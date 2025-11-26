غير بول دويل إقراره إلى مذنب في جميع التهم الـ 31 الموجهة إليه بعد أن صدم بسيارته حشدًا من الناس في موكب احتفال ليفربول بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان الرجل البالغ من العمر 53 عامًا قد قال سابقًا إنه غير مذنب في تهم القيادة الخطرة، والشغب، ومحاولة التسبب في إصابات جسدية خطيرة عن قصد، والتسبب في إصابات جسدية خطيرة عن قصد، والإصابة عن قصد في سبتمبر. ولكن بعد أكثر من ستة أشهر من إصابة 130 شخصًا في الحادث، أقر دويل الآن بذنبه وينتظر صدور الحكم عليه.
"مجرم احتفالات ليفربول" يعترف بالذنب.. والقاضي يحدد موعد النطق بالحكم!
دويل يواجه السجن
وفقًا لبي بي سي نيوز، بكى دويل وهو يغير دفاعه - عن الشغب والقيادة الخطرة و 17 تهمة بمحاولة التسبب في إصابات جسدية خطيرة وتسع تهم بالتسبب في إصابات جسدية خطيرة عن عمد وثلاث تهم بالإيذاء الجسدي عن عمد - في اليوم الثاني من محاكمته في محكمة ليفربول كراون.
وتتعلق التهم بـ 29 شخصًا تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و 77 عامًا، كانوا جميعًا حاضرين في 26 مايو عندما وقع هجوم دويل على الموكب في وسط مدينة ليفربول. وقال القاضي أندرو ميناري كي سي لدويل إن من "اللازم" أن يواجه عقوبة بالسجن "لفترة طويلة". وتم تحديد موعد النطق بالحكم في 15 ديسمبر في نفس المحكمة.
الاحتفالات تتحول إلى كوابيس
في يوم كان من المفترض أن يُذكر باعتباره يوم احتفال ليفربول باللقب، انتهى الأمر بوقوع أحداث مرعبة في ميرسيسايد. احتاج ما مجموعه 50 شخصًا إلى العلاج في المستشفى بعد أن قاد دويل سيارته فورد جالاكسي إلى الحشد الكثيف في ووتر ستريت، مما أدى إلى اعتقاله لاحقًا. وفقًا لموقع The Athletic، لم يتم تقديم أي تفسير في المحكمة لأفعاله، ولكن من المرجح أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل عندما يتم الحكم على الجندي السابق في البحرية الملكية الشهر المقبل.
قال المفتش الرئيسي جون فيتزجيرالد، من شرطة ميرسيسايد، إنه "من حسن الحظ أن أحداً لم يقتل" بسبب "أفعال دويل المتهورة". ووصفت سارة هاموند، المدعية العامة الرئيسية في مكتب الملاحقة الجنائية، أفعال دويل بأنها "عمل من أعمال العنف المتعمد".
وقالت: "تُظهر لقطات كاميرا السيارة المثبتة على لوحة القيادة في سيارة دويل أنه عندما اقترب من شارع ديل وشارع ووتر، أصبح متوترًا بشكل متزايد بسبب الحشود، بدلاً من الانتظار حتى يمروا، قاد سيارته عمدًا نحوهم، وفرض طريقه بالقوة. إن قيادة سيارة في حشد من الناس هو عمل عنف متعمد. لم يكن هذا خطأً عارضًا من بول دويل — بل كان خيارًا اتخذه في ذلك اليوم وحوّل الاحتفال إلى فوضى".
"تجربة مؤلمة ومخيفة"
أخبر القاضي دويل أنه سينظر في "أدلة الشخصية" التي قدمها محامو الدفاع قبل إصدار الحكم.
وقال ميناري: "الغرض من التأخير هو التأكد من أن كل شيء جاهز وأن المحكمة لديها، كتابةً، جميع المذكرات التي سيتم تقديمها فيما يتعلق بإصدار الحكم، في غضون ذلك، يجب أن تظل رهن الاحتجاز. من الواضح أنه لا مفر من صدور حكم بالسجن لفترة طويلة، ويجب أن تستعد لهذا النتيجة الحتمية".
كما قدم الضابط فيتزجيرالد لمحة عن الرعب الذي عاشه في ذلك اليوم، وقال للمحكمة: "من الصعب نسيان المشاهد المروعة التي شهدناها في ذلك اليوم. ما كان يجب أن يكون يوم احتفال للمدينة تحول إلى تجربة مؤلمة ومخيفة، ونعلم أنها لا تزال تؤثر جسديًا ونفسيًا على الكثير من الناس. نحن نعلم أن الكثير من الناس ما زالوا يتعافون من الإصابات التي تعرضوا لها في ذلك اليوم، وتظل أفكارنا معهم ومع أولئك الذين ما زالوا متأثرين. نأمل أن يساعد علم المتضررين بأن دويل يواجه الآن عقوبة سجن طويلة على المضي قدمًا في حياتهم".
موعد النطق بالحكم
بعد ما كان من المتوقع أن تكون محاكمة مدتها أربعة أسابيع، أقال القاضي هيئة المحلفين عقب تغيير دويل، من ويست ديربي، ليفربول، لدفاعه، وبالمناسبة، عندما توقفت سيارته في الموكب، حوصر أربعة أشخاص تحت السيارة.
عندما يتم النطق بالحكم، خلال جلسة استماع تستمر يومين في 15 و 16 ديسمبر، ستتاح للضحايا فرصة قراءة بيانات تفصيلية عن كيفية تأثير الحادث عليهم.