"لن أستطيع أن أقلد ميسي أو نيمار ولكن..".. إيكيتيكي يكشف عن خطته ليصبح أكثر تكاملًا مع ليفربول!

وقال إيكيتيكي: "لا أستطيع أن أواجه الناس وأقول إنني سأفعل نفس الأشياء التي يفعلها هؤلاء اللاعبون على أرض الملعب، لكن إذا كان بإمكاني أن أتعلم القليل من لعبهم حتى بدون الكرة، فسأفعل ذلك لأنني شاهدتهم كثيرًا خلال فترة وجودي في باريس سان جيرمان. ما زلت أشاهدهم. أحاول أن أتعلم من اللاعبين الذين أحبهم، أحاول تقليد رؤية ميسي. أحيانًا أحاول رؤية الأشياء مبكرًا، قبل أن أستلم الكرة، ومن نيمار، تعلمت بعض الحيل والمهارات، والتحكم في الكرة، بينما تعلمت من كيليان، القيام بركضات رائعة بدون الكرة. هناك الكثير من الأشياء، من الصعب سردها. بالتأكيد تعلمت أشياء من لعبهم، أحب المشاهدة ومحاولة إضافة أشياء إلى طريقة لعبتي لأصبح أكثر اكتمالاً".

استمر تأثير مبابي على مسيرة إكيتيكي منذ أن كانا زميلين في النادي. يتمتع الثنائي بعلاقة وثيقة، حيث غالبًا ما يتصل نجم ريال مدريد بصديقه الأصغر سناً لتقديم النصائح له. قال مهاجم ليفربول إن ذلك بدأ بعد أن رأى مبابي أنه مستاء من قلة وقت لعبه في العاصمة الفرنسية.

وقال نجم ليفربول: "لقد رآني في وضع سيئ في باريس سان جيرمان. لذا فهو سعيد من أجلي لأن الأمور تسير على ما يرام الآن. نلتقي في المنتخب الوطني ونلعب معًا، لقد كان بمثابة أخ كبير لي. كان دائمًا لطيفًا معي، ودائمًا ما كان يقدم لي النصائح. الآن نواجه بعضنا البعض في دوري أبطال أوروبا، ليفربول ضد ريال مدريد، وهذا أمر جيد".

بعد فوز ليفربول 1-0 على ريال مدريد، أمضى الثنائي 20 دقيقة معًا يتبادلان الأخبار.