بعدما انتهت مسيرته بشكل مفاجئ رغم أنه أحد أساطير الكرة السعودية، كان حتميًا عليه أن يعوض جماهيره عن ذلك، لذا كشف محمد نور؛ أسطورة الاتحاد والمنتخب السعودي، عن إطلاق فيلم وثائقي عن مسيرته الكروية في الملاعب.
"كثيرون حاربوني ومنهم اتحاديين!" .. محمد نور يُطلق فيلمًا وثائقيًا عن مسيرته مع العميد والنصر
ما القصة؟
تم الكشف اليوم الإثنين، عن "الإعلان التشويقي" للفيلم الوثائقي الخاص بمسيرة "القوة العاشرة" - كما كان يلقبه الجمهور في الملاعب - والتي شهدت تمثيله لناديي الاتحاد والنصر.
الفيلم تم تصويره بمشاركة عدة نجوم كرة القدم السابقين سواء اتحاديين أو من الأندية المنافسة كالنصر والهلال والأهلي، على رأسهم حمد المنتشري، محمد الدعيع، حسين عبدالغني، محمد الدعيع وغيرهم.
كذلك يشارك في سرد مسيرة الأسطورة الاتحادي عدد من الإعلاميين، على رأسهم عبدالله فلاته ومحمد البكيري، بجانب المعلق الرياضي فارس عوض، وغيرهم.
"لقد حاربونا كثيرًا"
الفيلم الوثائقي لمحمد نور من المقرر إطلاقه بشكل رسمي في السابع من ديسمبر المقبل، بعدما تم إخراجه من قبل المخرج عمر المقرّي.
ولم يكشف الإعلان التشويقي أي شيء عما سيسرده علينا نور بنفسه عن مسيرته، لكنه أثار حماس الجماهير بتصريح أطلقه في آخره، حيث علق: "الجيل هذا؛ نحن حُربنا كثيرًا، حُربنا من الاتحاديين أنفسهم".
مسيرة محمد نور مع الاتحاد
صاحب الـ47 عامًا حاليًا بدأ مسيرته الكروية في عالم الساحرة المستديرة في صفوف الفئات السنية بنادي الاتحاد، قبل تصعيده للفريق الأول في يوليو من عام 1997 ميلاديًا.
وشارك القوة العاشرة مع الفريق الأول للعميد في 334 مباراة، أحرز خلالها 80 هدفًا وصنع 77 آخرين، في مختلف البطولات المحلية والقارية، بجانب كأس العالم للأندية.
أما عن حصيلة بطولاته مع النمور فبلغت 12 بطولة، بواقع سبعة ألقاب دوري سعودي، لقبين من كأس ولي العهد، لقبي دوري أبطال آسيا، بجانب لقب وحيد من كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقد حصل محمد نور على لقب هداف كأس العالم للأندية 2005-2006 مع الاتحاد، بعدما سجل هدفين.
جدل انتقاله من الاتحاد إلى النصر
لكن هذا النجاح والبطولات مع الاتحاد، لم يكن دون أي مشكلات، بل كانت المفاجأة في أبريل 2013، حين فاجأ جماهير الكرة السعودية كافة بانتقاله من الاتحاد إلى النصر..
الصفقة وقتها تمت بشكل مجاني، حيث فسخ نور عقده مع النادي الجداوي، على إثر دخوله في عدة مشكلات مع إدارة النادي وقتها.
وكشف نور عن كواليس تلك الفترة في أكثر من ظهور إعلامي موضحًا: "إدارة الاتحاد فعلت كل شيء لإبعادي عن الفريق، لدرجة أنها طلبت من المدرب الإسباني راؤول كانيدا افتعال المشكلات معي، قائلة له (افعل أي شيء وتمشكل مع محمد نور، نحن لا نريده في الفريق)".
