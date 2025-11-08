عودة روبرتو كارلوس وهدف قاتل ضد "نسخة ألمانية" من آرسنال .. ربما عليك التفكير في عرض مانشستر يا هاري كين!

أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا .. هكذا عاد "المنقذ" هاري كين، ليحرم أونيون برلين من الانتصار، ويقتنص نقطة لفريقه بايرن ميونخ، في مباراة انتهت بالتعادل (2-2)، ضمن حساب الجولة العاشرة من الدوري الألماني "موسم 2025-2026".

وسجل الهولندي دانيلهو ديوخي، هدفي أونيون برلين في الدقيقتين 27 و83، فيما وقّع لويس دياز وهاري كين على ثنائية بايرن ميونخ، في الدقيقتين 38 و90+3.

ورغم توقف سلسلة انتصارات بايرن ميونخ، بأول تعادل في البوندسليجا، هذا الموسم، بعد 9 انتصارات متتالية، إلا أن كتيبة فنسنت كومباني، حافظت على الصدارة برصيد 28 نقطة، بينما جاء أونيون برلين، في المركز العاشر، برصيد 12 نقطة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء هاري كين، وأبرز ما شهدته المواجهة بشكل عام..