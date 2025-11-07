Enzo Fernandez Valentina Cervantes Wanda NaraGetty/Instagram
Chris Burton و علي سمير

"مرحبًا بك في عالم الشهرة" .. واندا نارا توجه رسالة إلى صديقة إنزو فرنانديز بعد شائعات "المثلث الغرامي"!

التكهنات لا تزال محيطة بزوجة إيكاردي السابقة

أخذت قصة الحب الثلاثية التي يجد لاعب وسط تشيلسي إنزو فرنانديز نفسه في قلبها منعطفاً جديداً، حيث نفت واندا نارا بشدة أنها كانت تسعى إلى إقامة علاقة غرامية مع اللاعب الأرجنتيني الدولي.

ويأتي ذلك بعد الأنباء التي انتشرت، حول قيام الزوجة السابقة لمهاجم جلطة سراي ماورو إيكاردي بإرسال رسالة إلى فرنانديز دون علم شريكته فالنتينا ثيربانتيس.

  • نارا تتجاذب أطراف الحديث مع شريكة فرنانديز

    في أكتوبر الماضي، أفادت التقارير أن عارضة الأزياء ومقدمة البرامج التلفزيونية نارا أرسلت رسالة غزلية إلى فرنانديز، الفائز بكأس العالم. وقيل إن هذا الاتصال تم على الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا على علاقة مع حبيبته منذ الطفولة ثيربانتيس.

    وتعقدت المسألة أكثر بسبب مشاركة شريك فرنانديز في النسخة الأرجنتينية من برنامج Celebrity MasterChef - وهو محتوى تقدمه نارا. وسيتعين على ثيربانتيس التفاعل مع نارا طوال فترة الإنتاج.

    وستجري هذه اللقاءات بعد أن قالت نارا لفرنانديز، حسب ما يُزعم، بعد أن رأت في بلده الأصلي أمريكا الجنوبية: "لقد رأيتك للتو في الحي، راسلني إذا أردت". وزُعم أن نجم تشيلسي أطلع صديقته على الرسالة.

  • نارا ترد على التكهنات "التي لا معنى لها"

    وفقًا لوسائل الإعلام المحلية في الأرجنتين، تشعر ثيربانتيس الآن "بعدم الارتياح" لفكرة لقاء فرنانديز بنارا. كانت نارا متزوجة سابقًا من لاعب المنتخب الأرجنتيني السابق ماكسي لوبيز، قبل أن ترتبط بعلاقة مع مهاجم إنتر السابق إيكاردي. انتهت علاقتهما المتوترة في كثير من الأحيان بالطلاق في عام 2024.

    ومنذ ذلك الحين، واعدت نارا الموسيقي L-Gante وارتبطت عاطفياً بمدافع باريس سان جيرمان أشرف حكيمي. وعادت إلى وطنها لتقدم أحدث سلسلة من برنامج Celebrity MasterChef.

    وقد نفت بشدة سعيها إلى الدخول في أي علاقة عاطفية مع فرنانديز. ونقلت عنها وسائل الإعلام قولها عن الشائعات التي تفتقر إلى أي أساس من الصحة، مخاطبة ثيربانتيس مباشرة: "سأغتنم هذه الفرصة لتوضيح الهراء الذي يقال عني وعن زوجك؛ إنه غير صحيح". وتابعت قائلةً عند تقديمها نصيحة حول كيفية التعامل مع الحياة في دائرة الضوء: "قصص ملفقة. مرحبًا بك في عالم الشهرة. هكذا هي الأمور".

  • رد ثيربانتيس على تقارير رسالة نارا

    تتمتع ثيربانتيس بخبرة طويلة في مجال الرياضة الاحترافية وثقافة المشاهير، لدرجة أنها تعرف جيدًا كيف تسير الأمور في هذا المجال. وقد صرحت سابقًا، مع التأكيد على عدم وجود أي مشاكل بينها وبين نارا: "سيستمرون في إثارة هذه القضية، لكن ماذا أعرف أنا؟ معظم الناس هم من يثيرون هذه القضية، لأنني لا أواجه أي مشكلة معها. لم تفعل لي أي شيء أبدًا".

    ردت على التقارير الأولية عن رسالة أرسلتها نارا إلى فرنانديز بالقول عندما سُئلت عما إذا كانت على علم بالشائعات: "نعم، رأيتها. لا، على حد علمي، لم أر أي رسائل. لا، لا، إنزو لم يتحدث معي أبدًا عن أي شيء. لا، لم يتحدث معي أبدًا عن أي من ذلك".

    وتابعت قائلة: "رأيتها قبل أيام. كنت أخبر الرجل أن عائلتي أرسلت لي المقاطع، لأنني لا أشاهد التلفزيون في المنزل. لا، لن أزعج إنزو بشيء كهذا. لم أسأله حتى".

    الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم 2026: تركيز فرنانديز

    يركز فرنانديز على التزاماته المهنية في الوقت الحالي، بعد أن ساعد تشيلسي في الفوز بلقب الدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية في عام 2025. أصبح فرنانديز قائدًا في ستامفورد بريدج، حيث يرتدي شارة القيادة في أوقات غياب ريس جيمس، وسجل أربعة أهداف هذا الموسم.

    قال نجم الدوري الإنجليزي السابق ميكا ريتشاردز عن فرنانديز، الذي برر الثقة التي وضعها فيه البلوز، بعد انتقاله من بنفيكا مقابل مبلغ كبير في يناير 2023: "أنا أحب [مويسيس] كايسيدو، وأحب إنزو. لقد غير إنزو أسلوب لعبه تمامًا. كان لاعبًا دفاعيًا، لكنه الآن يتقدم إلى الأمام في كل فرصة، ويسدد ركلات الجزاء.

    "إنه أحد أفضل اللاعبين، لا أريد أن أقول إنه تحسن لأنه لا يزال قد تم شراؤه بمبلغ 100 مليون جنيه إسترليني. ولكن من حيث قدرته على التكيف من مركز إلى آخر، والطريقة التي يقود بها فريقه، فهو لاعب وسط من الطراز الأول، لاعب وسط من الطراز الأول حقًا".

    سيعود تشيلسي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لمواجهة وولفز يوم السبت، قبل أن تخوض الأرجنتين مباراة ودية مع أنغولا في 14 نوفمبر - مع الألبيسيليستي، التي لا تزال تمتلك ليونيل ميسي تحت تصرفها حتى الآن، بعد أن حسمت بالفعل تأهلها إلى كأس العالم 2026.

