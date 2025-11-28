تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Rayo Vallecano de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
بلال محمد

موعد مباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جيرونا وريال مدريد في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب مونتليفي ، لاستقبال مباراة هامة، تجمع بين جيرونا وريال مدريد، في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني 2025-2026.

ريال مدريد يبحث عن تحقيق الانتصار بعد خسارة نقطتين أمام إلتشي في الجولة الماضية، وبغية الحفاظ على الصدارة والابتعاد أكثر عن برشلونة.

بينما يحاول جيرونا استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق انتصار يساعده في تحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

    موعد مباراة جيرونا وريال مدريد، في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 30 نوفمبر 2025، على ملعب مونتيليفي.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 1 لبث المواجهة بتعليق حسن العيدروس.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.


    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
    جيرونا - ريال مدريدالأحد 30 نوفمبر 2025،
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		beIN SPORTS 1عصام الشواليمونتليفي

  • تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام جيرونا في الدوري الإسباني 2025-2026:

    التشكيل | 4-2-3-1
    حراسة المرمىتيبو كورتوا
    خط الدفاعألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - كاريراس - ألفارو كاريراس
    المحورسيبايوس - فيدي فالفيردي
    خط الوسطفينيسيوس - جود بيلينجهام - أردا جولر
    خط الهجومكيليان مبابي
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو crest
أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
كأس ملك إسبانيا
أورينيسي crest
أورينيسي
OUR
جيرونا crest
جيرونا
جيرونا