"للأسف كأننا أمام شخص آخر لم نكن نعرفه" .. هجوم على محمد نور وفهد الهريفي بسبب دور رياض محرز في هدف الديربي

الراقي حل ضيفًا على العميد في الثامن من نوفمبر الجاري، على استاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ونجح الضيوف في خطف الثلاث نقاط بفضل هدف وحيد، سجله الجناح الجزائري رياض محرز، بعد مرور عشر دقائق فقط من بداية الشوط الثاني.

هذا الهدف نال إشادات الكثيرين، حيث رأوا أن محرز نجح بمهارته الفردية في استخلاص الكرة من بين ثنائي الاتحاد حسن كادش والبرتغالي دانيلو بيريرا، ومن ثم وضعها في شباك الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش.