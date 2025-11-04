استفزوا صلاح فكانت هذه النتيجة .. كاريراس لم يكن مستعدًا لسحر "ملك أنفيلد" والدواء لا يزال على دكة ريال مدريد!

يبدو أن أفضل طريقة يمكنك استخدامها لإعادة محمد صلاح إلى أفضل مستوياته هي استفزازه، وهذا بالضبط ما فعله أرني سلوت وأثبت صحته أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول نجح في حسم المعركة الأهم من الجولة الرابعة لمرحلة الدوري لصالحه، بعدما فاز على ريال بهدف نظيف سجله أليكسيس ماك أليستر من كرة رأسية في شباك المتألق تيبو كورتوا.

الحارس البلجيكي كان رجل المباراة الأول بلا منازع، تصدى لـ8 كرات أغلبها من أهداف محققة، وبدونه كان من الممكن أن يخرج ريال مدريد بهزيمة ثقيلة وكارثية على ملعب أنفيلد.

ولكن! لا تدع تألق كورتوا ينسيك ملك أنفيلد الحقيقي، محمد صلاح كان عنصرًا حاسمًا لليفربول في انتصار الليلة، حتى وإن لم يسجل أو يصنع أي أهداف ..