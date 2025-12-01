قبل انطلاق مشوار المنتخب السعودي في كأس العرب قطر 2025، تسبب نواف العقيدي؛ حارس مرمى الصقور الخضر، في جدل كبير قبل مواجهة عمان، بعد رده الغاضب على سؤال أحد الصحفيين العمانيين.
جدل نواف العقيدي ينتقل لكأس العرب! .. هجوم عماني على حارس المنتخب السعودي: أنت لست بوفون وتأهلت للمونديال بـ"ملحق ظالم"
ما القصة؟
المنتخب السعودي يفتتح مشواره في كأس العرب قطر 2025، غدًا الثلاثاء، بمواجهة عمان في تمام الساعة الثامنة مساءً - بتوقيت مكة المكرمة -.
وقد رافق نواف العقيدي مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، للإجابة على أسئلة الصحفيين، وهنا حدثت الأزمة.
الصحفي العماني عبدالله المسروري، الذي كان حاضرًا للمؤتمر، وجه سؤالًا للعقيدي بشأن الضغوطات التي يعاني منها المنتخب السعودي من أجل تحقيق اللقب العربي، في ظل الإنفاقات الكبيرة التي تصرفها المملكة العربية السعودية على كرة القدم في السنوات الأخيرة.
لكن ما لم يُعجب العقيدي تحديدًا هو طريقة طرح "عبدالله" للسؤال..
حوار العقيدي والصحفي العماني
الأزمة بدأت عندما قال الصحفي العماني لنواف العقيدي: "سؤال أيضًا للاعب أو الكابتن الحارس الموجود، أنتم كلاعبون تعيشون ضغوطات وتطمحون لتحقيق إنجاز للكرة السعودية من أجل الحكومة والجماهير، فكيف تتعاملون مع هذه الضغوطات؟!".
عدم ذكر الصحفي عبدالله لاسم نواف العقيدي واكتفائه بقول "الكابتن الحارس الموجود"، أغضبه، ليرد عليه: "أنا اسمي نواف العقيدي، ما عليك زود، لكن أنا بصراحة لم أكن مركزًا وأنت تقول اسمك!".
وأضاف حارس الأخضر: "نحن ندعم قيادتنا في ملف التطور السعودي في الدوري، نحن نضخ المليارات بالفعل، هي ملياراتنا ونضخها أينما نريد، ونحن هدفنا التطور ومواكبة العالم ولذا نقوم بهذا الأمر".
وتابع عن مواجهة الغد: "المنتخب السعودي دومًا ما كان كعبه عالٍ على عُمان، نحن كنا في كأس العالم، وسنشارك في النسخة القادمة، وسنظهر بصورة جيدة في البطولة، وغدًا سترون جميعًا مدى تطور وقوة المنتخب السعودي. مثلما قلت، نحن نتطور وفي كل المجالات وسعداء وفخورون بهذا الأمر".
هجوم عماني على نواف العقيدي
الأمر لم يتوقف عند ما حدث خلال المؤتمر الصحفي، حيث انتقل إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ بادر عدد من الإعلاميين العمانيين بالهجوم على حارس مرمى النصر والمنتخب السعودي، مستغربين انفعاله، وكان الناقد الرياضي جابر العجمي أحد من هاجموه..
العجمي كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "انفعال غير مبرر من حارس المنتخب السعودي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة عمان والسعودية في كأس العرب!".
وأضاف: "أولًا أنت لا بوفون ولا دوناروما، ولا تلعب للريال أو ليفربول عشان كل أحد يعرفك. ثانيًا عبدالله ذكر المدرب بلقب كوتش وذكرك بلقب الحارس، ما قلل منك عشان تنفعل بها الشكل الغريب".
تقليل من المنتخب السعودي
لم يتوقف جابر العجمي عند الرد على نواف العقيدي فقط، بل واصل مؤيدًا حديث الصحفي عبدالله بشأن الضغوطات التي يعاني منها الأخضر السعودي مؤخرًا، مؤكدًا أنه لولا نظام التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 الجديد ما تأهل الصقور لنهائيات الحدث العالمي.
واستطرد الإعلامي العماني: "ثالثًا الواقع يؤيد كلام عبدالله... السعودية كانت تتأهل للمونديال بسهولة، بفضل جودة لاعبيها، واليوم بسبب قلة جودة لاعبي السعودية كانت وضعية التأهل صعبة لولا قرارات الاتحاد الآسيوي بنظام الملحق الظالم!".
واختتم: "رابعًا عمان فاز عليكم بـ10 لاعبين قبل سنة... وإذا عندك رد، بكره بالملعب!".
جدير بالذكر أن المنتخب السعودي نجح في خطف بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز أمام إندونيسيا (3-2)، والتعادل أمام العراق (0-0) في الدور الرابع "الملحق الآسيوي".
أما المنتخب العماني ففشل في التأهل للمونديال، بعدما تعادل أمام قطر (0-0)، وخسر أمام الإمارات (1-2)، في الدور الرابع من التصفيات الآسيوية.
نواف العقيدي وعلاقة متوترة مع الصحفيين مؤخرًا
ربما يظن البعض أن ما حدث بين نواف العقيدي والصحفي العماني قبل مواجهة المنتخبين في كأس العرب 2025، هو مجرد حرب معنوية، لكن الحقيقة أن حارس مرمى النصر يعاني من علاقة متوترة بشكل عام مع الصحفيين في الفترة الأخيرة..
أبسط مثال على ذلك، ما حدث في أكتوبر الماضي، عقب مواجهة الأخضر السعودي أمام إندونيسيا في الجولة الأولى من الدور الرابع "الملحق الآسيوي" المؤهل لكأس العالم 2026.
المباراة انتهت بفوز السعودية بثلاثية مقابل هدفين على إندونيسيا، وشهدت تألق العقيدي بشكل كبير وتصديه لفرصة خطيرة في الدقائق الأخيرة.
وعقب المباراة، حاول مراسل برنامج "أكشن مع وليد" الحصول على بعض التصريحات من الحارس، لكنه تفاجأ برده: "بصرح للجميع إلا أنت وياه، ما تستاهلون".
ولم يُكشف حتى الآن عن سبب غضب حارس العالمي من مراسلي وليد الفراج.
إطاحة عمان بالسعودية من كأس الخليج
بالحديث عن مواجهة السعودية وعمان، فقد تقابل المنتخبان قبل عام من الآن، وتحديدًا في 31 من ديسمبر 2024، في نصف نهائي كأس الخليج العربي.
وقتها نجح المنتخب العماني في الإطاحة بالأخضر السعودي من البطولة، منتصرًا عليه بثنائية مقابل هدف وحيد.
لكن العقيدي كان جالسًا على مقاعد البدلاء في تلك المواجهة، حيث حرس عرين السعودية محمد العويس.