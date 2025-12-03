جلوب سوكر 2025 - Globe Soccer 2025Globe Soccer
مصعب صلاح

موعد حفل جوائز جلوب سوكر 2025، القنوات الناقلة، طريقة التصويت والمرشحون

كل ما تريد معرفته عن حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025، الموعد، القنوات الناقلة وطرق التصويت، قوائم المرشحين للاعب الأفضل وبقية الجوائز.

مع بداية العقد الثاني من الألفية الثالثة الميلادية، طلت علينا جائزة جلوب سوكر، وهي جائزة عالمية بنكهة عربية، حيث أصبحت جائزة مؤتمر دبي الرياضي حدثًا عالميًا ينتظره عشاق الساحرة المستديرة في جميع أرجاء العالم.

كانت البداية عام 2010 حيث تم تقديم ثلاث جوائز فقط، هي أفضل وكيل أعمال، وأفضل مسيرة في كرة القدم، وأفضل رئيس نادي.

استمر تنظيم مؤتمر دبي الرياضي وتوزيع جوائز في ختامه منذ 2010، وفي العام التالي مباشرةً أخذت اللجنة خطوة كبيرة للأمام بإدخالها جائزة أفضل لاعب في العام، ليتوج بها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مما زاد من شعبية الجائزة الوليدة آنذاك، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف تنظيم حفل لتوزيع جوائز جلوب سوكر بشكلٍ منتظم سنوياً.

وأعلنت اللجنة المُنظمة لمؤتمر دبي قوائم المرشحين للجوائز في 2025، كما أعلنت مكان وموعد إقامة حفل توزيع جوائز جلوب سوكر في نسخته الجديدة.

وفي الأسطر التالية، سنتعرف على كل شئ عن الجائزة التي فرضت نفسها على عالم الساحرة المستديرة، وأصبحت مصدر فخر للرياضة الإماراتية، وجميع الأقطار العربية من المحيط للخليج.

  • ما هي جوائز جلوب سوكر؟

    جوائز جلوب سوكر هي جوائز تقدم في مجموعة من الفئات، والتي تمنح سنوياً لأفضل المنتمين لكرة القدم في العالم، سواءً كانوا مدربين أو لاعبين أو حتى رؤساء أندية ووكلاء أعمال.

    حفل تسليم الجوائز يتم بالتعاون بين الرابطة الأوروبية لوكلاء اللاعبين ورابطة الأندية الأوروبية.

    النسخة الأولى من جوائز جلوب سوكر كانت في عام 2010، وكانت عبارة عن 3 جوائز فقط هي: وكيل أعمال العام التي فاز بها جورج مينديش، وأفضل مدير رياضي في العام التي فاز بها ميجيل آنخيل مدير نادي أتلتيكو مدريد، وجائزة عن أفضل مسيرة مهنية التي فاز بها أدريانو جالياني المدير الرياضي السابق لنادي ميلان.

    لم ينقطع تنظيم جوائز جلوب سوكر حتى عامنا الحالي، وكان عدد الجوائز يكبر في كل عام، حتى وصل إلى 15 جائزة في عام 2016، لكن هذا العدد تقلص في 2017 وأصبح 13 جائزةً فقط، ولكن في كل عام يتم تغيير الفئات الخاصة بالجوائز في جلوب سوكر.

  • ما طريقة التصويت في جوائز جلوب سوكر 2025؟

    يمكن التصويت على الفئة التي ترغب فيها عبر الموقع الرسمي، فقط ادخل على الرابط التالي وسجل الدخول وصوت للاعبك المفضل.

    التصويت في جوائز جلوب سوكر 2025

  • ما موعد حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025؟

    أعلنت الجهة المنظمة أن حفل توزيع جوائز جلوب سوكر يوم الأحد 28 ديسمبر 2025.

    وسوف ينطلق الحفل في تمام الساعة الخامسة مساءً  بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

  • ما القنوات الناقلة لحفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

    لم يتم تحديد القناة الناقلة لحفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 حتى الآن وسوف نوافيكم بها فور الإعلان عنها.

