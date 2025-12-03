"لا أعرف كيف لم يفز بالكرة الذهبية؟".. سيميوني يتغنى بنجم برشلونة، وتصرف "غير مسبوق" من فليك تجاه مدرب أتلتيكو!

في ليلة درامية بامتياز، عاشت جماهير برشلونة تقلبات عاطفية حادة أمام العنيد أتلتيكو مدريد. بدأت المباراة بضغط نفسي كبير عقب تأخر الفريق في النتيجة بهدف مبكر سجله أليكس باينا في الدقيقة 19، قبل أن يعود رافينيا بهدف التعادل في الدقيقة 26.

زادت الأمور تعقيدا بإهدار ليفاندوفسكي لركلة جزاء كانت كفيلة بتعديل الأوضاع قبل نهاية الشوط الأول. لكن عزيمة "البلوجرانا" لم تنكسر، حيث قاد داني أولمو "ريمونتادا" مثيرة قلبت الطاولة على كتيبة سيميوني.

لم يكتفِ أولمو بالتسبب في ركلة الجزاء (التي أهدرها ليفاندوفسكي)، بل عاد ليتوج جهود الفريق بتسجيل هدف التقدم الثاني بتسديدة مميزة في الدقيقة 65، ما مهد الطريق لبرشلونة لإنهاء اللقاء بثلاثية مستحقة عن طريق فيران توريس في الوقت بدل الضائع.

تمكن برشلونة من الابتعاد بصدارة الليجا، حيث رفع رصيده إلى 37 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الذي يستعد لمواجهة أتلتيك بيلباو مساء اليوم الأربعاء، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع عند 31 نقطة.