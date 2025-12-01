أسينسيو يكشف سر "النوم" قبل نهائي السوبر مع ريال مدريد: احتجت لطبيب نفسي!

ظهر النجم الإسباني ماركو أسينسيو، لاعب نادي فنربخشة التركي، في حالة من الصفاء الذهني والبدني، معلنًا عن طموحاته الكبيرة للفترة المقبلة.

ويبدو أن الجناح الإسباني قد وجد ضالته في الملاعب التركية بعد محطات متنوعة بين إسبانيا وفرنسا وإنجلترا، حيث يعيش اللاعب حالة من الاستقرار الفني دفعته لرفع سقف التوقعات، واضعًا نصب عينيه هدفًا رئيسيًا لا يتنازل عنه، وهو إقناع لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، بأحقيته في ارتداء قميص "لا روخا" مجددًا والمشاركة في كأس العالم المقبلة.

وفتح أسينسيو قلبه في حوار مطول كشف فيه عن كواليس لم تُروَ من قبل حول رحيله عن ريال مدريد، وعلاقته المتوترة مع لويس إنريكي في باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى تفاصيل حياته اليومية في تركيا وتلقيبه بـ "الماتادور"، مؤكدًا أن نضجه الحالي في سن التاسعة والعشرين يجعله قادرًا على اتخاذ قرارات حاسمة داخل الملعب وخارجه، ومشددًا على أن ابتعاده عن الأضواء في الفترة الماضية كان خيارًا شخصيًا للتركيز على استعادة مستواه المعهود.