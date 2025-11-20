قائمة هيرفي رينارد بـ"كأس العرب" .. أحلام الأهلي الضائعة تتحقق في المنتخب السعودي ونجم النصر يزيد متاعب سالم الدوسري

سواء قال عاشق الساحرة المستديرة عن بطولة كأس العرب إنها "ودية أو رسمية بدون أهمية"؛ فلا هذا أو ذاك سيغيّر من موقف الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم.

رينارد أعلنها صراحةً.. البطولة العربية "فيفا 2025"، التي تستضيفها الدوحة القطرية على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر القادم؛ هي جزء رئيس من استعدادات الأخضر السعودي، للمشاركة في كأس العالم 2026.

وبينما تنشغل العديد من المنتخبات بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025، وترغب أخرى في تجربة "الصف الثاني" في البطولة العربية؛ ها هو رينارد يدعو أبرز النجوم السعوديين، للمشاركة في هذا العرس الكروي المرتقب.

ويتواجد منتخب السعودية في "المجموعة الثانية" من بطولة كأس العرب 2025؛ إلى جانب كل من المغرب، والفائز من مباراة عُمان ضد الصومال والمنتصر من لقاء جزر القمر واليمن.

وأساسًا.. الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن اعترافه ببطولة كأس العرب؛ وبالتالي فإن تتويج المنتخب السعودي بها، سيكون له الكثير من الفوائد الرياضية والمعنوية.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها بخصوص قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد أن أعلن عنها رينارد بشكلٍ رسمي، مساء الخميس..