من صفقة نيمار والهلال إلى معركة كيليان مبابي .. باريس سان جيرمان يغتنم "الفرص السعودية" لتحقيق انتصارات اقتصادية والانتقام قضائيًا

هل تنقذ السعودية نادي باريس سان جيرمان مجددًا؟!..

"الحياة فرص يجب على الإنسان اغتنامها وعدم تضييعها؛ فهي قد لا تتكرر مجددًا"!.. بهذا المبدأ يسير مسؤولو العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، برئاسة ناصر الخليفي.

الخليفي اغتنم مجموعة من الفرص المهمة، التي منحته إياها الحياة في السنوات القليلة الماضية؛ لعلى أبرزها التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، صيف عام 2021.

ميسي الذي كان من المستحيل أن يتخيل أي عاشق للساحرة المستديرة، أن يلعب في نادٍ أوروبي غير العملاق الإسباني برشلونة؛ تمكن الخليفي من ضمه إلى صفوف فريقه، وبشكلٍ مجاني.

نعم.. رئيس النادي الفرنسي تحرك فورًا، بعد علمه بعدم قدرة برشلونة على تجديد عقد الأسطورة الأرجنتينية صيف عام 2021؛ حيث أقنعه بالقدوم إلى صفوف فريقه، الذي كان يضم وقتها الثنائي الكبير كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا جونيور.

ولعب ميسي في صفوف نادي باريس سان جيرمان لمدة عامين؛ قبل أن يرحل عن الملاعب الأوروبية متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا فريق إنتر ميامي الأول لكرة القدم.

وبعيدًا عن ميسي.. اغتنم ناصر الخليفي فرصة أخرى متعلقة بنيمار؛ ولكن ليس عندما تعاقد معه، وإنما في عملية بيعه صيف 2023.

والآن.. يحاول الخليفي أن يغتنم فرصة جديدة، مُتعلقة بحربه مع مبابي؛ الذي انتقل من النادي الباريسي إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، صيف عام 2024.

    نيمار جونيور.. الحصول على ثروة مالية من السعودية في لاعب مصاب!

    في صيف عام 2023.. وصل عرض ضخم إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ للتعاقد مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

    هذا العرض كان من المملكة العربية السعودية؛ حيث تفاوضت لجنة "الاستقطابات" مع نيمار وقتها، للانتقال إلى صفوف عملاق العاصمة نادي الهلال.

    وحقيقةٍ.. نيمار لم يكن هدفًا للسعوديين في هذا الصيف؛ حيث كان كل التركيز على التعاقد مع الأسطورة ليونيل ميسي، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

    لكن.. بعد أن فضل ميسي الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية من بوابة نادي إنتر ميامي؛ تحوّلت أنظار "الاستقطابات" إلى نيمار، من أجل دعم الهلال بلاعب "فئة أ".

    ولم يتردد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، في بيع عقد نيمار إلى الهلال؛ حيث حقق مجموعة من المكاسب المهمة، على النحو التالي:

    * أولًا: التخلص من لاعب كثير الإصابات - غيابه أكثر من حضوره -.

    * ثانيًا: التخلص من لاعب صاحب راتب ضخم - 40 مليون يورو في السنة -.

    * ثالثًا: الحصول على مبلغ ضخم من المستحيل أن يتكرر بسهولة - 90 مليون يورو -.

    وبالفعل.. تعرض نيمار لأكثر من 20 إصابة مختلفة، خلال فترة تواجده في صفوف الفريق الباريسي؛ وذلك من 2017 إلى 2023، بل أنه انتقل إلى الهلال وهو يُعاني من مشاكل عضلية أساسًا.

    كيليان مبابي.. اسم السعودية يظهر في "المعركة الباريسية" الكبرى

    بعد نيمار.. ظهر اسم السعودية مجددًا في أروقة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ وهذه المرة في معركته الكبرى ضد النجم كيليان مبابي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم السابق.

    مبابي انضم إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، صيف عام 2024؛ وذلك في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الفريق الباريسي.

    رفض النجم الفرنسي تجديد عقده مع الفريق الباريسي، وتفضيله الانتقال إلى ريال مدريد "حرًا"؛ أدى إلى تدهور العلاقات بين الجانبين، حيث يطالب كل طرف بمبالغ مالية ضخمة من الآخر.

    وطالب مبابي نادي العاصمة الفرنسية بمبلغ يُقدر بـ55 مليون يورو في البداية، قيمة مكافآت مستحقة له خلال فترته مع الفريق الأول؛ قبل أن تفجر محاميته دلفين فيرهيدن مفاجأة من العيار الثقيل، أمام محكمة العمل في باريس.

