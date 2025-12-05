بسبب نجم ريال مدريد؟ فينجر يختار مُرشحه للفوز بكأس العالم ولا يستبعد نجاح إنجلترا في كسر اللعنة!

فشل منتخب إنجلترا بقيادة جاريث ساوثجيت في الفوز بلقب يورو 2024، حيث تفوقت عليه إسبانيا في المباراة النهائية التي كشفت بشكل قاسي الفارق بين المنتخبات التي كادت أن تحصل على اللقب وتلك التي فازت به بالفعل.

دفعت تلك الهزيمة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى تغيير مساره، واستقدام توماس توخيل. وعلى الرغم من أن حملة التصفيات لم تكن دائماً مبهرة، إلا أن النتيجة النهائية كانت تاريخية.

لم تتصدر إنجلترا مجموعتها فحسب، بل فعلت ذلك بشكل مثالي، حيث فازت بجميع المباريات الثماني، وبشكل مذهل، دون أن تستقبل أي هدف.

وحتى المباريات الصعبة والمجهدة ضد فرق شديدة الدفاعية مثل أندورا لم تستطع أن تطغى على الإنجاز الهائل المتمثل في الفوز 5-0 على صربيا، والذي أظهر أن الفريق قادر على تحقيق إنجازات أكثر إثارة للإعجاب مما توقعه المشككون.