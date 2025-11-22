Jose Mourinho Benfica 2025Getty Images
علي سمير

"أردت إجراء 9 تغييرات" .. هجوم قوي من مورينيو على لاعبي بنفيكا رغم الانتصار في كأس البرتغال

انتصار هزيل يثير غضب المدرب المخضرم

لم يكن جوزيه مورينيو سعيدًا على الإطلاق بأداء فريقه بنفيكا، الذي تأهل بصعوبة إلى الدور الرابع من كأس البرتغال بفوزه 2-0 على فريق أتلتيكو CP المغمور.

 وأطلق المدرب المخضرم تصريحات نارية بعد المباراة ضد لاعبيه الأساسيين، مدعيًا أنه كان سيجري تسعة تبديلات في الشوط الأول لو سمح له بذلك. ووصف موقف بعض لاعبيه بـ"غير مقبول".

  • بنفيكا يكافح للفوز في كأس البرتغال

    شهدت مباراة الدور الرابع لعب أحد أكثر الأندية شهرة في البرتغال ضد فريق صغير نسبياً؛ حيث يلعب أتلتيكو حالياً في الدرجة الثالثة من الدوري البرتغالي. 

    وعلى الرغم من الفارق الكبير في المستوى، إلا أن الفريق المغمور أربك بنفيكا الذي كان أداءه ضعيفاً في الشوط الأول، وحافظ على التعادل السلبي حتى نهاية الشوط.

    دفع ذلك مورينيو إلى تغيير تشكيلته وإجراء أربعة تغييرات في الاستراحة. في النهاية، فرض بنفيكا تفوقه، حيث فاز صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكأس (26 مرة) بفضل هدف رأسية من ريكارد ريوس في الدقيقة 73 وركلة جزاء من فانجيليس بافليديس بعد بضع دقائق.

    على الرغم من تقدمهم في المسابقة، انتقد مورينيو لاعبيه بشدة في مقابلة ما بعد المباراة، وانتقد أداءهم في الشوط الأول وشكك في التزامهم.

    كان المدرب الفائز بدوري أبطال أوروبا مرتين، والذي بدأ فترته الثانية كمدرب للنادي البرتغالي في سبتمبر 2025، صريحًا في رده عندما سُئل عما إذا كانت رسالته تصل إلى لاعبيه. على الرغم من أنه لم يتنصل من مسؤوليته في تحقيق الانسجام بين أعضاء الفريق، إلا أنه أشار إلى أن لاعبيه يقصرون في واجبهم تجاهه وتجاه مشجعي النادي.

    • إعلان
  • SL Benfica v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    هجوم عنيف من مورينيو على لاعبيه

    قال مورينيو: "أداء أتلتيكو كان استثنائياً. شاهدتهم يلعبون في مافرا في مواجهة بالدوري، وظهروا بصورة رائعة وأدركت أن لديهم المقومات التي تجعل المباراة صعبة علينا. لكن أداءنا في الشوط الأول كان سيئاً. وكان سيئاً من الناحية التي تؤلمني أكثر، وهي الموقف. طريقة لعبنا لم تعجبني".

    وأضاف:"كان هناك العديد من اللاعبين الذين لم يكونوا جادين ولم يتعاملوا مع الأمور كما ينبغي. في الشوط الأول، قمت بأربعة تبديلات، لكنني كنت أرغب في إجراء تسعة تغييرات. في الشوط الأول، أخبرت اللاعبين الاثنين اللذين كانا يأخذان المباراة على محمل الجد أنني أرغب في إبقائهما على أرض الملعب. أما التسعة الآخرون فلم يكونوا كذلك".

    وواصل حديثه:"في الشوط الثاني، تحسنا كثيرًا، ولم يعد أتلتيكو قادرًا على اللعب بنفس الجودة، وكان تسجيلنا للهدف مسألة وقت فقط. كنت سعيدًا بالشوط الثاني لأن الموقف تحسن".

    عندما سُئل عن كيفية تغييره للأمور من الناحية التكتيكية لتلائم التغيير في التشكيلة، علق قائلاً: "الأمران لا علاقة لهما ببعضهما البعض. ما لم ينجح هو اللاعبون الذين كانوا على أرض الملعب. لم أرغب في تصوير أي لاعب ككبش فداء في العلن لأن هذا أمر يجب أن يتم داخليًا، ولكن لإخراج بعض اللاعبين الذين أردت تبديلهم، كان من الضروري تغيير النظام. وكان لدينا لاعبون لم يكونوا حاضرين منذ الدقيقة الأولى. وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لي. لقد أخبرت بعضهم بالفعل ألا يطرقوا بابي ليسألوا عن سبب عدم مشاركتهم".

    ورداً على الأسئلة حول فشل رسالته في الوصول إلى لاعبيه الجدد، قال المدرب السابق لتشيلسي: "أعتقد أن الرسالة ليست رسالتي فقط، إنها رسالة عامة. من مشجعي بنفيكا. في حالتي، أنا المدرب والمسؤول. اللاعبون مسؤولون تجاهي وتجاه جمهور الفريق، وهناك أمور تتعلق بموقفهم غير مقبولة".

  • بداية صعبة لمورينيو مع بنفيكا

    تولى مورينيو مهامه في النادي البرتغالي العملاق بعد إقالة برونو لاجي. ورغم أن بنفيكا لم يخسر أي مباراة في الدوري هذا الموسم، إلا أن سلسلة من التعادلات، بما في ذلك ثلاثة تعادلات تحت قيادة مورينيو، جعلته يتأخر بست نقاط عن بورتو في الدوري البرتغالي.

    جاءت إقالة المدرب برونو لاج بعد أن بدأ الفريق مشواره في دوري أبطال أوروبا بهزيمة قاسية 3-2 على أرضه أمام فريق كاراباج الأذربيجاني. فشل مورينيو في تحقيق انعطافة في المسابقة الأوروبية، حيث خسر بنفيكا جميع مبارياته الثلاث في مرحلة المجموعات، وكان آخرها الهزيمة 1-0 أمام ليفركوزن في ملعبه بالبرتغال.

  • FBL-POR-LIGA-BENFICA-CASA PIAAFP

    مباريات حاسمة تنتظر فريق بنفيكا بقيادة مورينيو

    يأمل المدرب السابق لريال مدريد وإنتر ميلان أن يستجيب لاعبوه بشكل إيجابي لتعليقاته بعد المباراة، حيث يستعدون لسلسلة من المباريات الحاسمة خلال الأسبوعين المقبلين. يوم الثلاثاء المقبل، سيواجه النسور فريق أياكس في دوري أبطال أوروبا.

     وقد تحدد مباراة ديربي لشبونة ضد سبورتينج في 5 ديسمبر من سيتنافس على اللقب ضد بورتو، في حين أن وصول نابولي بقيادة أنطونيو كونتي في 10 ديسمبر سيشكل تحديًا صعبًا آخر في أوروبا.

الدوري البرتغالي الممتاز
ناسيونال crest
ناسيونال
NAC
بنفيكا crest
بنفيكا
بنفيكا