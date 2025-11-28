يتزين ملعب مونتليفي ، لاستقبال مباراة هامة، تجمع بين جيرونا وريال مدريد، في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني 2025-2026.

ريال مدريد يبحث عن تحقيق الانتصار بعد خسارة نقطتين أمام إلتشي في الجولة الماضية، وبغية الحفاظ على الصدارة والابتعاد أكثر عن برشلونة.

بينما يحاول جيرونا استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق انتصار يساعده في تحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.