موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 القنوات الناقلة

يحل الاتحاد ضيفًا على نظيره الدحيل على استاد عبدالله بن خليفة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026.

ويدخل النمور اللقاء بعد تحسين النتائج في البطولة الأسيوية مع المدرب الجديد، سيرجيو كونسيساو، ويهدف للاستمرار في الطريق نحو التأهل.

ولن تكون المباراة سهلة في ظل مواجهة خصم قوي مثل الدحيل القطري الذي يستلح بالأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الدحيل والاتحاد في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.