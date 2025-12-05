FBL-WC-2026-PLAYOFF-DRAWAFP
محمود خالد

على طريقة "سوبر بول" .. الفيفا يكشف عن مفاجأة للجماهير في نهائي كأس العالم 2026

كشف الممثل الكوميدي كيفن هارت، مقدم حفل مراسم قرعة نهائيات كأس العالم 2026، عن مفاجأة تنتظر عشاق كرة القدم، خلال منافسات المونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم، خطوة تاريخية، بزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخبًا، لأول مرة، فضلًا عن إقامة المونديال في ثلاث دول مختلفة، خلال الفترة بين 11 يونيو و19 يوليو 2026.

  FIFA World Cup 2026 Official Draw

    قرار تاريخي في كأس العالم 2026

    ووجه السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسالة طريفة، خلال حفل قرعة كأس العالم، المُقام في مركز جون كينيدي للفنون الاستعراضية، بقوله إن 48 منتخبًا يتنافسون ليصبح أحدهم بطل العالم، فهذا مثل الحصول على 100 بطولة "سوبر بول" خلال شهر واحد.

    هنا، ردّ كيفن هارت، كاشفًا عن مفاجأة لعشاق كرة القدم، بقوله إنه سيتم إقامة عروض ترفيهية في استراحة ما بين شوطي مباراة النهائي في كأس العالم 2026، على غرار "السوبر بول".

    من جانبه، أسرع إنفانتينو بإسكات كيفن هارت، كجزء من السيناريو، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل حيال القرار المرتقب.

  FBL-WC-2026-DRAW

    كرة القدم .. الكلمة المحيرة لترامب!

    واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يجد حيرة في نطق كلمة Football للإشارة إلى لعبة كرة القدم، المتعارف عليها عالميًا، كونها في الولايات المتحدة، ترمز إلى لعبة كرة القدم الأمريكية، فيما ينطق أهل البلد بكلمة Soccer، للإشارة إلى اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

    كرة القدم الأمريكية، تعد إحدى كبرى الرياضات في الولايات المتحدة، فيما يرمز "السوبر بول" إلى مباراة البطولة السنوية التي تختتم الموسم، في أوائل فبراير من كل عام.

    ويمثل "السوبر بول" ثاني أكبر يوم لاستهلاك الطعام في الولايات المتحدة، بعد عيد الشكر، كما أنه يحقق الكثير من الأرقام المميزة في البث التليفزيوني الأمريكي، حيث أصبحت النسخة الـ49 من مباراة "سوبر بول"، الأكثر مشاهدة في تاريخ العرض التليفزيوني في البلاد، بعدما بلغ 114.4 مليون مشاهدة، كما تحتل اللعبة، المركز الثاني بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، باعتبارها الحدث الرياضي السنوي الأكثر مشاهدة على مستوى العالم.

  Kevin Hart

    هارت يتعرض لموقف محرج

    وكان كيفن هارت، قد تعرض لموقف محرج، في بداية تقديمه فوق المسرح المستضيف لقرعة كأس العالم، حيث توسّل إلى الجماهير مواصلة التصفيق له بشكل أكبر.

    وصعد هارت برفقة هايدي كلوم، مقدمة الحفل، على المسرح، وبينما كانت كلوم تلوح بيدها من أجل تحية الجماهير التي تصفق لهما، قال الممثل الكوميدي "تستطيعون فعل ذلك بشكل أفضل يا رفاق. هيا".

  GOAL World Cup 2026

    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم

    وحسم 42 منتخبًا من أصل 48، مقاعدهم في مونديال 2026، حتى لحظة إقامة القرعة، فيما سيتم تحديد المقاعد المتبقية في مارس المُقبل، بعد انتهاء منافسات الملحق الأوروبي والعالمي.

    وجاءت المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026، على النحو التالي..

    - الدول المستضيفة: الولايات المتحدة، كندا، المكسيك.

    - أوروبا: إنجلترا، فرنسا، كرواتيا، النرويج، ألمانيا، هولندا، بلجيكا، النمسا، إسبانيا، سويسرا، إسكتلندا.

    - إفريقيا: المغرب، تونس، مصر، الجزائر، غانا، الرأس الأخضر، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، السنغال.

    - آسيا: اليابان، إيران، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، الأردن، أستراليا، قطر، السعودية.

    - أمريكا الجنوبية: الأرجنتين، البرازيل، الإكوادور، أوروجواي، كولومبيا، باراجواي.

    - أمريكا الشمالية: بنما، هايتي، كوراساو.

    - أوقيانوسيا: نيوزيلندا،

    ومن المقرر أن يتم إقامة منافسات البطولة، بتوزيع المنتخبات على 12 مجموعة، فيما ستبدأ المراحل الإقصائية، من دور الـ32، وصولًا إلى المباراة النهائية، التي ستقام على ملعب ميتلايف، في 19 يوليو المُقبل.

  Super Bowl LIX: Kansas City Chiefs v Philadelphia Eagles

    حدثني بالمزيد عن السوبر بول

    وعلى مدار عقود، تعد مباراة "سوبر بول" حدثًا سنويًا يحصد مشاهدات قياسية في مختلف أنحاء العالم، حيث يقام النهائي بين بطل الدوري الوطني NFC، وبطل الدوري الأمريكي AFC، فيما شهد النهائي الأول في عام 1967، فوز جرين باي باكرز على كانساس سيتي بنتيجة (35-10).

    ويعد بيتسبورج ستيلرز الفريق الأكثر فوزًا بلقب "سوبر بول" في التاريخ، برصيد ستة ألقاب، فيما يحل دالاس كاوبويز وسان فرانسيسكو 49 في الوصافة بـ5 بطولات.

    وسجل دونالد ترامب حدثًا تاريخيًا، في عام 2025، حينما بات أول رئيس أمريكي يحضر مباراة السوبر بول، فيما شارك الرئيس السابق جورج بوش الأب في القرعة، بالعملة المعدنية لنهائي 2002 و2017، كما أجرى رونالد ريجان قرعة العملة من البيت الأبيض، في نهائي عام 1985.

    وفي نوفمبر 2025، كان ملعب سانتياجو برنابيو، معقل ريال مدريد، قد بات حديث العالم، بعد استضافة مباراة كرة قدم أمريكية، بين ميامي دولفينز وواشنطن كوماندرز، بمثابة "سوبر بول" مصغرة، بتكلفة بلغت 70 مليون يورو.