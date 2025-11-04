"لم أسمع عنه قط".. تصريح غريب من جوارديولا بشأن جوب بيلينجهام!

عادةً ما يكون اليوم الذي يسبق مباراة في دوري أبطال أوروبا يوماً حافلاً للفرق المشاركة في البطولة، حيث يراجعون الخطط التكتيكية في حصتهم التدريبية، والتي تُجرى عادةً أمام المراسلين وكاميرات التلفزيون لمدة 15 دقيقة.

ولكن في خطوة مفاجئة ونادرة، ألغى جوارديولا التدريب واختار منح لاعبيه يوم عطلة، باستثناء إرلينج هالاند الذي أدى الواجبات الإعلامية. وسيتدرب فريقه بدلاً من ذلك صباح يوم المباراة. أوضح جوارديولا أنه أراد منح لاعبيه مزيداً من الوقت للتعافي من فوزهم 3-1 على بورنموث يوم الأحد. وكان لدى دورتموند يومان إضافيان للاستعداد للمباراة، حيث فاز 1-0 على أوجسبورج يوم الجمعة.

قال مدرب السيتي: "سنتدرب صباح الغد. لا [الأمر ليس غريباً]. لقد فعلت ذلك عدة مرات. ليس كثيراً ولكني فعلته عدة مرات وأحياناً أفضل ذلك. لقد كانت مباراة مرهقة للغاية ضد بورنموث لدرجة أنني أفضل [البقاء] اليوم في المنزل ونتدرب غداً".

وحول امتلاك دورتموند مزيداً من الوقت للتعافي، أضاف: "لقد اعتدنا على ذلك. هذا هو الواقع. لن يغير أحد الجدول الزمني. في ألمانيا، في فرنسا، كل الفرق في دوري أبطال أوروبا تحاول اللعب يوم الجمعة للحصول على مزيد [من الراحة]. أنا لا أحب ذلك ولكنه الأمر كما هو".