أحمد فرهود

واقعة محمد كنو والنصر تتكرر! .. "لعنة الهاتف" التي قد تقلب الطاولة على الأهلي في قضية نقاط القادسية

الضربات تتوالى على الأهلي خارج أرضية الملعب..

الأهلي والأزمات أصبحا "وجهين لعملة واحدة"، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ فنحن لا يُمكن أن نسمع اسم هذا النادي الجدّاوي الكبير، إلا ويكون مُصاحبًا لمشكلةٍ ما.

آخر هذه الأزمات التي صاحبت اسم النادي الأهلي؛ جاءت على خلفية الفوز (2-1) ضد فريق القادسية الأول لكرة القدم، مساء يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وبعد نهاية هذه المباراة.. تقدّمت إدارة القادسية بشكوى رسمية؛ مُطالبة بـ"سحب" الـ3 نقاط من النادي الأهلي، واعتباره خاسرًا في هذه المواجهة.

وجاءت هذه الشكوى على خلفية تغيير الفريق الأهلاوي "قائمته الرسمية"، التي خاضت المباراة ضد القادسية؛ الأمر الذي اعتبره فارس الشرقية مخالفًا للوائح والقوانين، لأن التغيير حدث بعد انتهاء الوقت القانوني - المُحدد بـ75 دقيقة قبل بداية أي لقاء -.

ومن ناحيته.. الأهلي تحجج بأن "السيستم" كان معطلًا، الأمر الذي جعله لا يستطيع تغيير قائمته ضد القادسية إلكترونيًا؛ حيث فعل ذلك "هاتفيًا" مع الرابطة السعودية المحترفة، في الوقت المحدد قانونيًا.

وفي ظل عدم تأكيد أو نفي الرابطة المحترفة، لحجج الأهلي - التي تم تداولها إعلاميًا -؛ تظهر أمامنا مجموعة من المفاجآت الكبرى، من فترةٍ إلى أخرى.

  • رصد "مكالمة هاتفية" قد تقلب الطاولة على النادي الأهلي!

    تحت عنوان "خاص".. فجّر الإعلامي الرياضي محمد البكيري مفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص شكوى نادي القادسية ضد عملاق جدة الأهلي؛ على خلفية المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    هذه المفاجأة التي كشف عنها البكيري عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الإثنين؛ هي امتلاك القادسية دليلًا جديدًا يؤكد تغيير الأهلي "قائمته الرسمية" للمباراة، بعد انتهاء المُهلة القانونية.

    وقال البكيري عن ذلك: "كشفت مصادرنا أن نادي القادسية، عزز احتجاجه على عدم نظامية قائمة الأهلي؛ بـ(مقطع فيديو) يرصد إداري الراقي عبدالله الضو، وهو يستخدم هاتفه في التخاطب مع مسؤول الرابطة السعودية المحترفة".

    وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن هذا المقطع، أثبت إرسال الضو "رسائل نصية" إلى مسؤول رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، لتعديل قائمة الأهلي ضد القادسية؛ وذلك قبل دقائق من إطلاق صافرة البداية.

    وأوضح محمد البكيري أن مسؤولي القادسية، يروا بأن هذا الأمر - سالف الذكر - يتنافى مع حجج إدارة الأهلي؛ التي ذكرت أنها عدلت القائمة "هاتفيًا" في المدة القانونية المُحددة، بعد تعطل "السيستم".

    وإذا ثبتت صحة معلومات البكيري، فإن الطاولة ستُقلب على الأهلي تمامًا؛ حيث سيتأكد للجميع وقتها، أن تغيير قائمة الراقي تم بعد انتهاء المدة القانونية.

    بمعنى.. سيكون الأهلي قد خالف اللوائح والقوانين؛ وبالتالي "سحب" الـ3 نقاط منه إداريًا، ومنحها إلى فريق القادسية الأول لكرة القدم.

    إداري الأهلي يكرر "واقعة محمد كنو والهلال" الشهيرة

    المهم.. ما ذكرناه في السطور الماضية؛ يُعيد إلى أذهاننا واقعة شهيرة للغاية، شهدها الشارع الرياضي السعودي مطلع عام 2022.

    هذه الواقعة هي تجديد نادي الهلال عقد متوسط ميدانه الدولي محمد كنو؛ بعد توقيعه على عقود الانتقال إلى فريق النصر الأول لكرة القدم، بشكلٍ رسمي.

    كنو وقع على عقد من ثماني صفحات مع النصر، بعد دخوله "الفترة الحرة" مع الزعيم الهلالي في يناير 2022؛ كما بصم على كل صفحة واستلم شيكات آجله بمقدم العقد.

    وطلب متوسط الميدان الدولي من المفاوض النصراوي وقتها؛ عدم الإعلان عن التوقيع، إلا بعد نهائي كأس السوبر السعودي بين الهلال والفيصلي - يوم السادس من يناير 2022 -.

    وبالفعل.. لم يعلن النصر عن الصفقة، ولكنه أرسل نسخة من العقد إلى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم - يوم 3 يناير 2022 -؛ لتبدأ التسريبات بشأن مستقبل كنو تظهر في وسائل الإعلام، وهو الأمر الذي وصل إلى مسؤولي الهلال بالطبع.

    وعندما جاء موعد نهائي السوبر - يوم 6 يناير 2022 -؛ وجدنا كنو يتواجد في قائمة الزعيم الهلالي بشكلٍ طبيعي، بل ويحصل على اللقب مع الفريق الأول لكرة القدم.

