مبابي رجل "الاحتفالات الوهمية" في ريال مدريد.. وأبو تريكة يشعل جدل "المؤامرة ضد ألونسو"!

في الدقيقة 40 سجل مبابي هدف تقدم ريال مدريد، حيث استغل "خلل كبير في دفاع جيرونا" أثناء تشتيت الكرة داخل منطقة الجزاء، وانخرط في وسط الزحام، قبل أن يجد الكرة أمامه، ليسددها بسرعة في الشباك.

احتسب الحكم الهدف وسط اعتراضات من لاعبي جيرونا، لكن غرفة تقنية الفيديو طلبت منه مشاهدة اللعبة عبر الشاشات، وبالفعل وجد الحكم وجود لمسة يد على مبابي، قبل تسديد الكرة، ليقرر في النهاية احتساب مخالفة، وإلغاء الهدف.

بعد إلغاء هدف مبابي، تمكن جيرونا من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 45 عن طريق عز الدين أوناحي.

وفي الشوط الثاني، نجح مبابي من الرد على المشككين، حيث سجل هدف التعادل في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، كان قد نجح النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في الحصول عليها، بعد تعرضه لعرقلة داخل منطقة الخصم.