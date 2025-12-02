Liverpool v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

استغلالًا لوضعه في ليفربول! .. تحرك سعودي جديد لخطف محمد صلاح "وفريق مفاجئ ينافس الهلال"

تطورات جديدة في مستقبل محمد صلاح..

عاد اسم الفرعون المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الأول لكرة القدم؛ ليرتبط بقوة بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة.

صلاح البالغ من العمر 33 سنة، يرتبط اسمه بالانتقال إلى الملاعب السعودية منذ صيف 2023؛ ولكنه في كل مرة كان يُفضل الاستمرار مع ليفربول، حتى جدد عقده مؤخرًا إلى 30 يونيو 2027.

  • Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    إصرار سعودي على التعاقد مع محمد صلاح

    وفي هذا السياق.. أعلنت شبكة "توك سبورت" نقلًا عن مصادرها الخاصة، أن القائمين على الرياضة السعودية مُصرين على التعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الأول لكرة القدم، ونقله إلى دوري روشن للمحترفين.

    المصادر أوضحت أن المسؤولين السعوديين، يريدون استغلال وضع صلاح الحالي مع ليفربول؛ من أجل إقناعه هذه المرة، بالقدوم إلى دوري روشن.

    وأشارت المصادر إلى وضع صلاح السيئ في صفوف العملاق الإنجليزي؛ حيث بدأ يفقد أهميته في الفريق خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بالتزامن مع التراجع الكبير في مستواه.

    • إعلان
  • Mohamed Salah Liverpool 2025Getty Images

    فريق سعودي مفاجئ يُنافس الهلال على صفقة محمد صلاح

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. شبكة "توك سبورت" - من خلال مصادرها الخاصة دائمًا -، تحدثت عن الأندية السعودية المهتمة بالتعاقد مع صلاح، في الفترة القادمة.

    وكشفت المصادر عن أن عملاق الرياض الهلال؛ يأتي على رأس الأندية السعودية المهتمة بالتعاقد مع صلاح، حيث لم يتراجع عن هذه الرغبة المُستمرة منذ فترة طويلة.

    وفجّرت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل؛ بتأكيدها على أن نادي القادسية المملوك إلى شركة "أرامكو"، دخل في منافسة مع الهلال لحسم صفقة الفرعون المصري.

    وشددت على أن القادسية؛ مُهتم بالفعل بجلب محمد صلاح إلى صفوفه بشكلٍ رسمي، خلال الفترة القادمة.

  • Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    مسيرة محمد صلاح مع عالم الساحرة المستديرة

    محمد صلاح البالغ من العمر 33 سنة، بدأ مسيرته في النادي المحلي المقاولون العرب؛ قبل أن يخرج للاحتراف الأوروبي، صيف 2012.

    وأول تجربة احترافية لصلاح، كانت مع نادي بازل السويسري؛ والذي لعب معه لمدة موسم ونصف، قبل الانتقال إلى العملاق الإنجليزي تشيلسي في يناير 2014.

    ولم يقدّم الفرعون المصري أي شيء يذكر مع تشيلسي، على مدار عامٍ كامل؛ ليرحل إلى فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة، في يناير 2015.

    واستعاد صلاح تألقه مع فيورنتينا، على مدار 6 أشهر؛ ليعيره تشيلسي في صيف 2015 إلى نادي العاصمة الإيطالية روما، ولمدة موسم رياضي واحد فقط.

    وبسبب تألقه في موسم الإعارة.. قام روما بشراء عقد محمد صلاح نهائيًا، صيف عام 2016؛ وذلك مقابل مبلغ مالي يُقدر بـ15 مليون يورو.

    ونجح نادي العاصمة الإيطالية في استثمار صلاح، بأفضل طريقةٍ ممكنة؛ حيث باعه في صيف 2017 إلى ليفربول الإنجليزي، مقابل 42 مليون يورو.

    ومع ليفربول.. حقق الفرعون المصري العديد من الأرقام المبهرة، على المستوى الشخصي؛ إلى جانب تتوّيجه بعديد الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

    * أرقام محمد صلاح مع نادي ليفربول:

    - مباريات: 419.

    - دقائق: 34.157.

    - مساهمات تهديفية: 366.

    - أهداف: 250.

    - تمريرات حاسمة: 116.

  • Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 7 انتصارات مع تعادلين، في الجولات التسع الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 5 انتصارات متتالية في الجولات الخمس الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 22.

    * فوز: 17.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 52.

    * أهداف مستقبلة: 21.