    وأثناء الاحتفالات على أرضية الملعب؛ رصدت الكاميرات كنو وهو يبكي بشدة وبجواره عضو مجلس إدارة الهلال وقتها فهد المفرج، الذي كان يجري مكالمة هاتفية.

    وعند الواحدة وسبع دقائق صباح يوم 7 يناير 2022 - بتوقيت مكة المكرمة -؛ أعلن الهلال عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تجديد عقد كنو مع الفريق الأول لكرة القدم رسميًا.

    بعدها.. قدّم النصراويون شكوى رسمية ضد الهلال وكنو، حيث تم التأكُد من أن اللاعب جدد مع الزعيم عقب المكالمة الهاتفية - سالفة الذكر -، والتي كانت بين المفرج وعضو شرفي كبير في النادي الأزرق؛ لتصدر غرفة فض المنازعات مجموعة من العقوبات، أبرزها على النحو التالي:

    * أولًا: إيقاف محمد كنو 4 أشهر.

    * ثانيًا: حرمان نادي الهلال من التعاقدات "فترتي تسجيل".

    وأمام كل ذلك؛ يجب أن نتساءل: "هل تغيّر واقعة هاتف إداري الأهلي عبدالله الضو - التي تحدث عنها الإعلامي الرياضي محمد البكيري - مسار قضية نقاط مباراة القادسية مثلما حدث في أزمة كنو؟!".

    القادسية.. "الكابوس الحقيقي" للنادي الأهلي خارج أرضية الملعب!

    الآن.. يجب أن نؤكد على أن نادي القادسية أصبح كابوسًا حقيقيًا لعملاق جدة الأهلي، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ لكن ليس داخل أرضية الملعب، وإنما خارجه.

    نعم.. فريق الأهلي الأول لكرة القدم يتفوق كليًا على القادسية، فوق أرضية الملعب؛ وهو ما ظهر في مباراتين جمعتهما في الموسم الرياضي الحالي، على النحو التالي:

    * أولًا: الأهلي (5-1) القادسية.. نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

    * ثانيًا: الأهلي (2-1) القادسية.. الجولة 9 من مسابقة دوري روشن السعودي.

    لكن.. القادسية قدّم شكوى بعد المباراتين؛ حيث اعتبر في الأولى أن مشاركة الأهلي في كأس السوبر السعودي 2025-2026 بدلًا من الهلال "المنسحب"، غير قانونية.

    ويطالب القادسية في هذه الشكوى؛ بـ"سحب" لقب السوبر السعودي من الأهلي، مع إعادة نهائي البطولة - ويكون هو طرفًا فيها -.

    ومن المعروف للجميع أن الهلال "انسحب" من السوبر، بسبب إرهاق لاعبيه بعد المشاركة في كأس العالم للأندية 2025؛ الأمر الذي دفع اتحاد الكرة السعودي لدعوة الأهلي، الذي توّج باللقب بفوزه على القادسية في المربع الذهبي ثم النصر في النهائي.

    أما الشكوى الثانية من القادسية؛ فهي المطالبة بـ"سحب" الـ3 نقاط من الأهلي بعد مباراة الفريقين في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري، وذلك في القضية التي تحدثنا عنها في بداية التقرير.

    وإذا تم سحب الـ3 نقاط من الأهلي بالفعل؛ فإن ذلك سيعني تعقد وضع الفريق في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي الحالي.

    وأساسًا.. الأهلي "الرابع" يبتعد بـ8 نقاط كاملة عن نادي النصر، متصدر جدول ترتيب دوري روشن؛ لذلك فإن سحب الـ3 نقاط منه، سيعقد الوضع أكثر.

    أي أن القادسية وبسبب شكوتيه؛ قد يجعل لقب كأس السوبر السعودي يُسحب من الأهلي، إلى جانب إبعاده عن المنافسة على لقب دوري روشن في الموسم الحالي.

    قبل قمة الجمعة.. موسم الأهلي قد "يتدمر" كليًا على يد القادسية

    واستكمالًا للنقطة - سالفة الذكر -؛ لا ننسى أن فريق القادسية الأول لكرة القدم قد يحرم عملاق جدة الأهلي من لقب جديد، خلال الأيام القليلة القادمة.

    وسيواجه نادي القادسية يوم الجمعة القادم نظيره الأهلاوي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    هذا الدور يُلعب من مباراة واحدة؛ حيث سيضمن الفائز بين الأهلي والقادسية، التأهُل إلى نصف نهائي أغلى الكؤوس.

    ومن هُنا.. إذا فاز القادسية في ربع نهائي الكأس، وانتصر في شكوتيه ضد الأهلي على خلفية مباراتي السوبر السعودي ودوري روشن للمحترفين؛ فإنه سيدمر موسم العملاق الجدّاوي بحق، في 2025-2026.

    وبخلاف السوبر ودوري روشن وكأس الملك؛ ينافس الأهلي في الموسم الحالي على لقب النخبة الآسيوية، والذي حققه في العام الرياضي الماضي 2024-2025.

    وكان الأهلي قد عاد إلى منصات التتويج مجددًا، بعد فترة غياب طويلة جدًا؛ وذلك بالحصول على لقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025، ثم كأس السوبر السعودي مطلع الموسم الرياضي الحالي.