وجهة مفاجئة تمامًا .. جيسوس يمنح أجنبي النصر الضوء الأخضر للرحيل في يناير

تحوم الشكوك حول عدد من أجانب النصر ومصيرهم مع الفريق، وعلى رأسهم مارسيلو بروزوفيتش الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري ولم يُجدده بعد في ظل ارتباطه بالعودة إلى أوروبا أو الانتقال إلى الهلال للعمل تحت قيادة سيموني إنزاجي من جديد.

الأسماء الأخرى المحاط مستقبلها بالضبابية مع النصر تتضمن ساديو ماني وبينتو وإينيغيو مارتينيز، لكن جميع هؤلاء سيُكملوا الموسم على الأرجح مع الفريق، على أن يُحسم مصيرهم خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

أحد الأجانب شذ عن تلك القاعدة، حيث يُتوقع رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، فمن هو؟