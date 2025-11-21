المهم من ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن النجم الهولندي ستيفن بيرجفاين قد يخسر كل شيء بسبب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم.
نعم.. بيرجفاين دفع الثمن غاليًا بانتقاله إلى دوري روشن السعودي، خلال صيف عام 2024؛ وذلك عندما أعلن المدير الفني لمنتخب هولندا رونالد كومان، استبعاده نهائيًا من حساباته.
كومان أكد أنه لم يجد مبررًا للاعب في سن بيرجفاين، للرحيل عن الملاعب الأوروبية، والانتقال إلى السعودية.
وقال المدير الفني لمنتخب هولندا: "طالما بيرجفاين يلعب في دوري روشن السعودي، فلن ينضم إلى قائمتي"؛ وهو الأمر الذي أشعل معركة كلامية، تسببت في خلافاتٍ حادة بينهما.
وكان بيرجفاين يرد على كومان في وسائل الإعلام، بتأكيده على قوة دوري روشن السعودي؛ بالإضافة إلى رده داخل أرضية الملعب أيضًا، بتألقه مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم - بتسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة والألقاب -.
إلا أنه في الموسم الحالي 2025-2026، وتحديدًا منذ تعاقد الاتحاد مع كونسيساو؛ يبدو أن بيرجفاين يخسر كل شيء تدريجيًا، وذلك على النحو التالي:
* أولًا: عدم المشاركة في بطولة كأس العالم 2026؛ بسبب خلافه مع كومان منذ الانتقال للسعودية.
* ثانيًا: فقدان أهميته في صفوف نادي الاتحاد؛ وذلك بعد تضحيته ببطولة كأس العالم 2026.
* ثالثًا: تراجع اسمه وقيمته في السوق الأوروبي؛ بالتزامن مع فقدانه أهميته في صفوف الاتحاد.
وأساسًا بدأت بعض الشائعات تتردد، بشأن إمكانية استغناء العميد الاتحادي عن بيرجفاين؛ وبالتالي خسارة اللاعب راتبه الضخم، الذي يتقاضاه في الملاعب السعودية.