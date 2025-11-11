أفادت التقارير أن لامين يامال أوضح لمسؤولي برشلونة أنه يريد بقاء روبرت ليفاندوفسكي في النادي بعد نهاية الموسم. على الرغم من التكهنات الأخيرة بشأن الاهتمام المفترض بإرلينج هالاند وهاري كين، يأمل النجم الشاب يامال أن يتم تمديد عقد المهاجم البولندي رقم 9 في كاتالونيا.
وسط الأخبار عن مطاردة هالاند وكين .. لامين يامال يتوجه بطلب مباشر ومفاجئ من برشلونة بشأن ليفاندوفسكي
دور ليفاندوفسكي: لا يبدأ دائمًا المباراة كلاعب أساسي، لكنه لا يزال هدافًا بارزًا
ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 37 عامًا، لم يكن لاعبًا أساسيًا في برشلونة هذا الموسم، حيث غالبًا ما كان فيران توريس هو المهاجم الأساسي. ومع ذلك، سجل ثلاثية في آخر مباراة له، حيث فاز برشلونة على سيلتا فيجو 4-2، وسجل 42 هدفًا في جميع المسابقات الموسم الماضي.
يقال إن يامال يرى أن وجود ليفاندوفسكي يجعل الأمور أسهل بالنسبة له، حيث يقل اهتمام الخصوم بالتهديد الواضح الذي يشكله على الأجنحة. يدرك المنافسون الحاجة إلى محاولة احتواء أحد أفضل المهاجمين في جيله، مما يعني أن يامال يحصل على مزيد من الوقت والمساحة للقيام بما يجيده.
- Getty
كيف يساعد ليفاندوفسكي الموهبة الشابة يامال
يساعد ليفاندوفسكي في إبعاد الدفاعات، مما يسمح ليامال بتلقي المزيد من التمريرات والتأثير على مجريات اللعب في الثلث الأخير. وفقًا لصحيفة El Nacional، فإن العلاقة بين اللاعبين اللذين يمران بمرحلتين متناقضتين في مسيرتهما المهنية قد "توطدت داخل الملعب وخارجه". يقال إن يامال يعتبر نجم بايرن ميونخ السابق ليفاندوفسكي "مرشدًا" له، حيث يوجد تفاهم مثمر بينهما في سعيهما لإحداث مشاكل لمنافسيهما في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
يرغب يامال الآن في أن يظل ليفاندوفسكي في محيطه الحالي بعد صيف 2027، عندما يحق له الانتقال إلى نادٍ آخر. ويقال إنه يرى أنه لا يوجد أحد "أكثر ملاءمة لمواصلة تعزيز تطوره" مع توفير القيادة التي يحتاجها بشدة.
ليفاندوفسكي يعتقد أنه قادر على التألق مع برشلونة
يعتقد ليفاندوفسكي أنه لا يزال لديه المزيد ليقدمه في برشلونة، حيث أعرب لـ ESPN عن آماله في المستقبل القريب: "لا يهم عدد الألقاب التي فزت بها بالفعل. الأهم هو عدد الألقاب التي تريد الفوز بها. في رأيي، أعلم أنني أستطيع تحسين الكثير من الأمور مرة أخرى.
أنا أحب كرة القدم، وأحب هذا الفريق، وأحب هذا النادي. ما زلت أشعر أنني في حالة بدنية جيدة جدًا. لا أجد أي مشكلة في [عمري] لأنني لا أشعر به. أنا فخور بأنني سأبلغ 37 عامًا. لكنني ما زلت أعلم أنني أستطيع تحقيق أهدافي. أستطيع مساعدة زملائي في الفريق لأنني ما زلت متعطشًا للمزيد".
ومع ذلك، هناك حديث عن أن برشلونة يخطط لضم مهاجم آخر. المهاجم النرويجي هالاند، الذي يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى عام 2034، هو هدف قديم للنادي. كما تم الكشف عن أن قائد منتخب إنجلترا هاري كين لديه بند في عقده مع بايرن ميونخ يمكن تفعيله مقابل حوالي 57 مليون جنيه إسترليني (75 مليون دولار) في عام 2026.
- Getty/GOAL
خيارات برشلونة: ليفاندوفسكي أم كين أم هالاند؟
قال نجم بايرن ميونيخ السابق ديتمار هامان لـ GOAL مؤخرًا عندما سُئل عما إذا كان كين يمكن أن يصبح بديلًا مؤقتًا لبرشلونة في انتظار فرصة سانحة لضم هالاند: "من الواضح أنهم يجدون صعوبة في تسجيل اللاعبين، لذا لست متأكدًا من أنهم سيتمكنون من تسجيل هالاند. ولكن مرة أخرى، ربما يستغرق هذا بضع سنوات.
"لكن ليفاندوفسكي انتقل إلى هناك، ولم أكن أعتقد أنه سيحرز الأهداف التي سجلها. أعتقد أن الدوري الألماني هو الأقرب إلى الدوري الإنجليزي من حيث اللياقة البدنية. بمجرد تجاوزك سن الثلاثين، أعتقد أنك ستجد تسجيل الأهداف في إسبانيا أسهل قليلاً من تسجيلها في ألمانيا أو بالتأكيد في إنجلترا. هذا بالتأكيد شيء أستطيع أن أراه.
"وإذا كان ذلك حلًا مؤقتًا، فمن الواضح أنه حل جيد لأننا نعرف سجل هاري كين. ومع كل المشاكل المالية التي يواجهونها، لديهم ثلاث أو أربع سنوات لحلها إذا أرادوا محاولة جلب هالاند إلى برشلونة. لذا، هذا بالتأكيد شيء أستطيع رؤيته، نعم".
يبقى أن نرى النهج الذي سيتبعه برشلونة فيما يتعلق بمحور هجومه. هل سيستمع إلى يامال ويدخل في مفاوضات لتمديد عقده مع ليفاندوفسكي، أم سيتحرك في اتجاه مختلف مع اقتراب موعد التعاقد مع مهاجم آخر أثبت كفاءته؟