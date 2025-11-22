"لهذا قررنا استبدال بالدي ولم نستغل الفرص".. فليك يكشف موقف نجم برشلونة بعد رباعية بيلباو!

عاد برشلونة أخيرًا إلى معقله التاريخي، سبوتيفاي كامب نو، بعد طول انتظار، ليحقق انتصارًا كبيرًا وهامًا على حساب منافس صعب وهو أتلتيك بيلباو، برباعية نظيفة في ليلة لم تكن مجرد مباراة كرة قدم عادية، بل كانت احتفالية بعودة الفريق الكتالوني، وجماهيره إلى ملعبهم التاريخي، الذي استمرت فيه أعمال التجديدات لسنوات عديدة.
ورغم الفرحة العارمة بالعودة إلى كامب نو والانتصار، خرج المدرب الألماني هانز فليك بتصريحات طمأن فيها الجماهير حول الحالة الصحية للاعبه أليخاندرو بالدي الذي غادر الملعب مثيرًا بعض القلق، بخلاف انتقاده لإهدار لاعبي فريقه العديد من الفرص وعدم استغلالها.