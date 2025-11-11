FIFA The BestGetty Images
موعد حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2025 والمرشحون والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن جوائز الفيفا "الأفضل" لعام 2025، موعد الحفل، القنوات الناقلة، والمرشحون وأكثر..

اقترب الموعد السنوي للكشف عن جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تحت اسم "The Best" الأفضل.

جوائز "فيفا" الأفضل لكرة القدم The Best هي جوائز سنوية يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل اللاعبين والمدربين في اللعبة، ولا يقتصر منحها على الرجال فقط، بل هناك جوائز تُمنح لأفضل المنتمين لكرة القدم النسائية خلال العام.

وحصل في العام الماضي البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، على جائزة أفضل لاعب في العالم، كما حصلت أيتانا بونماتي عليها في الفئة النسائية.

تكافئ جوائز فيفا أفضل المرشحين البارزين في كل مجال، بغض النظر عن البطولة أو الجنسية، على إنجازات كل منهم خلال الفترة بين يناير وديسمبر 2025.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد جائزة ذا بيست لعام 2025، والمرشحون والقنوات الناقلة، وأكثر.

  • ما هو موعد حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2025؟

    لم يقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد إقامة حفل لجوائز الأفضل هذا العام حتى الآن، وسيبدأ التصويت على المرشحين للفوز بجوائز "ذا بيست" المختلفة، مساء اليوم الخميس؛ على أن يُغلق بشكلٍ رسمي، في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

    وتم الإعلان الرسمي عن القوائم الأولية للمتنافسين والمتنافسات على الجوائز يوم 6 نوفمبر 2025.

  • ما هي طريقة التصويت لجوائز الفيفا الأفضل 'The best؟

    وجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الدعوة إلى مدربي ومدربات وقادة وقائدات المنتخبات الوطنية للسيدات والرجال في الاتحادات الأعضاء الـ211 للمشاركة في عملية التصويت، وذلك باختيار ثلاثة مرشحين أو ثلاث مرشحات لكل فئة من فئات جوائز الأفضل "The Best" لعام 2025. كما يشارك في التصويت ممثلون عن وسائل الإعلام المعنية بتغطية كرة القدم للرجال والسيدات، إلى جانب الجماهير المسجّلة عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

    ويحظى كل قطاع من هذه الفئات الأربع — المدربون، القادة، الإعلاميون، والمشجعون — بالنسبة نفسها في عملية التصويت، إذ تمثل أصوات كل مجموعة 25% من النتيجة النهائية، بغضّ النظر عن عدد المشاركين في كل فئة.

    ويُجرى التصويت على جوائز "The Best" لهذا العام عبر التطبيق الرسمي للفيفا، وفق الآلية المعتمدة في النسخ السابقة. وقد انطلقت عملية التصويت على القوائم المختصرة يوم 6 نوفمبر 2025، على أن تُختتم في 28 من الشهر نفسه.

  • ما هي فئات جوائز الفيفا الأفضل 2025؟

    تُعَد فئات الجوائز الفردية الأساسية لجائزة الفيفا "الأفضل" "The best" هي: لاعب العام، لاعبة العام، مدرب العام، مدربة العام وحارس العام وحاسة العام.

    إضافة إلى ذلك، هناك جائزة اللعب النظيف، جائزة فيفا للمشجعين، إضافة إلى جائزة فريق فيفبرو لأفضل تشكيل في العالم.

    • 1- أفضل لاعب

    2- أفضل لاعبة

    3- أفضل مدرب رجال

    4- أفضل مدرب سيدات

    5- أفضل حارس مرمى

    6- أفضل حارسة مرمى

    7- جائزة فيفا للمشجعين

    8- فريق فيفبرو للرجال

    9- فريق فيفبرو للسيدات


  • ما القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2025؟

    يمكن متابعة الحفل على الإنترنت، إذ سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بنقل الحفل على منصاته الإعلامية المختلفة، بشكل مباشر مثل موقع فيفا بلس.

    الحدثالموعدالقنوات الناقلة
    حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2025الجمعة 28 نوفمبر 2025قناة فيفا بلس

  • قائمة المرشحين لجائزة الأفضل "ذا بيست" 2025؟

    كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن القائمة الأولية للمرشحين لجائزة الأفضل لعام 2025

    اللاعبالفريقالمنتخب
    عثمان ديمبيليباريس سان جيرمانفرنسا
    رافينيابرشلونةالبرازيل
    فيتينياباريس سان جيرمانالبرتغال
    محمد صلاحليفربولمصر
    لامين يامالبرشلونةإسبانيا
    هاري كينبايرن ميونخإنجلترا
    أشرف حكيميباريس سان جيرمانالمغرب
    كيليان مبابيريال مدريدفرنسا
    كول بالمرتشيلسيإنجلترا
    نونو مينديشباريس سان جيرمانالبرتغال
    بيدريبرشلونةإسبانيا

  • قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2025:

    كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن القائمة الأولية للمرشحات لجائزة الأفضل لعام 2025

    اللاعبالفريقالمنتخب
    ساندي بالتيمورتشيلسيفرنسا
    ناتالي بيورنتشيلسيالسويد
    أيتانا بونماتيبرشلونةإسبانيا
    لوسي برونزتشيلسيإنجلترا
    ماريونا كالدينتيآرسنالإسبانيا
    تيموا تشاوينجاكانساس سيتيمالاوي
    كاديدياتو ديانيليونفرنسا
    ميلشي دومورنايليونهايتي
    باتري جيخاروبرشلونةإسبانيا
    ليندسي هيبسليونالولايات المتحدة الأمريكية
    لورين جيمستشيلسيإنجلترا
    كلوي كيليمانشستر سيتي \ آرسنالإنجلترا
    إيفا بايوربرشلونةبولندا
    كلاوديا بينابرشلونةإسبانيا
    أليكسيا بوتياسبرشلونةإسبانيا
    أليسيا روسوآرسنالإنجلترا
    ليا ويليامسونآرسنالآرسنال

  • قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب رجال لعام 2025

    المدربالفريق  \ المنتخب
    خافيير أجيريالمكسيك
    لويس إنريكيباريس سان جيرمان
    ميكيل أرتيتاآرسنال
    هانزي فليكبرشلونة
    إنزو ماريسكاتشيلسي
    روبرتو مارتينيزمنتخب البرتغال
    أرني سلوتليفربول

  • قائمة المرشحات لجائزة أفضل مدرب سيدات لعام 2025:

    المدربةالفريق \ المنتخب
    سونيا بومباستورتشيلسي
    جوناتان خيرالديزواشنطن سبيريت / ليون
    سيب هينيزأورلاندو برايد
    رينيه سيلجيرزآرسنال
    سارينا ويجمانإنجلترا

  • قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى رجال لعام 2025:

    الحارسالفريقالمنتخب
    أليسون بيكرليفربولالبرازيل
    إيميليانو مارتينيزأستون فيلاالأرجنتين
    تيبو كورتواريال مدريدبلجيكا
    جيانلويجي دوناروماباريس سان جيرمان \ مانشستر سيتيإيطاليا
    فويتشيك شتشيسنيبرشلونةبولندا
    دافيد راياآرسنالإسبانيا
    مانويل نويربايرن ميونخألمانيا
    يان سومرإنترسويسرا

  • قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارسة مرمى سيدات لعام 2025:

    الحارسةالفريقالمنتخب
    آن كاترين بيرجرجوثامألمانيا
    كاتا كولبرشلونةإسبانيا
    كريستيان إندلرليونتشيلي
    هانا هامبتونتشيلسيإنجلترا
    آنا مورهاوسأورلاندو برايدإنجلترا
    تشياماكا نادوزييهباريس إف سي / برايتون أند هوف ألبيوننيجيرا
    فالون توليس-جويسمانشستر يونايتدالولايات المتحدة الأمريكية

  • المرشحون لجائزة فيفا للمشجعين:

    يتنافس ثلاثة مرشحين على جائزة فيفا للجمهور لعام 2025، وهم: 

    • أليخاندرو سيغانوتو (الأرجنتين)
    • الراحل مانولو إل دل بومبو (إسبانيا)
    • جمهور نادي زاخو (العراق) .

  • الفائزون بجائزة الأفضل فئة الرجال في السنوات الماضية:

    اللاعبالجنسيةالعام
    فينيسيوس جونيوالبرازيل2024
    ليونيل ميسيالأرجنتين2023
    ليونيل ميسيالأرجنتين2022
    روبرت ليفاندوفسكيبولندا2021
    روبرت ليفاندوفسكيبولندا2020
    ليونيل ميسيالأرجنتين2019
    لوكا مودريتشكرواتيا2018
    كريستيانو رونالدوالبرتغال2017
    كريستيانو رونالدوالبرتغال2016

  • الفائزات بجائزة الأفضل فئة السيدات في السنوات الماضية:

    اللاعبةالجنسيةالعام
    أيتانا بونماتيأيتانا بونماتي2024
    أيتانا بونماتيإسبانيا2023
    أليكسيا بوتياسإسبانيا 2022
    أليكسيا بوتياسإسبانيا2021
    لوسي برونزإنجلترا2020
    ميجان رابينوالولايات المتحدة الأمريكية2019
    مارتاالبرازيل2018
    ليكه مارتينسهولندا2017
    كارلي لويدالولايات المتحدة الأمريكية2016