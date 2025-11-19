لعب لاعب خط وسط برشلونة وأرسنال السابق تحت قيادة كونتي في تشيلسي خلال فترة المدرب الإيطالي في ستامفورد بريدج بين عامي 2016 و2018. وعلى الرغم من عبء العمل الشاق، وصف فابريجاس كونتي بأنه مدرب عظيم.
"كان يغمى عليّ بسببه".. فابريجاس يتغنى بكونتي ويتذكر "الأمر الصعب" في تشيلسي!
رحلة كونتي وفابريجاس في تشيلسي
انضم فابريجاس إلى تشيلسي في عام 2014 عندما أعاده جوزيه مورينيو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. بعد عامين، وصل كونتي كمدير فني وبدأ بنظام 4-2-3-1.
لكن بعد سلسلة من النتائج السيئة، بما في ذلك الخسارة 3-0 أمام أرسنال في ملعب الإمارات، تحول كونتي إلى تشكيل 3-4-3 الذي غيّر موسم تشيلسي تماماً. في هذا التشكيل، وجد فابريجاس نفسه غالباً خلف ثنائي خط الوسط المفضل نيمانيا ماتيتش ونجولو كانتي، حيث كان يشارك بانتظام كبديل مؤثر.
حتى دون أن يكون أساسياً باستمرار، ظل مؤثراً بشكل كبير، مستخدماً تمريراته الاستثنائية وإبداعه لكسر الدفاعات في اللحظات الحاسمة.
تحت قيادة كونتي، شارك فابريجاس في 86 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 10 أهداف وقدم 23 تمريرة حاسمة. كانت مساهماته أساسية في نجاح تشيلسي، بما في ذلك لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2016–2017 والفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، مما يمثل مرحلة قوية ولا تُنسى في مسيرته في ستامفورد بريدج.
حصص كونتي التدريبية المكثفة
كانت حصص كونتي التدريبية وحشية بشكل مشهور، لدرجة أن قائد تشيلسي آنذاك جون تيري اقترب منه ذات مرة لتقليل حدتها. ورغم أن المدرب الإيطالي وافق في النهاية، إلا أنه كشف لاحقاً أن زميليه السابقين أليساندرو ديل بييرو وزين الدين زيدان تدربا بجدية أكبر بكثير من فريق تشيلسي الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2016–2017.
في مقابلة مع صحيفة "لا بروفينسيا دي كومو"، أشاد فابريجاس بكونتي كمدرب عظيم لكنه استذكر مدى صعوبة أساليبه، قائلاً: "إنه رائع. أنا أحبه حقاً. لكن حصصه التدريبية في تشيلسي مرهقة".
حتى أن كثافة تلك الحصص تركت فابريجاس قريباً من الإغماء، كما أوضح: "في نهاية الحصة، كنت أضطر للاستناد على زميل لي لأنني كنت يغمى علي من الإرهاق".
المسار المهني لفابريجاس وكونتي
بعد رحيله عن تشيلسي، واصل فابريجاس مسيرته الكروية بفترات في موناكو ولاحقاً كومو، حيث تحول في النهاية إلى التدريب في عام 2023. على الرغم من كونه مدرباً شاباً، سرعان ما أثار الإعجاب بوضوح أفكاره وتنظيمه التكتيكي القوي.
في أول موسم كامل له كمسؤول، قاد فابريجاس كومو لاحتلال المركز العاشر في موسم الدوري الإيطالي 2024-25، واضعاً الأسس لمشروع أكثر طموحاً. هذا الموسم، اتخذ كومو خطوة كبيرة إلى الأمام، محققاً نتائج لافتة للنظر مثل الفوز 2-0 على يوفنتوس والتعادل الصعب 0-0 ضد حامل اللقب نابولي. دفعت هذه العروض بهم إلى المركز السابع في الجدول، بفارق أربع نقاط فقط خلف نابولي صاحب المركز الرابع، مما يبقي آمالهم في التأهل الأوروبي حية للغاية.
من ناحية أخرى، شق كونتي مساراً تدريبياً متميزاً منذ مغادرته تشيلسي. تولى تدريب إنتر في عام 2019، وقادهم إلى نهائي الدوري الأوروبي في موسمه الأول وفاز بلقب "الاسكوديتو" في 2020-21، منهياً هيمنة يوفنتوس المحلية الطويلة. في عام 2024، قبل كونتي التحدي في نابولي وحقق على الفور لقب الدوري الإيطالي الرابع لهم، والثاني للنادي في ثلاث سنوات.
ومع ذلك، كان هذا الموسم أكثر تعقيداً بكثير. عانى نابولي من أجل الانسيابية الهجومية، حيث تعرض لهزيمتين في آخر خمس مباريات بالدوري وفشل في التسجيل في ثلاث مباريات متتالية في جميع المسابقات. وضعت هذه القضايا كونتي تحت التدقيق، حيث أقر بالحاجة إلى مناقشات جادة مع مسؤولي النادي لمعالجة مسار الفريق وتجنب تكرار الانهيار الدراماتيكي لموسم 2023-24، عندما أنهى نابولي الموسم في المركز العاشر بعد عام واحد فقط من الفوز باللقب.
هل يستطيع كونتي تغيير حظوظ نابولي؟
مع دعم رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس لكونتي علناً ونفي الشائعات حول استقالته، يبدو مستقبل كونتي في النادي آمناً. خلال فترة التوقف الدولي، كان كونتي سيأخذ وقتاً لتقييم الوضع في نابولي، خاصة وأنه يواجه المهمة الصعبة المتمثلة في تغيير مسار موسمهم بدون روميلو لوكاكو وكيفين دي بروين.
في غضون ذلك، سيستغل كومو وفابريجاس فترة التوقف الدولي للعمل على استراتيجيات جديدة لتعظيم إنتاجية اللاعبين الرئيسيين مثل نيكو باز، الذي كال له فابريجاس المديح هذا الأسبوع. مع التعديلات الصحيحة، سيأمل كومو في الضغط من أجل إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.