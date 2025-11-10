Cristiano Ronaldo Lionel Messi 2025Getty/GOAL
Chris Burton و محمود خالد

"ربما علينا أن نسأل من سيصل لـ2000 أولًا" .. شنايدر يكشف حيلته للرد على "سخافة" المقارنة بين ميسي ورونالدو!

"هكذا أفعل حينما يسألوني عن الأفضل بين ميسي ورونالدو"

لا يزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يحظى بالدعم من أجل السير على خطى منافسه "الأبدي" كريستيانو رونالدو، في إنجاز الوصول إلى 1000 هدف عبر مسيرته، رغم أن "الدون" بات أقرب للوصول إلى هذا الرقم التاريخي.

ويُتوقع أن يواصل ميسي منافسة رونالدو على هذا الرقم، بعدما جدد "البرغوث" عقده مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، حتى عام 2028، فيما أعلن النصر عن استمرار رونالدو، بعقد جديد حتى صيف 2027.

  • رونالدو يقترب من الـ4 أرقام: لا يزال قويًا في سن الأربعين

    وأعرب ويسلي شنايدر، نجم المنتخب الهولندي السابق، عن رأيه بشأن كريستيانو رونالدو، علمًا بأن شنايدر الذي قاد "الطواحين" إلى وصافة مونديال 2010، غادر ريال مدريد قبلها بعام، حينما أصبح "الدون" لاعبًا جديدًا في قلعة سانتياجو برنابيو، والباقي ذكره التاريخ، بإحراز 450 هدف، ليصير رونالدو أفضل هداف في تاريخ النادي.

    وبعد مسيرة مذهلة مع سبورتنج لشبونة ومانشستر يونايتد ويوفنتوس، فضلًا عن إحرازه 143 هدف دولي مع منتخب البرتغال، تمكن كريستيانو رونالدو من تخطي حاجز الـ950 هدف في مسيرته، فيما بدت نية "الدون" واضحة، بأنه لن يتخذ قرار الاعتزال، قبل أن يصل رصيده من الأهداف إلى "أربعة" أرقام.

    • إعلان
  • Lionel Messi Cristiano Ronaldo 2025Getty/GOAL

    هل سيصل ميسي ورونالدو إلى الـ1000 هدف؟

    مع ميسي، نجد المثل، فلا توجد مؤشرات على تباطؤ الأرجنتيني أيضًا، حيث يتمتع قائد منتخب الأرجنتين بموسم آخر، يجعله يستحق لقب أفضل لاعب في الولايات المتحدة، بعدما فاز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الأمريكي MLS، لعام 2025، كما ساعد في وصول إنتر ميامي إلى نصف نهائي المؤتمر الشرقي في تصفيات البطولة، مسجلًا 42 هدفًا هذا الموسم، وأكثر من 900 هدف مع ناديه ومنتخب بلاده، في مسيرة حافلة بالأرقام القياسية.

    وفي حوار مع موقع Adventure Gamers، قال ويسلي شنايدر "أعتقد أن هذا هو الهدف الرئيس للاعبين بنسبة 100%، كريستيانو رونالدو لن يتوقف قبل أن يصل إلى الألف هدف، وميسي وقّع عقدًا آخر لمدة عامين، وبالتأكيد سيصل إلى الألف أيضًا".

    وأضاف "من الجيد أننا لازلنا نتحدث عن استمرار المنافسة بينهما، رغم أن ميسي بات لاعبًا في الدوري الأمريكي، ورونالدو في السعودية. إنهما نجمان كبيران والآن يسعيان نحو تحقيق هدف مختلف، وهو الوصول إلى الـ1000 هدف. هذا مذهل. ربما نرى حساب تمريراتهما الحاسمة لنعرف من سيصل إلى الـ2000 أولًا؟".

  • "أفضل لاعب في التاريخ؟ سئمت من هذا الجدل السخيف!"

    ولا يزال الجدل دائرًا حول ميسي ورونالدو، والسؤال المستمر بشأن "من منهما الأفضل في تاريخ كرة القدم؟"، في ظل انقسام الآراء حول هذا الموضوع، لكن شنايدر بات مترددًا في اتخاذ موقف واضح تجاه أي منهما.

    وتحدث شنايدر عن الثنائي اللذين فازا معًا بـ13 كرة ذهبية، قائلًا "بالنسبة لي، هذا الجدل كان سخيفًا دائمًا، لأنهما لاعبان مختلفان تمامًا".

    وأضاف "من الأفضل: يوهان كرويف أم بيليه؟ بيليه أم مارادونا؟، لا ينبغي أن نقارن بينهما. كلاهما رائعان. أتعرف ما أفعله دائمًا؟ منذ أن تقاعدتُ، سئلت هذا السؤال ربما 200 مرة، لذا أصوت 100 مرة لميسي و100 مرة لرونالدو".

  • Lionel Messi Cristiano Ronaldo World Cup European ChampionshipGetty/GOAL

    الأرجنتين ضد البرتغال: هل يفوز أحدهما بكأس العالم 2026؟

    في مواجهة ينتظر أن تكون "الرقصة الأخيرة" لاثنين من أساطير اللعبة، قد نشاهد صراعًا بين ميسي ورونالدو على أرض الملعب، في حالة مشاركتهما في نهائيات كأس العالم 2026، في الصيف المُقبل، حيث يدخل منتخب الأرجنتين البطولة، بصفته حامل اللقب، بعدما حقق ميسي حلمه الأكبر في قطر قبل أربعة أعوام، إلا أن البرتغال تضع نصب عينيها التاج العالمي، الذي سيكمل مجموعة بطولات قائدها الملهم.

    وعندما سئل شنايدر حول من سيحتفل في نهاية المونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، علق قائلًا "من الصعب جدًا تحديد ذلك؛ البرتغال لديها فريق قوي جدًا. بالنسبة لي، هي واحدة من الفرق المرشحة للفوز، لذا أعتقد أن كريستيانو رونالدو لديه فرصة أكبر للفوز بكأس العالم، مقارنة بليونيل ميسي".

    واستطرد "كأس العالم الماضية (في قطر) كانت رائعة بالنسبة للأرجنتين، لكنهم كانوا محظوظين بعض الشيء أيضًا، أعتقد أن البرتغال بشكل عام فريق أفضل".

    وحجز منتخب الأرجنتين - بالفعل - مقعده في نهائيات كأس العالم 2026، ويُتوقع أن يكون ميسي حاضرًا في البطولة الأهم للفيفا، من قلب الولايات المتحدة، رغم أن مشاركته كانت محور التساؤلات خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تصريح ميسي بأن خاض مباراته الدولية الأخيرة في الأرجنتين، ثم عاد ليتحدث عن المونديال، بقوله إنه سيكون استثنائيًا.

    من ناحية أخرى، يقترب منتخب البرتغال أيضًا من حجز مقعده في المونديال، خلال شهر نوفمبر الجاري، حينما يخوض آخر جولتين من التصفيات الأوروبية، بمواجهة جمهورية أيرلندا وأرمينيا، فيما صرّح رونالدو، في حوار مع الإعلامي بيرس مورجان، بأنه لا يحتاج للفوز بكأس العالم من أجل ترسيخ إرثه في كرة القدم.