    محامية مبابي طالبت باريس سان جيرمان، بدفع مبلغ مالي يُقدر بـ240 مليون يورو إلى مبابي؛ كتعويض عن إعادة تصنيف عقده ومستحقات لم تُدفع، بالإضافة إلى ما زعمت أنه "مضايقات أخلاقية" ضد اللاعب في نهاية مسيرته مع النادي.

    ومن ناحيته.. رد العملاق الفرنسي على طلبات محامية مبابي؛ بدعوى تعويض مالي قدره 180 مليون يورو ضد نجم نادي ريال مدريد الحالي، حسب ما ذكرته شبكة "ESPN".

    المثير في الأمر أن طلب باريس سان جيرمان هذا المبلغ من مبابي؛ جاء مقترنًا باسم السعودية، على النحو التالي:

    * أولًا: مبابي رفض عرضًا ضخمًا من السعودية صيف عام 2023.

    * ثانيًا: مبابي قام بالمماطلة برفض العرض السعودي - تحديدًا الهلال -؛ من أجل الانتقال إلى ريال مدريد "مجانًا"، صيف 2024.

    * ثالثًا: مماطلة مبابي برفض العرض السعودي، ورحيله "مجانًا" صيف 2024؛ أدى إلى خسائر مالية كبيرة لنادي باريس سان جيرمان.

    ولذلك.. يرى نادي العاصمة الفرنسية أنه من حقه الحصول على تعويض مالي من مبابي؛ بسب الخسائر التي تعرض لها، عقب تصرفات اللاعب سالفة الذكر.

    خطة باريس.. استغلال اسم السعودية رغم الحقيقة المعروفة!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية سنتحدث الآن؛ فنادي باريس سان جيرمان الفرنسي من الممكن أن يحقق أموالًا هائلة، إذا انتصر في معركته القضائية ضد مهاجمه السابق كيليان مبابي.

    والجميع يعلم أن النادي الباريسي ومبابي نفسهما، لم يكن لديهما أي نية في قبول العرض السعودي صيف عام 2023، عندما كان النجم الفرنسي يلعب في صفوف الفريق العاصمي؛ بل كانت هُناك مناقشات لتجديد العقد بين الطرفين.

    هذه المناقشات تعطلت لسببٍ أو لآخر؛ ولعلى أهمها حلم اللاعب بالانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى خلافاته مع المدير الفني الإسباني للنادي الباريسي لويس إنريكي.

    بل أن العديد من التقارير أكدت أن إنريكي نفسه، رفض استمرار مبابي مع باريس سان جيرمان؛ وقام بوعد الرئيس ناصر الخليفي بتحقيق دوري أبطال أوروبا بدونه، وهو ما حدث بالفعل.

    وهُنا.. نستطيع أن نقول إن كل ما يفعله مسؤولو باريس سان جيرمان، بقيادة الخليفي؛ ليس إلا محاولة لاغتنام الفرصة باستغلال العرض السعودي السابق، من أجل هزيمة مبابي قضائيًا والحصول على أموال من ورائه.

    كلمة أخيرة.. باريس سان جيرمان "الفائز الوحيد" من كل ما يحدث

    الخلاصة من كل ما سبق؛ هو أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فاز رياضيًا واقتصاديًا بسبب السعودية، وربما قضائيًا أيضًا في الأيام القادمة.

    انتصار باريس سان جيرمان رياضيًا واقتصاديًا بسبب السعودية، كان من خلال انتقال الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ على النحو التالي:

    * أولًا: استغلال قيمة صفقته - 90 مليون يورو -؛ للتعاقد مع أسماء أخرى.

    * ثانيًا: تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي؛ بدون نيمار.

    وخرج النادي الباريسي كـ"منتصر وحيد" من صفقة نيمار؛ حيث أن مسيرة اللاعب انهارت تمامًا بعد ذلك، بينما الهلال لم يستفد منه بسبب كثرة إصابته.

    واضطر الهلال للاستغناء عن نيمار، في يناير من عام 2025؛ وذلك بتركه ينتقل بـ"شكل حر" إلى العملاق البرازيلي سانتوس.

    أما بخصوص الانتصار القضائي بسبب السعودية؛ فقد يتحقق إذا كسب باريس سان جيرمان معركته ضد كيليان مبابي في المحاكم، كما ذكرنا.

    واسم السعودية والهلال قد يقوي موقف الباريسيين؛ بحيث أنه إذا لم يحصلوا على تعويض مالي من مبابي، قد لا يدفعوا أي شيء للاعب من ما طلبه هو ومحاميته.