    ولن تكون هذه الطريقة الوحيدة لمتابعة حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025، فيمكنك متابعتها عن طريق الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للجائزة، كما أن متابعي النسخة العربية من موقع جول سيكونون على موعد مع تغطية مباشرة لحظة بلحظة للحفل. (من هنا)

    الحدثالموعدالقنوات الناقلةالبث عبر الإنترنتالمكان
    حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025الأحد 28 ديسمبر 2025
    17:00 مصر، 18:00 السعودية    		-

    الموقع الرسمي لجوائز جلوب سوكر

    		دبي

  • ما هي فئات جوائز جلوب سوكر 2025؟

    حددت اللجنة المُنظمة لجلوب سوكر هذا العام 9 فئات مختلفة من الجوائز، أبرزها أفضل لاعب في العام، أفضل مدرب في العام، أفضل نادٍ في العام، بالإضافة إلى عدد آخر من الجوائز.

    الجائزة
    أفضل لاعب في العام
    أفضل لاعبة في العالم
    أفضل نادي رجال في العام
    أفضل نادي نسائي في العام
    أفضل مدرب في العام
    أفضل لاعب شاب
    أفضل لاعب في الشرق الأوسط
    أفضل لاعب وسط
    أفضل مهاجم

  • المرشحون لجائزة أفضل لاعب من جلوب سوكر 2025

    اللاعبالفريقالبلد
    عثمان ديمبليباريس سان جيرمانفرنسا
    ديزيري دويباريس سان جيرمانفرنسا
    إيرلينج هالاندمانشستر سيتيالنرويج
    أشرف حكيميباريس سان جيرمانالمغرب
    فينيسيوس جونيورريال مدريدالبرازيل
    خفيتشا كفاراتسيخيلياباريس سان جيرمانجورجيا
    روبرت ليفاندوفسكيبرشلونةبولندا
    كيليان مبابيريال مدريدفرنسا
    نونو مينديسباريس سان جيرمانالبرتغال
    كول بالمرتشيلسيإنجلترا
    بيدريبرشلونةإسبانيا
    رافينيابرشلونةالبرازيل
    محمد صلاحليفربولمصر
    فيتينياباريس سان جيرمانالبرتغال
    لامين يامالبرشلونةإسبانيا

    رابط تصويت جائزة أفضل لاعب في العالم من جلوب سوكر

  • المرشحات لجائزة أفضل لاعبة من جلوب سوكر 2025

    تم اختيار 15 لاعبة من بين أبرز لاعبات كرة القدم في أوروبا خلال العام الجاري، للتنافس على جائزة جلوب سوكر.

    اللاعبةالفريقالمنتخب
    أيتانا بونماتيبرشلونةإسبانيا
    إيفا بايوربرشلونةبولندا
    أليكسيا بوتياسبرشلونةإسبانيا
    لوسي برونزتشيلسيإنجلترا
    تيموا تشاوينجاكنساس سيتيمالاوى
    ساندي بالتيمورتشيلسيفرنسا
    باربرا بانداأورلاندو برايدزامبيا
    ليندا كايسيدوريال مدريدكولومبيا
    ماريونا كالدينتيآرسنالإسبانيا
    ميلشي دومورنايليونهايتي
    هنا هامبتونتشيلسيإنجلترا
    كلوي كيليآرسنالإنجلترا
    كلاوديا بينابرشلونةإسبانيا
    أليسيا روسوآرسنالإنجلترا
    ليا ويليامسونآرسنالإنجلترا

    رابط تصويت جائزة أفضل لاعبة في العالم من جلوب سوكر

  • الأندية المرشحة لجائزة أفضل فريق في العالم من جلوب سوكر 2025

    تم ترشيح 8 أندية من بين قارات العالم للتنافس على جائزة جلوب سوكر لأفضل نادي في العالم لعام 2025.

    الناديالبلد
    برشلونةإسبانيا
    فلامنجوالبرازيل
    بايرن ميونخألمانيا
    تشيلسيإنجلترا
    باريس سان جيرمانفرنسا
    ليفربولإنجلترا
    أهلي جدةالسعودية
    سبورتنج لشبونةالبرتغال

    رابط تصويت جائزة أفضل فريق في العالم من جلوب سوكر

  • الأندية المرشحة لجائزة أفضل فريق للسيدات من جلوب سوكر

    تم ترشيح أربعة أندية أوروبية للتنافس على جائزة جلوب سوكر لأفضل نادي سيدات في العالم لعام 2025.

