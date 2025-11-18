وهو في الثامنة عشرة من عمره فقط، رسخ يامال مكانته بالفعل كواحد من أفضل اللاعبين في العالم، حيث احتل المركز الثاني خلف عثمان ديمبيلي في سباق جائزة الكرة الذهبية لعام 2025.
نجم ريال مدريد السابق: لامين يامال "من الممكن" أن يتجاوز ليونيل ميسي!
معاناة يامال مع الإصابة بعد موسم 2024-25 الاستثنائي
بعد موسم 2024-25 الرائع، حيث ساعد يامال برشلونة في الفوز بالثلاثية المحلية والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عانى النجم المراهق من مشاكل الإصابات في النصف الأول من الموسم الجديد. ففي سبتمبر وأكتوبر، غاب يامال عن أربع مباريات في الدوري الإسباني بسبب مشكلة في الفخذ، والتي تم تشخيصها لاحقاً على أنها "ألم بالعانة"، وهي إصابة مزمنة في الفخذ ناتجة عن تمزق في الأنسجة الرخوة المحيطة.
وفي الوقت الذي بدا فيه أن يامال يتعافى ببطء من هذه الانتكاسة، اضطر للانسحاب من التشكيلة الأخيرة للمنتخب الإسباني. ومع ذلك، من المتوقع أن يتعافى تماماً في الوقت المناسب لجدول مباريات برشلونة المزدحم خلال فترة الأعياد. ورغم متاعب اللياقة البدنية، تمكن يامال من المساهمة بـ 11 هدفاً في 11 مباراة خاضها في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم.
- Getty/GOAL
شنايدر يدعم يامال ليتجاوز ميسي
لطالما وُصف يامال بأنه خليفة ميسي على العرش في برشلونة، ويعتقد الأسطورة الهولندية شنايدر أن اللاعب الإسباني قد يتفوق حتى على الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات. كما يرى لاعب خط وسط أياكس السابق أن يامال سيقاوم أي إغراءات للانتقال لمدة عقد من الزمان على الأقل.
وفي حديثه لـ "AdventureGamers"، قال شنايدر: "نتحدث عما إذا كان لامين يامال يمكن أن يصبح ميسي يوماً ما، حسناً، لامين يامال في برشلونة هو ميسي الجديد. لن يسمحوا له بالرحيل أبداً، وأعتقد، وأؤمن، أن الفتى لن يرغب أبداً في المغادرة. لقد كان هناك منذ أن كان صغيراً وقد حقق بالفعل الكثير كلاعب في الفريق الأول. لقد كسب الكثير من المال. إنه نجم كبير في الفريق. لماذا تفكر في الذهاب إلى إنجلترا أو ألمانيا أو أي مكان آخر؟ هذا لا يبدو منطقياً".
وأتم: "ربما سيغادر لاحقاً كما فعل ميسي للذهاب وخوض تجارب جديدة، لكننا في عام 2025. إذا تحدثنا مرة أخرى بعد 10 سنوات، سيظل لامين يامال في برشلونة. هل يمكن ليامال الوصول إلى مستوى ميسي أو حتى تجاوزه ليصبح لاعباً أفضل؟ هذا ممكن. اللاعبون يتحسنون كل عام وهو بالفعل في مستوى عالٍ جداً".
يامال متحمس للعب في كامب نو
يستعد برشلونة للعودة إلى "كامب نو" لأول مرة منذ إغلاقه في عام 2023، مع اكتمال التجديدات الشاملة تقريباً. وقد عبّر يامال عن حماسه للعب في الملعب الذي تم تجديده حديثاً في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. حيث قال: "ليالٍ خاصة قادمة"، قبل أن يقرب الصورة (زووم) على الكامب نو بكاميرا هاتفه.
وفي غضون ذلك، أثار ميسي ضجة عندما قام بزيارة سرية للملعب في بداية فترة التوقف الدولي في نوفمبر.
- AFP
ماذا بعد ليامال؟
بعد البقاء بعيداً عن "كامب نو" لمدة عامين، سوف يعود برشلونة إلى ملعبه الأيقوني هذا السبت عندما يواجه أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني بسعة مخفضة تبلغ حوالي 30,000 متفرج. ويأمل البارسا في فتح الملعب بالكامل بسعة 62,000 متفرج بحلول نهاية العام.
من المتوقع أن يكون يامال جاهزاً للمواجهة ضد أتلتيك بيلباو، والتي يجب على البارسا الفوز بها لملاحقة الغريم التقليدي ريال مدريد في صدارة جدول الترتيب. وبعد خوض مباراتهم المحلية الأخيرة، سيبدأ فريق هانز فليك الاستعداد للقاء ضخم في دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي في "ستامفورد بريدج".