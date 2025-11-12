وقع ميسي مؤخرًا عقدًا جديدًا حتى نهاية موسم 2028 في الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS) مع إنتر ميامي، مما أنهى فعليًا إمكانية عودته إلى برشلونة بصفقة دائمة.

ويقول اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إنه كان "قرارًا سهلاً" اتخاذه حيث يواصل الاستمتاع بالحياة مع فريق الدوري الأمريكي.

ومع ذلك، فقد كشف مؤخرًا أيضًا عن مدى رغبته في العودة إلى دياره في برشلونة مع عائلته في المستقبل، لأنه يفتقد المدينة.

وقد ثارت تكهنات بأن ميسي قد يعود للتوقيع مع برشلونة على سبيل الإعارة في يناير للحفاظ على لياقته الكاملة قبل بدء الموسم التحضيري مع إنتر ميامي لموسم 2026 في الدوري الأمريكي، مع نصب عينيه على كأس العالم الصيف المقبل.

في حديثه قبل زيارته السرية لكامب نو، قال لـ "سبورت": "نحن نشتاق لبرشلونة كثيرًا، لدرجة أن الأطفال باستمرار، وزوجتي، يتحدثون عن برشلونة، وعن فكرة العيش هناك مرة أخرى. لدينا منزلنا، كل شيء، لذا هذا ما نريده. أتطلع حقًا للعودة إلى الملعب عندما ينتهي بناؤه لأنني منذ ذهبت إلى باريس لم أعد إلى كامب نو أيضًا ثم انتقلوا إلى مونتجويك. سيكون من الغريب العودة إلى الملعب الجديد ورؤيته لأن آخر مرة رأيته فيها كانت منذ زمن بعيد وسيكون من المثير أن أعيش (ذلك) مجددًا وأتذكر كل ما كان، بغض النظر عن حقيقة أن الملعب مختلف. ممتن للمودة كما هو الحال دائمًا ولا شيء سوى الشكر".