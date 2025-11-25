"سنرى".. هاري كين يكسر صمته بشأن الانتقال لبرشلونة!

أكد كين أن التواصل مع "أي شخص" من بايرن ميونخ بشأن تمديد عقده الحالي لم يحدث في هذه المرحلة.

وقال لصحيفة "بيلد": "لم يكن لدي أي تواصل مع أي شخص، لم يتصل بي أحد". وأضاف: "أشعر براحة كبيرة في الوضع الحالي، على الرغم من أننا لم نناقش وضعي مع بايرن بعد، لا داعي للعجلة. أنا سعيد حقاً في ميونخ. يمكنك رؤية ذلك في الطريقة التي ألعب بها. إذا كان هناك تواصل، فسنرى. لكنني لا أفكر في الموسم الجديد بعد. الأولوية لكأس العالم في الصيف. ومن غير المرجح جداً أن يتغير أي شيء بعد هذا الموسم".

وكان رده على سؤال عما إذا كان يجب على مشجعين بايرن القلق هو: "لا أعتقد ذلك".