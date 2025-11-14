Hervi Renard Saleh Abu elshamat Saudi Arabia (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

هيرفي رينارد "كابوس" كوت ديفوار وطعنة جديدة لمدرب الأهلي! .. المنتخب السعودي يطمئن جمهوره في "بركة مياه الإنماء"

فوز معنوي مهم للمنتخب السعودي قبل كأس العرب..

وجّه منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد، رسالة طمأنينة إلى جمهور المملكة؛ وذلك خلال مواجهة كوت ديفوار "الودية"، مساء اليوم الجمعة.

المنتخب السعودي فاز (1-0) على كوت ديفوار، بملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

وبعيدًا عن النتيجة الرائعة أمام خصم قوي مثل كوت ديفوار؛ فإن الأخضر أثبت تطورًا ملحوظًا من الناحية التكتيكية والانضباطية، وكذلك التعامل مع الظروف الطارئة.

مثلًا.. مواجهة كوت ديفوار شهدت أجواءً عاصفة؛ وذلك من خلال الأمطار الغزيرة، التي حولت ملعب "الإنماء" إلى بركة مياه - خاصة في الشوط الأول -.

وبالرغم من ذلك؛ تمكن نجوم المنتخب السعودي من التعامل الجيد مع الكرة وتسيير المباراة، حتى إطلاق صافرة النهاية بالفوز (1-0).

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز السعودية على كوت ديفوار وديًا، مساء اليوم الجمعة..

  Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup Qualifier

    هيرفي رينارد.. كابوس منتخب كوت ديفوار الحقيقي

    خاض الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، مباراة عاطفية للغاية ضد كوت ديفوار، مساء اليوم الجمعة.

    هذه المباراة الودية؛ جاءت ضمن استعدادات منتخب السعودية للمشاركة في بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، التي تستضيفها الدوحة القطرية من 1 إلى 18 ديسمبر.

    وسبق لرينارد أن قاد منتخب كوت ديفوار، في الفترة من يونيو 2014 إلى مايو 2015، وحقق معه لقب كأس أمم إفريقيا.

    ورغم أنه كان بطلًا مع كوت ديفوار؛ إلا أن رينارد يعتبر "كابوسًا حقيقيًا" بالنسبة لهذا المنتخب، حيث يملك سجلًا خاليًا من الهزائم ضده.

    المدير الفني الفرنسي واجه المنتخب الإيفواري 6 مرات؛ آخرها عندما حقق الفوز (1-0) مع السعودية وديًا، مساء اليوم الجمعة.

    * أرقام هيرفي رينارد ضد كوت ديفوار:

    - مباريات: 6.

    - فوز: 5.

    - تعادل: 1.

    - خسارة: 0.

    ومن بين انتصارات رينارد على كوت ديفوار؛ تلك التي كانت في نهائي كأس أمم إفريقيا 2012، عندما قاد زامبيا للتتويج باللقب التاريخي.

  Saleh Abu Al Shamat

    صالح أبو الشامات.. طعنة جديدة لمدرب النادي الأهلي

    مرة أخرى.. أثبت صالح أبو الشامات، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، تأثيره الكبير مع منتخب السعودية؛ تحت قيادة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد.

    رينارد نجح في تفجير طاقات أبو الشامات، منذ ضمه إلى المنتخب السعودي في شهر سبتمبر من عام 2025.

    ويعطي المدير الفني الفرنسي حرية كبيرة للنجم الأهلاوي، فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ مع عدم تقييده بمهام الجناح التقليدي، الذي يلتزم الخط.

    ومن ناحيته.. رد صالح أبو الشامات على هذه الثقة؛ من خلال مجهوده الكبير في المباريات، وآخرها ضد منتخب كوت ديفوار وديًا.

    أبو الشامات سجل هدف منتخب السعودية الوحيد في الشباك الإيفوارية، في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول؛ وذلك من خلال مجهود بدني كبير، وقراءة رائعة لخطأ الخصم.

    * أرقام صالح أبو الشامات مع منتخب السعودية الأول:

    - مباريات: 4.

