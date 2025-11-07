احتفال جماهير برشلونة لم يكتمل .. تداول صور لمقاعد "مكسورة" في ليلة العودة للكامب نو!

وفي هذا السياق، فجرت إدارة برشلونة، مفاجأة من العيار الثقيل، بتقديم طلب رسمي إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، من أجل استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2029، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، بعد الانتهاء الكامل من أعمال الترميم.
وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه تلقى اهتمامًا من 15 اتحادًا وطنيًا لاستضافة نهائيات بطولات الأندية الأوروبية في عامي 2028 و2029، بما في ذلك دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي ودوري أبطال السيدات، وكان ملعب برشلونة من بين أبرز الملاعب المرشحة لاحتضان النهائي القاري الأكبر.
وبحسب الجدول الزمني الذي وضعه "يويفا" فإن الموعد النهائي لتقديم الملفات الكاملة للترشح هو 10 يونيو 2026، على أن تُعلن اللجنة التنفيذية في الاتحاد عن الدول والملاعب المستضيفة في سبتمبر من العام نفسه. وكانت عملية التقديم قد بدأت في يوليو 2025 وانتهت في أكتوبر الجاري.
وتُعد المنافسة على استضافة نهائي 2029 محصورة بين "سبوتيفاي كامب نو" وملعب "ويمبلي" في لندن، الذي سبق وأن استضاف النهائي الأوروبي ثماني مرات كان آخرها عام 2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند. بينما لم يستضف ملعب برشلونة نهائي دوري الأبطال منذ عام 1999، عندما شهد واحدًا من أشهر النهائيات في التاريخ بفوز مانشستر يونايتد على بايرن ميونخ بهدفين لهدف في اللحظات الأخيرة.