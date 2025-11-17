لجنة الحكام تعترف: هذا الفريق تعرض للظلم أمام النصر!

بالانتقال للحديث عن المباراة الأكثر جدلًا بين النصر والفيحاء في الجولة السابعة من دوري روشن 2025-2026..

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن اجتماع لجنة الحكام الرئيسة ودائرة التحكيم لم يتطرق إلى الحالات الجدلية في تلك المواجهة.

جدير بالذكر أن الفيحاء كاد أن يكون العثرة الأولى للعالمي، في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2025-2026، وقتما حل ضيفًا عليه باستاد الأول بارك، ضم الجولة السابعة، في الأول من نوفمبر الجاري.

لكن كتيبة المدرب البرتغالي جورج جيسوس نجحت في اقتناص ثلاث نقاط بشق الأنفس، منتصرة في الوقت القاتل بثنائية مقابل هدف وحيد.

الضيوف افتتحوا التهديف في اللقاء في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، عن طريق الإسباني جيسون ريميسيرو، لكن عادل القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو النتيجة بهدف في الدقيقة 37، قبل أن يخطف الفوز في الدقيقة 15+90 بفضل ضربة جزاء.

ضربة الجزاء تلك تحديدًا هي ما أشعل غضب الفيحاويين، حيث احتسبها الهويش بعد احتكاك هوائي بين الفنزويلي ميكيل فيلانويفا مع لاعب النصر عبدالإله العمري.

واتهم البعض محمد الهويش بتعريض الفيحاء للظلم، ومنهم مسؤولي البرتقالي أنفسهم، كفهد الأنصاري؛ المدير الرياضي بالنادي، رغم انقسام آراء خبراء التحكيم حول مدى صحة ضربة الجزاء.