبير في الفريق. لماذا تفكر في الذهاب إلى إنجلترا أو ألمانيا أو أي مكان آخر؟ هذا لا يبدو منطقياً".

وأتم: "ربما سيغادر لاحقاً كما فعل ميسي للذهاب وخوض تجارب جديدة، لكننا في عام 2025. إذا تحدثنا مرة أخرى بعد 10 سنوات، سيظل لامين يامال في برشلونة. هل يمكن ليامال الوصول إلى مستوى ميسي أو حتى تجاوزه ليصبح لاعباً أفضل؟ هذا ممكن. اللاعبون يتحسنون كل عام وهو بالفعل في مستوى عالٍ جداً".