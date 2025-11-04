"هذا يحدث في كرة القدم!".. نجم دفاع ريال مدريد يدافع عن فينيسيوس جونيور بعد ثورة الكلاسيكو

بدا فينيسيوس جونيور متألقًا للغاية وهو يندفع على الجانب الأيسر في فوز ريال مدريد 2-1 على برشلونة في مباراة الكلاسيكو الشهر الماضي.

منذ صافرة البداية، كان البرازيلي لا هوادة فيه، مبهرًا بسرعته ومهاراته في التعامل مع الكرة، ومبقيًا دفاع الكتالونيين في حالة توتر مستمر.

لكن على الرغم من أدائه المتألق الذي تسبب في أضرار جسيمة للزوار، اتخذت الليلة منعطفًا غير متوقع في الدقيقة 72، حين استدعى المدرب تشابي ألونسو رودريجو، مشيرًا إلى "فيني" بالخروج.

"أنا؟ أنا؟ سيدي، سيدي! أنا؟" صرخ فينيسيوس جونيور في حالة من عدم التصديق بينما كان ألونسو يستعد لإجراء التبديل.

غادر لاعب ريال مدريد رقم 7 الملعب وهو يشعر بخيبة أمل واضحة قبل أن يتجه مباشرة إلى النفق.

"دائماً أنا... سأغادر الفريق. سأغادر. من الأفضل أن أغادر"، هكذا تم تداول أنه تمتم، متجاوزًا مقاعد البدلاء ومختفيًا عن الأنظار.

أثارت رد فعله اهتمامًا فوريًا وانتقادات، التقطت الكاميرات غضبه الواضح، مما أثار جدلاً في جميع أنحاء إسبانيا وفي وسائل الإعلام حول مزاج الجناح ومهنيته.

عاد فينيسيوس في النهاية إلى مقاعد البدلاء قبل صافرة النهاية، لكن الحادثة كانت قد تصدرت عناوين الصحف بالفعل.