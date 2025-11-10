وسط كشف اللاعب عن تلقيه تهديدات من الحكم! .. نيمار يتعرض لهجوم عنيف: مستواك ضد فلامنجو عار ولن تشارك في المونديال

النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور عاد إلى "التشكيل الأساسي" لفريق سانتوس الأول لكرة القدم، وذلك بعد غياب لمدة شهرين كاملين.

نيمار غاب لمدة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة؛ حيث عاد في مباراة سانتوس وفورتاليزا، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري البرازيلي.

وقتها.. دخل نيمار "بديلًا" في الدقائق الـ23 الأخيرة من عمر المباراة؛ قبل أن يشارك لأول مرة "أساسيًا"، في لقاء سانتوس ضد فريق فلامنجو الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري.

ومن ناحيتها.. وصفت صحيفة "آس" الإسبانية مساء اليوم الإثنين، أداء النجم البرازيلي البالغ من العمر 33 سنة، بعد عودته لـ"التشكيل الأساسي" لفريق سانتوس الأول لكرة القدم، بـ"البطيء والعار"؛ حيث أعاق به أسلوب لعب زملاءه فوق أرضية المستطيل الأخضر.

وشددت الصحيفة على أن الأداء الذي ظهر به نيمار، في مباراة سانتوس وفلامنجو؛ من المستحيل أن يجعله يشارك في بطولة كأس العالم 2026، مع منتخب بلاده البرازيل.