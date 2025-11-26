"مجرم احتفالات ليفربول" يعترف بالذنب.. والقاضي يحدد موعد النطق بالحكم!

في يوم كان من المفترض أن يُذكر باعتباره يوم احتفال ليفربول باللقب، انتهى الأمر بوقوع أحداث مرعبة في ميرسيسايد. احتاج ما مجموعه 50 شخصًا إلى العلاج في المستشفى بعد أن قاد دويل سيارته فورد جالاكسي إلى الحشد الكثيف في ووتر ستريت، مما أدى إلى اعتقاله لاحقًا. وفقًا لموقع The Athletic، لم يتم تقديم أي تفسير في المحكمة لأفعاله، ولكن من المرجح أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل عندما يتم الحكم على الجندي السابق في البحرية الملكية الشهر المقبل.

قال المفتش الرئيسي جون فيتزجيرالد، من شرطة ميرسيسايد، إنه "من حسن الحظ أن أحداً لم يقتل" بسبب "أفعال دويل المتهورة". ووصفت سارة هاموند، المدعية العامة الرئيسية في مكتب الملاحقة الجنائية، أفعال دويل بأنها "عمل من أعمال العنف المتعمد".

وقالت: "تُظهر لقطات كاميرا السيارة المثبتة على لوحة القيادة في سيارة دويل أنه عندما اقترب من شارع ديل وشارع ووتر، أصبح متوترًا بشكل متزايد بسبب الحشود، بدلاً من الانتظار حتى يمروا، قاد سيارته عمدًا نحوهم، وفرض طريقه بالقوة. إن قيادة سيارة في حشد من الناس هو عمل عنف متعمد. لم يكن هذا خطأً عارضًا من بول دويل — بل كان خيارًا اتخذه في ذلك اليوم وحوّل الاحتفال إلى فوضى".