    الناديالبلد
    تشيلسيإنجلترا
    يوفنتوسإيطاليا
    آرسنالإنجلترا
    برشلونةإسبانيا

    رابط تصويت جائزة أفضل فريق نسائي في العالم من جلوب سوكر

  • المرشحون لجائزة أفضل مدرب من جلوب سوكر 2025

    تم ترشيح 6 مدربين للتنافس على جائزة جلوب سوكر في عام 2025.

    المدربالنادي
    لويس إنريكيباريس سان جيرمان
    تشابي ألونسوريال مدريد
    ميكيل أرتيتاآرسنال
    هانز فليكبرشلونة
    إنزو ماريسكا تشيلسي
    آرني سلوتليفربول

    رابط تصويت جائزة أفضل مدرب في العالم من جلوب سوكر

  • المرشحون لجائزة أفضل لاعب شاب من جلوب سوكر 2025

    تم ترشيح 6 لاعبين شباب للتنافس على جائزة جلوب سوكر في عام 2025.

    اللاعبالفريقالمنتخب
    باو كوبارسيبرشلونةإسبانيا
    ديزيري دويباريس سان جيرمانفرنسا
    جواو نيفيشباريس سان جيرمانالبرتغال
    أردا جولرريال مدريدتركيا
    كينان يلدزيوفنتوستركيا
    إلياس بن صغيرليفركوزنالمغرب

    رابط تصويت جائزة أفضل شاب من جلوب سوكر 2024

  • المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط من جلوب سوكر 2025

    تم ترشيح 4 لاعبين للتنافس على جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في الشرق الأوسط 2025

    اللاعبالفريقالمنتخب
    كريم بنزيماالاتحاد السعوديالسعودية
    سالم الدوسريالهلال السعوديالسعودية
    رياض محرزالأهلي السعوديالجزائر
    كريستيانو رونالدوالنصر السعوديالبرتغال

    رابط تصويت جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط من جلوب سوكر

  • المرشحون لجائزة أفضل مهاجم من جلوب سوكر 2025

    تم ترشيح 8 لاعبين للتنافس على جائزة جلوب سوكر لأفضل مهاجم في عام 2025

    اللاعبالفريقالمنتخب
    عثمان ديمبليباريس سان جيرمانفرنسا
    هاري كينبايرن ميونخإنجلترا
    خفيتشا كفاراتسيخيلياباريس سان جيرمانجورجيا
    روبرت ليفاندوفسكيبرشلونةبولندا
    كيليان مبابيريال مدريدفرنسا
    رافينيابرشلونةالبرازيل
    محمد صلاحليفربولمصر
    لامين يامالبرشلونةإسبانيا

    رابط تصويت جائزة أفضل مهاجم من جلوب سوكر

  • المرشحون لجائزة أفضل لاعب وسط من جلوب سوكر 2025

    تم ترشيح 8 لاعبين للتنافس على جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب وسط في عام 2025.

    اللاعبالفريقالمنتخب
    جود بيلينجهامريال مدريدإنجلترا
    ديزيري دويباريس سان جيرمانفرنسا
    فيرمين لوبيزبرشلونةإسبانيا
    جواو نيفيزباريس سان جيرمانالبرتغال
    كول بالمرتشيلسيإنجلترا
    بيدريبرشلونةإسبانيا
    فيدريكو فالفيرديريال مدريدأوروجواي
    فيتينياباريس سان جيرمانالبرتغال

    رابط تصويت جائزة أفضل لاعب وسط من جلوب سوكر

    تصنف جائزة جلوب سوكر واحدة من أقوى الجوائز التي تمنح للرياضين حول العالم بشكل سنوي، حيث يتم من خلالها مكافأة أفضل اللاعبين والوكلاء والمدربين والأندية ورؤساء أندية على أدائهم على مدار العام الميلادي.