وأضاف: "الإدارة كانت تجبرني على الحصول على إجازات في وقت استمرار المنافسات على البطولات، رغم رفضي لذلك، حتى فاض الكيل وقلت لهم (لن أحصل على إجازة، إذا كنتم تريدون رحيلي، احضروا مخالصة وسأوقع عليها على الفور)، وهو ما حدث بالفعل".
وبالفعل قضى نور موسم 2013-2014 في العاصمة الرياض رفقة العالمي، حيث خاض معه 22 مباراة في مختلف البطولات، وصنع ثلاثة آخرين، متوجًا بلقبي الدوري السعودي وكأس ولي العهد.
وبموجب هذا العقد مع النصر، تحصل نور على 100 ألف ريال سعودي عن كل مباراة شارك بها، بجانب أربعة ملايين ريال سعودي لمدة عام كامل، بحسب التقارير الصحفية.
مسيرة محمد نور مع المنتخب السعودي
بالانتقال إلى المسيرة الدولية للقوة العاشرة..
شارك نور لأول مرة مع المنتخب السعودي الأول في 18 من يونيو 1999، بينما كان يبلغ من العمر 21 عامًا وثلاثة أشهر.
فيما خاض القوة العاشرة 93 مباراة دولية رفقة الصقور الخضر، محرزًا ثمانية أهداف، بجانب التتويج ببطولتي كأس العرب 2001-2002، وكأس الخليج العربي 2003-2004.
وظهر نور على الساحة العالمية مع المنتخب السعودي، مشاركًا في نسختي كأس العالم 2002 و2006، حيث وضع بصمته في النسخة الأخيرة بصناعة هدف خلال مواجهة المنتخب التونسي في الجولة الأولى، بينما انتهى اللقاء بالتعادل (2-2)، لكن في كلتا النسختين ودع الأخضر من دور المجموعات.
نهاية لا تليق بالقوة العاشرة
فيما كانت نهاية مسيرة صاحب الـ47 عامًا في الملاعب لا تليق نهائيًا بتاريخه سواء مع الاتحاد أو النصر أو المنتخب السعودي..
المفاجأة الصادمة كانت في يوليو 2016، حيث أعلنت لجنة الرقابة على المنشطات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف قائد الاتحاد آنذاك عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات.
تلك العقوبة أتت على إثر ثبوت إيجابية العينة المأخوذة منه عقب مواجهة الفتح في نوفمبر 2015، حيث أكد المختبر السويسري تعاطيه لمادة "الأمفيتامين" المحظورة رياضيًا.
القضية مرت بعدة مراحل، حيث أوقف في البداية لمدة أربعة أشهر فقط (من فبراير 2016)، وقررت لجنة الاستئناف السعودية الخاصة بقضايا المنشطات نقض تلك العقوبة والاكتفاء بإيقافه لأربعة أشهر ليس أكثر (ليس 4 سنوات كما أقرت لجنة الرقابة على المنشطات).
لكن محكمة التحكيم الرياضي "كاس" أعادت إيقاف نور لمدة أربع سنوات في ديسمبر 2016 رافضة قرار لجنة الاستئناف السعودية.
ومع انتهاء مدة الإيقاف في ديسمبر 2020، أعلن نور رسميًا تعليق حذائه ونهاية مسيرته الكروية.
لكن المفاجأة في التصريحات التي أطلقها نور في عام 2024، حيث أكد أن القضية مُدبرة، قائلًا عبر بودكاست "المواجهة": "في قضية المنشطات كانوا (ينافخون) على المحامي الخاص بي، وكان هناك إصرار على إيقافي لمدة أربع سنوات، لماذا هذا الإصرار على إيقافي؟، لأنني كنت أغلبك في الملعب وأتحداك؟، كنت أتحداك في التليفزيون وتأتي لي في الملعب أغلبك، الميول سبب إيقافي بنسبة 100%".
واختتم نور تصريحاته بشأن إيقافه قائلًا: "إيقافي بالمنشطات أمر أوجعني، ولكنني وضعته خلفي وهذا الأمر لن يمحي ما قدمته، لأنني قدمت بصمة لا يقدر عليها أحد".