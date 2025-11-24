واقعة محمد كنو والنصر تتكرر! .. "لعنة الهاتف" التي قد تقلب الطاولة على الأهلي في قضية نقاط القادسية

الأهلي والأزمات أصبحا "وجهين لعملة واحدة"، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ فنحن لا يُمكن أن نسمع اسم هذا النادي الجدّاوي الكبير، إلا ويكون مُصاحبًا لمشكلةٍ ما.

آخر هذه الأزمات التي صاحبت اسم النادي الأهلي؛ جاءت على خلفية الفوز (2-1) ضد فريق القادسية الأول لكرة القدم، مساء يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وبعد نهاية هذه المباراة.. تقدّمت إدارة القادسية بشكوى رسمية؛ مُطالبة بـ"سحب" الـ3 نقاط من النادي الأهلي، واعتباره خاسرًا في هذه المواجهة.

وجاءت هذه الشكوى على خلفية تغيير الفريق الأهلاوي "قائمته الرسمية"، التي خاضت المباراة ضد القادسية؛ الأمر الذي اعتبره فارس الشرقية مخالفًا للوائح والقوانين، لأن التغيير حدث بعد انتهاء الوقت القانوني - المُحدد بـ75 دقيقة قبل بداية أي لقاء -.

ومن ناحيته.. الأهلي تحجج بأن "السيستم" كان معطلًا، الأمر الذي جعله لا يستطيع تغيير قائمته ضد القادسية إلكترونيًا؛ حيث فعل ذلك "هاتفيًا" مع الرابطة السعودية المحترفة، في الوقت المحدد قانونيًا.

وفي ظل عدم تأكيد أو نفي الرابطة المحترفة، لحجج الأهلي - التي تم تداولها إعلاميًا -؛ تظهر أمامنا مجموعة من المفاجآت الكبرى، من فترةٍ إلى أخرى.