"لا أعرف كيف لم يفز بالكرة الذهبية؟".. سيميوني يتغنى بنجم برشلونة، وتصرف "غير مسبوق" من فليك تجاه مدرب أتلتيكو!
برشلونة يواصل انتصاراته على حساب أتلتيكو
في ليلة درامية بامتياز، عاشت جماهير برشلونة تقلبات عاطفية حادة أمام العنيد أتلتيكو مدريد. بدأت المباراة بضغط نفسي كبير عقب تأخر الفريق في النتيجة بهدف مبكر سجله أليكس باينا في الدقيقة 19، قبل أن يعود رافينيا بهدف التعادل في الدقيقة 26.
زادت الأمور تعقيدا بإهدار ليفاندوفسكي لركلة جزاء كانت كفيلة بتعديل الأوضاع قبل نهاية الشوط الأول. لكن عزيمة "البلوجرانا" لم تنكسر، حيث قاد داني أولمو "ريمونتادا" مثيرة قلبت الطاولة على كتيبة سيميوني.
لم يكتفِ أولمو بالتسبب في ركلة الجزاء (التي أهدرها ليفاندوفسكي)، بل عاد ليتوج جهود الفريق بتسجيل هدف التقدم الثاني بتسديدة مميزة في الدقيقة 65، ما مهد الطريق لبرشلونة لإنهاء اللقاء بثلاثية مستحقة عن طريق فيران توريس في الوقت بدل الضائع.
تمكن برشلونة من الابتعاد بصدارة الليجا، حيث رفع رصيده إلى 37 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الذي يستعد لمواجهة أتلتيك بيلباو مساء اليوم الأربعاء، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع عند 31 نقطة.
سيميوني يتغنى برافينيا
لطالما أظهر دييجو سيميوني إعجاباً خاصاً برافينيا، كونه حاسما في الهجوم، كما يجمع بين العمل والاحترافية، لذا قال في تصريح لشبكة "موفيستار" عقب المباراة: "رافينيا يلعب كل الأدوار (يفعل كل شيء). يسجل الأهداف، ويضغط... لا أعرف كيف لم يفز بالكرة الذهبية".
يشار إلى أن جائزة الكرة الذهبية فاز بها في العام الحالي لاعب سابق آخر لبرشلونة وهو عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان، وجاء لامين يامال ثانيا، ولاعب باريس سان جيرمان، فيتينيا ثالثا، وفي المركز الرابع جاء صلاح، قبل رافينيا "الخامس".
فليك يكسر "طقوس الهروب" ويلاحق سيميوني في النفق
في مشهد جسّد قمة الروح الرياضية، خطف هانزي فليك الأنظار عقب فوز برشلونة المثير (3-1) على أتلتيكو مدريد، بكسره لطقوس "الهروب" الشهيرة لدييغو سيميوني. فبمجرد إطلاق صافرة النهاية، انطلق "إل تشولو" مسرعاً نحو النفق كعادته لتفادي المصافحات، لكن المدرب الألماني لم يقف متفرجاً؛ بل ركض خلفه ولاحقه حتى مدخل غرف الملابس.
فاجأ فليك نظيره الأرجنتيني بإيقافه وعناقه بحرارة، مصراً على تبادل التحية رغم التقاليد الصارمة لسيميوني. هذا التصرف "الأنيق" انتشر كالنار في الهشيم، حيث أشاد المتابعون بإصرار فليك على فرض الاحترام والتقدير، محولاً لحظة الجفاء المعتادة إلى لقطة الموسم في "الليجا".
ماذا بعد لبرشلونة في الفترة المقبلة؟
يواصل برشلونة نتائجه الإيجابية في الدوري الإسباني، حيث حقق الانتصار في آخر 5 مباريات، واستفاد من تعثر غريمه التقليدي ريال مدريد ليعتلي الصدارة.
وبعد الفوز على الأتلتي في ملعب كامب نو، لن يلتقط رجال هانز فليك أنفاسهم، حيث يخوض الفريق مباراة مهمة أمام ريال بيتيس في الليجا، قبل أن يتحول لإنقاذ الموقف الأوروبي بمواجهة آينتراخت فرانكفورت، علمًا بأن برشلونة تراجع إلى المركز الخامس عشر في الترتيب العام بدوري الأبطال برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمتين.
عقب ذلك سيضرب البارسا موعدين مع أوساسونا وفياريال في الليجا، قبل أن يبدأ العام الجديد بتحديات أصعب؛ إذ يستهل الفريق 2026 بديربي كتالونيا أمام إسبانيول، قبل السفر للمنافسة على أول ألقاب الموسم في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيك بيلباو يوم 7 يناير.
وبعد انتهاء السوبر الإسباني، ستكون الأنظار معلقة على الجولات الحاسمة في دوري الأبطال ضد سلافيا براج وكوبنهاجن لضمان مقعد في الأدوار الإقصائية، في سلسلة مباريات ستحدد بشكل كبير ملامح موسم البلوجرانا.
