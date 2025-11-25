Guardiola Marmoush Xabi Alonso Man City GFX GOAL ONLYGOAL AR
علي سمير

ليفركوزن لا يفتقدك يا ألونسو .. عقاب عادل لجوارديولا و"الفرصة الظالمة" تضع مرموش في قفص الاتهام

سقوط مفاجىء للفريق الإنجليزي بثنائية نظيفة

من أهم قواعد كرة القدم على الإطلاق، إذا لم تتخذ الأمور بالجدية الكافية، فالعقاب فوري، إلا إذا أنقذتك العناية الإلهية، وبيب جوارديولا تلقى ما يستحق أمام باير ليفركوزن!

"إنه تشكيل لمباراة في كارابو كب وليس في دوري أبطال أوروبا"، هكذا علقت جماهير سيتي والمتابعين للمباراة على المجموعة التي اختارها بيب جوارديولا، في المباراة التي جمعته بالفريق الألماني مساء الثلاثاء على ملعب الاتحاد، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

الفريق تلقى هدفًا مفاجئًا في الدقيقة 23 من عمر المباراة عن طريق أليكس جريمالدو، حيث اخترق الظهير المميز بالنزعة التهديفية إلى داخل منطقة جزاء سيتي لهز شباك الحارس جيمس ترافورد.

سيتي لم يتمكن من الاستفاقة، ليأتي العقاب مرة بهدف ثاني عن طريق باتريك شيك في الدقيقة 54، وهي اللقطة التي فشل جوارديولا وفريقه في التعافي منها حتى صافرة النهاية.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-LEVERKUSENAFP

    تهاون بلا مبرر

     مانشستر سيتي خسر المباراة الماضية أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، لذلك الفريق كان بحاجة إلى رد واضح في الملعب بعد الانتكاسة المحلية، مما يضعنا أمام ضرورة اللعب بالتشكيل الأساسي. جوارديولا لم يفعل ذلك، بل قرر اللعب بمجموعة من العناصر الاحتياطية وكأنها مباراة لا تحمل أي أهمية لفريقه.

    بيب اعتمد على القائمة التالية من اللاعبين : جيمس ترافورد، عبد القادر خوسانوف، جون ستونز، ناثان أكي، آيت نوري، ريكو لويس، نيكو جونزاليس، أوسكار بوب، تيجاني ريندرز، سافينيو وعمر مرموش.

    تشكيل لا يعكس على الإطلاق أن بيب تعامل مع هذه المباراة بجدية شديدة، قبل مباراة غاية في السهولة أمام ليدو يونايتد في البريميرليج يوم السبت القادم.

    ولو نظرنا للأمر بطريقة أخرى، سنجد أن جوارديولا يأخذ عرش البريميرليج بشكل أكثر جدية من دوري الأبطال، خاصة بعد اتساع الفارق مع آرسنال إلى ٧ نقاط كاملة.

    ولكن هذا لا يعني أن يتم الزج بهذه المجموعة غير المتجانسة، التي لا تمتلك الأنياب الكافية لإسقاط الفريق الألماني الذي لم يسقط بعد رحيل تشابي ألونسو، وبدأ في التحسن مع مدربه الجديد كاسبر هيوملاند.

    • إعلان
  • Manchester City v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    فرصة ظالمة لمرموش

    العديد من المتابعين تحدثوا في الفترة الماضية عن الظلم التي يتعرض له عمر مرموش مع مانشستر سيتي، وعدم حصوله على الفرصة الكافية من أجل إثبات نفسه في ملعب الاتحاد.

    الدولي المصري يعاني كثيرًا من أجل إيجاد المستوى الذي سبق أن ظهر به مع آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، نعم يظهر بشكل جيد على فترات متفرقة، ولكنه ليس مرموش الذي عرفناه في البوندسليجا.

    مباراة اليوم على الورق تبدو فرصة لمرموش لإثبات نفسه، مواجهة أمام فريق جيد في دوري أبطال أوروبا، إرلينج هالاند على الدكة، ولكن من حوله؟

    مرموش بدأ كأساسي في مركز المهاجم وبجواره أوسكار بوب وسافينيو، بالإضافة إلى ريكو لويس وريندرز ونيكو جونزاليس، لذلك كان من المتوقع أن يظهر بشكل متواضع في أغلب فترات المباراة لعدم حصوله على الدعم الكافي.

    مستوى مرموش تسبب في حملة هجوم عليه، حيث قال البعض إنه عليه التوقف تمامًا هو ومؤيديه عن المطالبة باللعب كأساسي، لأنه عندما جلس هالاند على الدكة فشل المصري في تقديم أي شيء، وكان أحد أسوأ اللاعبين على أرض الملعب قبل تبديله في الشوط الثاني.

