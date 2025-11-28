Aston Villa FC v BSC Young Boys - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
بلال محمد

من المطار .. القبض على ثمانية من مشجعي يونج بويز بعد أحداث شغب مواجهة أستون فيلا وإصابة مالين

شهدت مباراة أستون فيلا ويونج بويز أحداثًا مؤسفة من جماهير الفريق السويسري...

تم القبض على ثمانية مشجعين من فريق يونج بويز لتورطهم في أعمال شغب خلال مباراة الدوري الأوروبي التي خسرها الفريق السويسري 2-1 أمام أستون فيلا يوم الخميس.

 أصدرت شرطة ويست ميدلاندز بيانًا صباح الجمعة قالت فيه إن اثنين من المشجعين تم القبض عليهما "للاشتباه في تورطهما في شجار واعتداء على ضابط شرطة"، كما تم احتجاز ستة رجال آخرين في مطار برمنجهام للاشتباه في تورطهم في الجريمة نفسها.

  • مشاهد مؤسفة في فيلا بارك

    افتتح الهولندي مالين التسجيل بضربة رأس في الدقيقة 27. وبينما كان يحتفل أمام مشجعي الفريق الزائر، أصيب في رأسه بواسطة مقذوفات ألقيت على ملعب فيلا بارك. كما أصيب مورجان روجرز، لكنه لم يتعرض لإصابات خلال الاضطرابات الأولية. شكلت الشرطة حاجزاً أمام مشجعي الفريق الزائر، وانضم المزيد من أفراد الشرطة إلى الصف مع استمرار الشوط الأول.

    أدى الهدف الثاني لمالين في الدقيقة 42 إلى اشتباكات مستمرة بين مشجعي الفريق الزائر والشرطة. توقفت المباراة لمدة خمس دقائق ونصف، حيث ناشد قائد يونج بويز لوريس بينيتو مشجعيه بالتزام الحياد.

    تم القبض على رجلين للاشتباه في تورطهما في شجار واعتداء على ضابط شرطة في وقت سابق من صباح اليوم، كما تم احتجاز ستة مشجعين آخرين لفريق يونج بويز بنفس التهمة أثناء محاولتهم مغادرة البلاد.

    بيان الشرطة

    قال بول مينور، مدير شرطة وستمنستر: "لن نتسامح مع أي نوع من العنف في مباريات كرة القدم، كانت غالبية الجماهير في حالة معنوية جيدة، لكن للأسف تسببت أقلية صغيرة من مشجعي الفريق الزائر في أعمال عنف وعطلت المباراة. تم فتح تحقيق في الحادث، ويقوم الضباط بمراجعة مقاطع الفيديو الملتقطة بكاميرات مراقبة الملعب التي توثق أحداث الشغب".

  • سلوك مرفوض

    اعتذر مدرب يونج بويز جيراردو سيوني عن سلوك المشجعين، لكنه أشار أيضًا إلى أن مالين ساهم في هذه المشاهد البشعة باختياره الاحتفال أمام الجماهير المتحمسة في مدرجات الضيوف.

    وقال: "من الطبيعي أن ترغب في الاحتفال مع زملائك في الفريق عندما تسجل هدفًا. ربما كان ذلك استفزازًا بسيطًا، لا أعرف، ربما اعتبر مشجعونا ذلك استفزازاً. هذا جزء من كرة القدم، لكن مشجعينا لا ينبغي أن يتصرفوا بغضب شديد، طلب الحكم من قائدنا أن يهدئ مشجعينا. نزل بعض المشجعين للتحدث مع اللاعبين، وردت الشرطة كما لو كانوا يقفزون على أرض الملعب، لكن لم تكن تلك نيتهم، من المؤسف أن الجميع ألقوا الأشياء. النتيجة ليست جيدة لأحد".

    وتابع: "نعتذر، لا نشعر بالرضا، فهذا ليس سلوك مشجعينا المعتاد، ولا الطريقة التي نريد أن نتصرف بها عندما نكون ضيوفًا في مكان ما، وفي النهاية لا أحد يفوز، الجميع يخسر في هذه الحالة، كرة القدم مليئة بالعواطف. هناك قاعدة بعدم الاستفزاز، ولا أحد يفعل ذلك عن قصد، كان الأمر أكثر فرحًا بتسجيل الهدف".

    وتحدث مدرب أستون فيلا أوناي إيمري بإيجاز عن الأحداث التي وقعت في الشوط الأول، قائلاً إنها "لم تكن ضرورية".

    وأضاف: "نحتاج إلى احترام كلا الجانبين. ليس من الضروري أن نمر بلحظة مثل التي مررنا بها اليوم. احترام كلا الجانبين. أعتقد أن مالين بخير".

  • FBL-EUR-C3-ASTON VILLA-YOUNG BOYSAFP

    مزيد من العقوبات لمشجعي يونج بويز؟

    النادي السويسري يتعرض بانتظام لعقوبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب سلوك مشجعيه. الأسبوع الماضي فقط، تم رفع التهديد بحظر سفر المشجعين في نهاية فترة اختبار مدتها سنتان.

    وقد ظل شبح الحظر يلاحق الفريق منذ زيارته الأخيرة إلى إنجلترا في نوفمبر 2023 لخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي. وحُكم على النادي بعقوبة موقوفة التنفيذ لمباراة واحدة بسبب اضطرابات الجماهير، كما تم تغريمه بسبب إلقاء أشياء وإلحاق أضرار بالملعب. ومن شبه المؤكد أن سلوك مشجعيه سيؤدي إلى عقوبة أشد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذه المرة.

