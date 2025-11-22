RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
بلال محمد

"لهذا قررنا استبدال بالدي ولم نستغل الفرص".. فليك يكشف موقف نجم برشلونة بعد رباعية بيلباو!

بالدي غادر مباراة برشلونة وبيلباو مصابًا...

عاد برشلونة أخيرًا إلى معقله التاريخي، سبوتيفاي كامب نو، بعد طول انتظار، ليحقق انتصارًا كبيرًا وهامًا على حساب منافس صعب وهو أتلتيك بيلباو، برباعية نظيفة في ليلة لم تكن مجرد مباراة كرة قدم عادية، بل كانت احتفالية بعودة الفريق الكتالوني، وجماهيره إلى ملعبهم التاريخي، الذي استمرت فيه أعمال التجديدات لسنوات عديدة.

ورغم الفرحة العارمة بالعودة إلى كامب نو والانتصار، خرج المدرب الألماني هانز فليك بتصريحات طمأن فيها الجماهير حول الحالة الصحية للاعبه أليخاندرو بالدي الذي غادر الملعب مثيرًا بعض القلق، بخلاف انتقاده لإهدار لاعبي فريقه العديد من الفرص وعدم استغلالها.

  • عودة الروح إلى الجسد

    بعد سنوات من الغياب، فتح ملعب كامب نو أبوابه جزئيًا لاستقبال الجماهير، وهي اللحظة التي انتظرها عشاق الفريق الكتالوني بفارغ الصبر، ومن جانبهم فاجئ لاعبو برشلونة، جماهيرهم وأكملوا فرحتهم بأداء مميز.

    وعقب اللقاء أبدى المدرب هانز فليك، سعادته بالأجواء، مؤكدًا أن اللعب في كامب نو يمنح الفريق دافعًا إضافيًا لا يضاهى، وقال المدرب الألماني: "بالطبع أنا سعيد، كل شيء سار على ما يرام، لقد سيطرنا على المباراة وسجلنا الأهداف في الوقت المناسب".

    وتعتبر العودة إلى ملعب كامب نو، تحديدًا جديدًا للفريق الكتالوني حيث خاض الفريق مبارياته السابقة في ملعب مونتجويك، وكان من الضروري التأقلم السريع على أرضية الملعب الجديدة.

    وبالرغم من أن الملعب لا يزال يشهد بعض أعمال التشطيبات في المراحل النهائية، إلا أن الحضور الجماهيري الكبير الذي تجاوز 45 ألف متفرج في المرحلة الأولى من الافتتاح، صنع فارقًا هائلاً في الضغط على أتلتيك بيلباو، وهو ما استغله لاعبو فليك ببراعة لفرض إيقاعهم منذ الدقائق الأولى.

  • عودة جوان جارسيا

    وشهد اللقاء تألق جوان جارسيا، حارس مرمى برشلونة، ليصبح الحارس الأساسي للفريق الكتالوني، بعد تعافيه من الإصابة وينجح في الخروج بشباك نظيفة امام هجوم أتلتيك بيلباو.

    وفي حديثه إلى شبكة "DAZN" عقب اللقاء أبدى المدرب فليك سعادته بتعافي حارسه من الإصابة وعودته للمباريات بشكل طبيعي وقال: " بالطبع أنا سعيد بهذا، لكن الشيء المهم هو الفوز بالمباريات، وكيفية تحقيق الفوز مهمة أيضًا، واليوم فعلنا ذلك بشكل جيد للغاية".

  • معركة تكتيكية أمام منافس صعب

    لم تكن المباراة نزهة لرجال المدرب الألماني، أمام أتلتيك بيلباو، بقيادة مدربه الخبير إرنستو فالفيردي، المعروف بأسلوبه الذي يعتمد على الضغط العالي والتدخلات البدنية القوية.

     وشهدت المباراة منافسة تكتيكية كبيرة بين المدربين في وسط الملعب، حيث حاول الضيوف إفساد عملية بناء الهجمة لبرشلونة من الخلف، وهو ما نجحوا فيه في بعض فترات اللقاء، لكن فليك، تعامل بشكل مميز مع خطورة الضيوف.

    وعن أداء لاعبو برشلونة، في المباراة إهدار الفرص وعدم استغلالها قال فليك: " كنا نعلم أنهم يضغطون عاليًا وكانوا منظمين جيدًا في بناء اللعب، كانت لدينا فرص لتسجيل المزيد، لكننا نعلم أن بيلباو فريق صعب، أحيانًا يسير كل شيء في طريقك، واليوم كان أحد تلك الأيام".

  • سر استبدال بالدي

    في سياق آخر، حبست الجماهير أنفاسها بعد الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيسر الطائر أليخاندرو بالدي، والذي غادر الملعب كإجراء احترازي بعد تعرضه لضربة في الرأس.

    بالدي، الذي يعتبر أحد مفاتيح اللعب الهجومية في خطة فليك بفضل سرعته وانطلاقاته على الرواق الأيسر، أثار قلق الجميع خوفًا من تعرضه لإصابة قد تبعده عن الملاعب لفترة طويلة، خاصة مع ازدحام جدول المباريات.

    إلا أن فليك سارع لطمأنة الجماهير في المؤتمر الصحفي، مؤكدًا أن استبدال اللاعب كان قرارًا طبيًا بحتًا لتجنب أي مضاعفات، وليس بسبب خطورة الإصابة نفسها، حيث قال المدرب الألماني: "إنه بخير، في نهاية الشوط كان علينا اتخاذ قرار لأنه تعرض لإصابة في الرأس".

    هذا الحرص من الجهاز الفني يعكس الأهمية القصوى لسلامة اللاعبين، خاصة في ظل القوانين الصارمة المتعلقة بإصابات الرأس في كرة القدم الحديثة.

  • موقف برشلونة

    يتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت، برصيد 31 نقطة، وبفارق الأهداف عن ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثاني، ويستعد لمواجهة قوية مع إلتشي، يوم غد الأحد، بينما يحتل فياريال، المركز الثالث في سلم ترتيب الليجا، ومعه 26 نقطة، وسيكون على موعد مع مواجهة قوية أمام ريال مايوركا، يوم الأحد.

    وسيكون رجال المدرب فليك، على موعد مع مباراة من العيار الثقيل، امام تشيلسي، يوم الثلاثاء القادم، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، على ملعب ستامفورد بريدج، قبل أن يستضيف ألافيس، يوم السبت القادم، بالدوري الإسباني، وتستمر المباريات المحلية، ويستضيف أتلتيكو مدريد، في قمة من قمم الكرة الإسبانية، يوم 2 ديسمبر القادم، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