    - مساهمات تهديفية: 3.

    - أهداف: 2.

    - تمريرات حاسمة: 1.

    وهذه الأرقام.. بعيدًا عن بطولة كأس الخليج العربي؛ التي شارك فيها أبو الشامات مع منتخب السعودية - الرديف -.

    المهم.. ما يقدّمه أبو الشامات تحت قيادة رينارد؛ ربما يكون طعنة جديدة إلى الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    يايسله لا يعتمد على أبو الشامات "أساسيًا"؛ حيث يبرر ذلك بأن اللاعب غير جاهز بدنيًا، كما أنه لم يخض فترة تحضير فنية كافية مع الأهلي قبل بداية الموسم.

    لكن في كل مرة يظهر فيها اللاعب مع رينارد، نشاهد أنه جاهز فنيًا؛ بل وأنه من أكثر اللاعبين الذين يبذلون جهدًا بدنيًا فوق أرضية الملعب.

  FBL-WC-2023-WOMEN-MATCH55-FRA-MAR

    دفاع السعودية.. هيرفي رينارد يواصل عملية الترميم بنجاح

    هُناك نقطة أثبتتها مباراة منتخب السعودية "الودية" ضد كوت ديفوار، مساء اليوم الجمعة؛ تُحسب كثيرًا للمدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد.

    هذه النقطة هي "الصلابة" الدفاعية؛ والتي ظهرت ضد كوت ديفوار، وفي عددٍ من المباريات السابقة أيضًا.

    وما يُلاحظ هو أن هُناك عمل تكتيكي في الدفاع، مهما تغيّرت الثنائية التي تلعب في الخط الخلفي؛ مثلما حدث بين حسان تمبكتي وجهاد ذكري سابقًا، والآن بين عبدالإله العمري ووليد الأحمد.

    وشكل العمري والأحمد ثنائية دفاعية جيدة للأخضر السعودي، في مباراة كوت ديفوار "الودية"؛ حيث نجحا في إغلاق المساحات أمام نجوم الخصم.

    ورغم ذلك.. تبقى "الكرات العرضية" هي نقطة الضعف الكبيرة للدفاعات السعودية؛ حيث جاءت خطورة كوت ديفوار كلها منها.

    وإذا ما تم معالجة هذه الثغرة الواضحة؛ فإنه سيكون من الصعب على أي خصم، اختراق الدفاعات السعودية تحت قيادة رينارد.

  FBL-CAN-2024-CIV-NGR-FINAL

    فرانك كيسييه.. خطر حقيقي على المنافسين مهما كان مستواه!

    أخيرًا.. يجب أن نتطرق بحديثنا إلى مستوى النجم الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان فريق الأهلي الأول لكرة القدم، خلال مواجهة منتخب السعودية "الودية"، مساء اليوم الجمعة.

    كيسييه لم يقدّم ذلك المستوى الكبير؛ حيث كان "كسولًا" في الحركة فوق أرضية الملعب، في معظم الدقائق.

    وحتى مع سوء مستواه، إلا أن كيسييه ظهر في بعض اللقطات المؤثرة؛ يُمكن تلخيصها في التالي:

    * أولًا: كرة رأسية من داخل منطقة الـ18 في الدقيقة 45، تصدى لها حارس النصر ومنتخب السعودية نواف العقيدي ببراعة.

    * ثانيًا: تسجيل هدف في الدقيقة 83 من عمر مباراة السعودية وكوت ديفوار؛ ألغاه الحكم بداعي التسلل.

    وما نريد أن نؤكد عليه هُنا؛ هو أن فرانك كييسيه حتى وهو في أسوأ حالاته، فإنه يظل خطرًا كبيرًا جدًا على الخصوم.

    ويُعتبر مباغتة كيسييه لدفاعات الخصم، من خلال التقدم من منتصف الملعب إلى منطقة الـ18، هي نقطة قوته الكبيرة جدًا؛ والتي ظهرت ضد السعودية، رغم سوء مستواه كما ذكرنا.