    مشاركة مرموش احتوت على الكثير من الأرقام السلبية، لعل أبرزها هي عدم تسديده أي كرة على المرمى بأي شكل من الأشكال، ولمسه للكرة 18 دقيقة فقط قبل الخروج في الدقيقة 65، ولعب مراوغة واحدة وكان تائهًا في أغلب الفترات.

    إنها فرصة ثمينة لكل من يشكك فيه، ولكن بالحديث عن سياق الموقف، يجب أن نمنحه العذر نوعًا ما، وإن كان يتحمل جزءًا من عدم تقديمه المردود المطلوب منه في ملعب الاتحاد حتى الآن، مما قد يضع علامات الاستفهام عليه في المستقبل.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-LEVERKUSENAFP

    حتى هالاند لم ينقذك

    عندما تتعقد الأمور لمانشستر سيتي، فالخيار الأرجح والأقرب والأنسب هو الدفع بإرلينج هالاند حتى يقوم بلحظات السحر المعروفة عنه، لما لا وهو يعيش واحد من أفضل مواسمه على المستوى الفردي حتى الآن.

    الحاسة التهديفية الخارقة للنرويجي كانت سلاحًا مناسبًا لبيب، لذلك اعتمد عليه بدلًا من مرموش، وكانت النتيجة هي فرص ضائعة والكثير من "اللاشيء" على حدود وداخل منطقة جزاء ليفركوزن.

    هالاند حصل على فرصة ذهبية من انفراد صريح في الدقيقة 70 من زمن المباراة، ولكن رجل المباراة بلا منازع وهو الحارس مارك فليكين، نجح في التصدي للكرة ببراعة شديدة.

    فرصة أخرى أتيحت لهالاند بعدها بدقائق معدودة، ولكن هذه المرة قام النرويجي بالإطاحة بالكرة فوق في السماء، وهي لقطة تعكس الحالة التي عاشها هو وفريقه.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-LEVERKUSENAFP

    ليفركوزن لا يفتقد ألونسو كثيرًا، ومن هذا الحارس المبهر؟

    ليفركوزن تعرض لهزة عنيفة في الصيف، رحل عنه العديد من اللاعبين المحوريين، أبرزهم جيريمي فريمبونج وفلوريان فيرتس وبييرو هينكابي وجرانيت جاكا وغيرهم، وغادره كذلك تشابي ألونسو إلى ريال مدريد.

    البعض توقع أن الفريق انهار، وبالفعل سار في هذا الطريق مع الهولندي إريك تين هاج، قبل أن تقرر إدارة ليفركوزن إنقاذ الموقف سريعًا، بإقالته وجلب كاسبر هيوملاند الذي يحقق نتائج جيدة حتى الآن.

    لقد فاز على مانشستر سيتي، وأصبح في المركز الثالث عشر بدوري الأبطال بـ8 نقاط، بفارق نقطتين فقط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الرابع، بينما يأتي بايرن ميونخ متصدرًا بـ12 نقطة.

    وعلى مستوى الدوري يأتي الفريق بالمرتبة الثالثة بـ23 نقطة، بفارق 8 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر، رغم أنه كان على وشك السقوط نحو الهاوية مع تين هاج، قبل أن تتخذ إدارة ليفركوزن القرار الصحيح في الوقت المناسب ببداية الموسم.

    أيضًا دعونا نتحدث عن رجل المباراة، مارك فليكين، الذي وصل معدل منعه للأهداف إلى 2.18، وتصدى لـ5 كرات من داخل منطقة الجزاء، وكان العنصر الأكثر حسمًا في خروج فريقه بالثلاث نقاط.

    الجزائري إبراهيم مازا كذلك تألق بشكل ملفت على مدار المباراة، وكان صاحب الـ20 سنة على وشك التسجيل في الدقيقة 92 والتوفيق لم يحالفه.

    وبشكل عام، سنجد أن ليفركوزن لم يتأثر ولم ينهار، وعثر على أسماء أخرى تقدم المطلوب بأقل التكاليف، في الوقت الذي يعاني فيه فيرتس وفريمبونج مع ليفربول، ويواجه ألونسو شائعات الإقالة في ريال مدريد.

الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
ليدز يونايتد crest
ليدز يونايتد
ليدز
الدوري الألماني
باير ليفركوزن crest
باير ليفركوزن
ليفركوزن
بوروسيا دورتموند crest
بوروسيا دورتموند
دورتموند