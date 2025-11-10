مع ميسي، نجد المثل، فلا توجد مؤشرات على تباطؤ الأرجنتيني أيضًا، حيث يتمتع قائد منتخب الأرجنتين بموسم آخر، يجعله يستحق لقب أفضل لاعب في الولايات المتحدة، بعدما فاز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الأمريكي MLS، لعام 2025، كما ساعد في وصول إنتر ميامي إلى نصف نهائي المؤتمر الشرقي في تصفيات البطولة، مسجلًا 42 هدفًا هذا الموسم، وأكثر من 900 هدف مع ناديه ومنتخب بلاده، في مسيرة حافلة بالأرقام القياسية.

وفي حوار مع موقع Adventure Gamers، قال ويسلي شنايدر "أعتقد أن هذا هو الهدف الرئيس للاعبين بنسبة 100%، كريستيانو رونالدو لن يتوقف قبل أن يصل إلى الألف هدف، وميسي وقّع عقدًا آخر لمدة عامين، وبالتأكيد سيصل إلى الألف أيضًا".

وأضاف "من الجيد أننا لازلنا نتحدث عن استمرار المنافسة بينهما، رغم أن ميسي بات لاعبًا في الدوري الأمريكي، ورونالدو في السعودية. إنهما نجمان كبيران والآن يسعيان نحو تحقيق هدف مختلف، وهو الوصول إلى الـ1000 هدف. هذا مذهل. ربما نرى حساب تمريراتهما الحاسمة لنعرف من سيصل إلى الـ2000 أولًا؟".