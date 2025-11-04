"فليفعل ما يراه الأفضل".. والد ماك أليستر يتحدث عن أنباء الانتقال "اللطيفة" لريال مدريد!

منذ انتقاله من برايتون عام 2023، أصبح ماك أليستر بهدوء القلب النابض لخط وسط ليفربول. دفع هذا ريال مدريد للتحرك من أجل الأرجنتيني، لكن الحقائق المالية سرعان ما فرضت نفسها حيث أحجم مدريد عن تلبية سعر ليفربول البالغ 100 مليون يورو، خاصة بعد إنفاقهم بالفعل أكثر من 175 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية.

يتبقى للأرجنتيني ثلاث سنوات في عقده الحالي، وفي وقت سابق من الموسم، كان قد تطرق إلى التكهنات، رافضاً إياها بالنضج الذي أكسبه الاحترام في غرفة تبديل الملابس.

وفي حديثه إلى جاستون إيدول، الصحفي في TyC Sports، قال: "قرأت الشائعات والأخبار تصلني، لكن الشيء المهم هو الحاضر. بغض النظر عن مدى حب النادي لي، إذا لعبت بشكل سيئ في نهاية هذا الأسبوع، فسيفقدون الاهتمام".

وأضاف: "أنا بخير في ليفربول وليس لدي أي حاجة. لذا، لدي الكثير من الاحترام للنادي، ولا أعتقد أن من الضروري الحديث عن أندية أخرى".

بعيدًا عن الملعب، تحدث ماك أليستر عن كيف شكلت الحياة في ليفربول شخصيته، كلاعب كرة قدم وكإنسان: "أنا بعيد بعض الشيء، لذا يحييك بعض المشجعين باحترام، لكن في المدينة، هم أكثر شغفاً. النادي مثل عائلة. عبارة واحدة تلخص كل شيء: لن تسير وحدك أبداً".