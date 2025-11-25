كان نيمار قد عاد لتوه من إصابة في أوتار الركبة وكان يستقر ببطء في اللعب مرة أخرى لسانتوس، لكن ضربة جديدة أجبرته على (الغياب) عن مباراة أمس الإثنين.
"هذه هي الخطة".. مدرب سانتوس يقدم تحديثا "صريحًا" بشأن انتكاسة نيمار الجديدة!
استمرار مشاكل نيمار البدنية
كان نيمار متفائلاً بشأن تحقيق بداية جديدة وإنعاش مسيرته عندما انضم إلى نادي طفولته سانتوس في يناير 2025. كان قد تعافى لتوه من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي (ACL) أبعدته عن الملاعب لمدة عام ونصف تقريباً، ما دفع عملاق الدوري السعودي الهلال إلى فسخ عقده بالتراضي.
ومع ذلك، لم تسر عودته كما هو مخطط لها. إن حصيلة سبعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في 25 مباراة في جميع المسابقات لا تعتبر جيدة، وقد غاب اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً بشكل متكرر بسبب الإصابة خلال فترته الثانية في سانتوس.
كما أدت انتكاساته المستمرة في الإصابة إلى تأخير عودته للمنتخب البرازيلي، ومع تبقي فترة توقف دولي واحدة فقط في مارس قبل انطلاق كأس العالم 2026، فإنه يواجه سباقاً مع الزمن لإثبات نفسه لكارلو أنشيلوتي.
بعد التعافي من إصابة حديثة في أوتار الركبة، شارك نيمار في التشكيلة الأساسية لسانتوس في آخر ثلاث مباريات بالدوري البرازيلي، ولكن قبل مواجهة إنترناسيونال مباشرة يوم الاثنين، ذكرت شبكة بي إن سبورتس أنه كان يعاني من انزعاج في الركبة طوال الأسبوع.
- Getty
مدرب سانتوس يقدم تحديثاً بشأن نيمار
بعد التعادل 1-1 ضد إنترناسيونال، قال فويفودا مدرب سانتوس للصحفيين: "الخطة هي أن يتواجد في المباراة ضد سبورت ريسيفي. يجب أن أتحدث معه، أنا لست موجوداً معه جسدياً وسأحترم قرارات نيمار. لكن التزامه هو أن يكون موجوداً، هو يريد دائماً أن يكون موجوداً. قبل مباراة ميراسول، شعر بانزعاج في ركبته. وشعر بذلك أيضاً أثناء المباراة. وفي اليوم التالي كان يعاني من انزعاج كبير في تلك الركبة".
وأضاف: "نحن نعلم أن لدينا مباريات كل ثلاثة أيام. مع السفر، سنصل إلى سانتوس غداً ظهراً... إنه لاعب نحتاجه لجميع الجولات الثلاث وسيساعدنا. إنه قائدنا على أرض الملعب. سيكون موجوداً. لقد شعر أنه لن يكون قادراً على تلبية متطلبات مباراة اليوم".
هل سيقدم سانتوس عقدًا جديدًا لنيمار؟
ينتهي عقد نيمار الحالي في نهاية هذا العام ولم يجتمع بعد مع مسؤولي سانتوس للتفاوض على عقد جديد. هناك احتمالية أن يفكر الجناح في العودة إلى أوروبا، على الرغم من أن رئيس النادي مارسيلو تيكسيرا يبدو واثقاً من إمكانية إبرام صفقة.
وقال في وقت سابق من هذا الشهر: "مشروع نيمار هو كأس العالم 2026. إذا كان هناك توافق، سيمدد عقده. هناك ثقة كبيرة بينه وبين النادي، وأعتقد أننا سنجد حلاً في اللحظة المناسبة".
- AFP
هل يستطيع نيمار اللعب في كأس العالم 2026؟
في الوقت الحالي، تبدو مشاركة نيمار في كأس العالم حلماً بعيد المنال، بالنظر إلى أنه لعب في أربع مباريات فقط منذ سبتمبر. ومع ذلك، لا يزال مدرب "السيليساو" أنشيلوتي يأمل في أن يتمكن من ضم نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق في القائمة المتوجهة إلى أمريكا الشمالية العام المقبل.
وقال الإيطالي مؤخراً: "نيمار موجود في قائمة اللاعبين الذين يمكنهم الذهاب إلى كأس العالم. لديه ستة أشهر للوصول للقائمة النهائية. نيمار تعافى، لكنه يحتاج لإظهار الأداء. عندما ينتهي الدوري البرازيلي، سيحصل على بعض الوقت للإجازة، ثم يجب عليه إظهار جودته وحالته البدنية مرة أخرى".
كما قدم مدرب ريال مدريد السابق بعض كلمات النصيحة للنجم البرازيلي الكبير، حيث أضاف: "الحقيقة هي أن كرة القدم اليوم تتطلب أشياء كثيرة، ليس فقط الموهبة. أيضاً الحالة البدنية، والحدة. نأمل أن يكون نيمار في أفضل مستوياته. يحتاج للعب بشكل مركزي أكثر، وليس كجناح. الأجنحة في كرة القدم اليوم هم لاعبون تحتاجهم للمساعدة دفاعياً أيضاً. عندما تلعب أكثر قليلاً في الداخل (العمق)، يكون العمل الدفاعي أقل بكثير مما لو كنت تلعب كجناح".