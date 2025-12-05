بسبب نجم ريال مدريد؟ فينجر يختار مُرشحه للفوز بكأس العالم ولا يستبعد نجاح إنجلترا في كسر اللعنة!

وقال فينجر: "إنجلترا هي إحدى الفرق المرشحة للفوز بكأس العالم. إنها دائماً على وشك تحقيق ذلك. وعليها أن تخطو هذه الخطوة. فهي تمتلك المقومات اللازمة للفوز".
على الرغم من إشادته بتطور إنجلترا، لم يضعها وينجر في قمة المتنافسين. وأصر على أن هذا الشرف يعود إلى فرنسا. وسلط الضوء على عمق لا مثيل له من المهاجمين النخبة كسبب رئيسي لتقدم منتخب "الديوك" قليلاً على فريق توخيل.
وقال: "بمحاولة أن أكون موضوعياً قدر الإمكان، أعتقد أن فرنسا هي المرشحة الأكبر. لسبب واحد فقط". "لديها مهاجمون من الطراز العالمي أكثر من أي دولة أخرى. وجود مثل هذا الدعم ومثل هذه الجودة سيحدث فرقاً".
من الصعب دحض حجته. مع نجم ريال مدريد كيليان مبابي في صدارة مجموعة تضم أيضاً عثمان ديمبيلي وماركوس تورام وراندال كولو موان وديزيري دوي وهوجو إيكيتيكي، تمتلك فرنسا ترسانة هجومية لا مثيل لها في كرة القدم الدولية. تدخل الدولتان القرعة كأعلى المصنفين، مما يعني أنهما لن تتقابلا حتى النهائي.
كيليان مبابي على وجه التحديد يعيش أفضل مواسمه مع ريال مدريد، حيث سجل صاحب الـ26 سنة 25 هدفًا في 20 مباراة فقط لعبها مع الفريق هذا الموسم.