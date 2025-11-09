انتقد إيفان زامورانو، بطل ريال مدريد، لامين يامال، نجم برشلونة الصاعد، بسبب سلوكه قبل وبعد مباراة الكلاسيكو الأخيرة، مدعيًا أن اللاعب الشاب يفتقر إلى الشخصية المطلوبة لتمثيل الفريق الملكي، وأشار إلى سلوك أسطورة برشلونة أخرى كنموذج مثالي للسلوك الذي يجب أن يتبعه، فما الذي قاله؟
"يُناسب برشلونة لكنه لا يمتلك ما يلزم للعب لريال مدريد" .. أسطورة الملكي يرفض التعاقد مع لامين يامال ويختار زميله
الكلاسيكو يُشعل صراع الليجا
حدثت مواجهة بين لامين يامال ولاعبي ريال مدريد خلال الكلاسيكو الأخير، وذلك بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها النجم الإسباني الشاب قبل المباراة.
فخلال بث مباشر عبر منصة Twitch ضمن دوري Kings League، اتهم جناح برشلونة لاعبي ريال مدريد بأنهم “يسرقون ويشتكون” من التحكيم، وهو ما أثار غضب لاعبي الفريق الملكي.
وبعد فوز ريال مدريد بالمباراة (2-0)، واجه عدد من لاعبي الفريق يامال، الذي أشارت التقارير إلى أنه سخر منهم أثناء خروجهم من الملعب.
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نشر نجم ريال مدريد جود بيلينجهام صورة له أثناء الاحتفال، مرفقة برسالة تقول “الكلام رخيص. هلا مدريد دائماً!!!”
وفي منشور آخر على إنستجرام أثار تفاعلاً واسعًا، وجّه يامال رسالة للاعبي ريال مدريد قال فيها “أراكم عند مدخل النفق.”
كما شارك الدولي الإسباني داني كارباخال في مواجهة يامال أثناء الحادثة، إلا أن مدرب منتخب إسبانيا قلّل لاحقًا من أهمية ما حدث.
أسطورة ريال مدريد يوجّه سهامه!
زامورانو قال "لن أوقّع مع لامين (من أجل ريال مدريد). إنه لاعب موهوب، لكنه لا يمتلك جوهر لاعب ريال مدريد الحقيقي. كنت سأوقّع مع بيدري، إنه ظاهرة، ويقوم بعمله دون أن يتحدث كثيرًا. إنه متواضع، يتحدث فقط عند الحاجة، وتلك هي الروح الحقيقية. لامين يامال لا يملك روح ولا جوهر مدريد. برشلونة؟ نعم، مناسب له، لكن هنا لا. ريال مدريد نادٍ مختلف تمامًا، قصة أخرى كليًا. إنه فريق يتميز بالأناقة والثقافة، ويجب على لاعبيه أن يجسدوا ذلك."
وأضاف "لم أسمع ميسي يومًا يقول إننا سرقنا، ومع ذلك كان هو الأفضل في العالم. فتى في السابعة عشرة يُمنح كل هذا الضوء بسبب ما يقوله... أعتقد أن عليه أن يثبت نفسه في الملعب، ثم يأتي الحديث لاحقًا. على برشلونة أن يحاولوا توجيه لامين يامال نحو الطريق الصحيح، فبهذه الطريقة فقط سيصبح لاعبًا عظيمًا. اللاعبون الذين يتركون إرثًا ينتمون إلى سلالة مختلفة."
- Getty Images Sport
من هو زامورانو؟
باعتباره أحد أكثر المهاجمين إنتاجية في عصره، عزز زامورانو مكانته الأسطورية في ريال مدريد بفضل إصراره الشديد وموهبته في تسجيل الأهداف. قاد "إيفان الرهيب" الفريق إلى لقب الدوري الإسباني 1994-1995، وحصل على لقب هداف الدوري برصيد 28 هدفًا، كما حصل على جائزة بيتشيتشي المرموقة، وهي جائزة يمنحها كبار الصحفيين الرياضيين في إسبانيا.
- AFP
الوكيل يدافع عن لامال
وقد تدخل وكيل يامال، جورج مينديش، في الجدل، قائلاً لموندو ديبورتيفو: "لا أفهم كل هذا الضجيج حول لامين يامال. لقد كنا جميعًا في سن 18 عامًا وشبابًا في يوم من الأيام. ما يجب علينا فعله هو دعمه ومساعدته قدر الإمكان لأنه يمثل رصيدًا كبيرًا للنادي. لامين هو اللاعب الذي يتحدث عنه الجميع في العالم - هناك إجماع على أنه لاعب كرة قدم رائع في الحاضر والمستقبل.
وأضاف: "أن تكون محط أنظار الجميع يأتي مع مسؤولية كبيرة وضغط كبير. إنه يتعامل مع الأمر بشكل جيد للغاية، وأفضل طريقة لمواصلة مساعدته هي السماح له بالتركيز حصريًا على عمله. لامين يعرف جيدًا ما عليه فعله داخل الملعب وخارجه، وهذا بالضبط ما يفعله - البقاء هادئًا، والعمل بجد، وعدم التحدث كثيرًا. إنه فتى ذكي جدًا ومنضبط. إنه يتعامل مع مشكلة بدنية بسيطة مع النادي، ويحاول التعامل معها بأفضل طريقة ممكنة مع الاستمرار في اللعب. المهم هو أن يتعافى بشكل جيد ويستمر في المساهمة في الفريق. إنه ذكي جدًا ويتعلم شيئًا جديدًا كل يوم. من الضروري أن يتكلم قليلاً ويركز على العمل".