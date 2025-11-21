Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
علي سمير

رغم نفي اللاعب نفسه .. المدير التنفيذي السابق لبرشلونة يكشف كواليس اقترابه من ضم كورتوا!

الحارس سبق أن نفى اقترابه من النادي الكتالوني

كشف خافيير بورداس، المدير التنفيذي السابق لبرشلونة، عن قصة فشل النادي الكتالوني في التعاقد مع تيبو كورتوا لاعب ريال مدريد الحالي.

كورتوا يعتبر حاليًا أحد أفضل الحراس في تاريخ ريال، حيث يعيش فترة رائعة بمسيرته، وكان بطلًا للفريق في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 أمام ليفربول، وقدم العديد من المستويات البطولية في الفترة الأخيرة.

ووسط الشعبية الطاغية التي يتمتع بها البلجيكي في سانتياجو برنابيو، كان من الممكن أن يتغير الوضع تمامًا، لو نجح برشلونة في ضمه خلال نفس الصيف الذي تعاقد فيه الثنائي مع مارك أندريه تير شتيجن وكلاوديو برافو.

  • مسيرته كانت ستتغير بالكامل

    كورتوا كان قريبًا من الانضمام لبرشلونة مع شتيجن وبرافو، من أجل سد الفجوة التي تركها رحيل فيكتور فالديس، حيث قام وقتها بورداس الذي كان يعمل كنائب لرئيس النادي بجس النبض بشأن ضمه، خلال الفترة التي قضاها البلجيكي معارًا من تشيلسي إلى أتلتيكو مدريد.

    وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن بداية اهتمام برشلونة بكورتوا كانت في موسم 2010/2011، حيث كان اسمه يتردد بكثرة داخل عمالقة أوروبا بسبب مستوياته المميزة مع خينك في الدوري البلجيكي.

    برشلونة كان يفكر وقتها في التعاقد مع كورتوا، بقيمة مالية تصل إلى 3 ملايين يورو، بعد سلسلة من التقارير الإيجابية عنه، والإشادة بنضجه وقامته الطويلة، وتمكنه من السيطرة على منطقة الجزاء.

    الصفقة لم تكتمل، نظرًا لثقة برشلونة في فيكتور فالديس وبديله مانويل بينتو، حيث كان يميل النادي إلى الحفاظ على الاستقرار الذي يعيشه الفريق بهذا المركز، بدلًا من الاستثمار في حارس جديد لا يمثل أي أولوية.

    تشيلسي استغل الموقف، وتعاقد مع كورتوا بمبلغ 9 ملايين يورو، مع ارتفاع ملحوظ في سعره بعد فوز خينك بالدوري، وانتقل بعدها اللاعب معارًا إلى أتلتيكو مدريد الذي شهد بزوغه كأحد أهم مواهب الحراسة في العالم.

    • إعلان
  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    محاولة جديدة

    بورداس قال لصحيفة "سبورت" الإسبانية عن محاولة ضم كورتوا مرة أخرى في 2014:"اقترحت عى ساندرو روسيل الأمر، وأخبرني بدراسة الأمر وإمكانية المضي قدمًا في الصفقة، ولكن عندما وصل الأمر إلى الإدارة الفنية توقف كل شيء".

    وأضاف:"التقارير داخل النادي كانت جيدة جدًا عن كورتوا، نظرًا لمستواه بتلك الفترة ومعرفته بالدوري الإسباني، الفكرة ظهرت وكانت واردة الحدوث على الرغم من الارتباط بشتيجن".

    ولكن أندوني زوبيزاريتا الذي كان يعمل ببرشلونة في تلك الحقبة، قرر المراهنة على تير شتيجن، ليتم التعاقد مع الألماني من بوروسيا مونشنجلادباخ، جنبًا إلى جنب مع كلاوديو برافو.

    وأوضح بورداس:"ما فعلته وقتها لم يكن تقليديًا، أقوم باقتراح الصفقة، ثم يتم مناقشة الأمر على الجانبين الاقتصادي والفني، وبعدها يُتخذ القرار النهائي".

    وفي النهاية استقر برشلونة على تير شتيجن، بسبب شخصيته القوية وردود أفعاله، وإجادته اللعب بالقدمين، مع الاستعانة في نفس الصيف بكلاوديو برافو الذي كان أساسيًا في البداية قبل رحيله إلى مانشستر سيتي.

  • كورتوا ينفي الأمر

    على الجانب الآخر، قالت "سبورت" إن كورتوا ينفي وجود أي اتفاق أو محادثات مع برشلونة، ليبدو أن الأمر كان مجرد اهتمام ودراسة للأمر داخل النادي الكتالوني.

    وعلى كل حال، تلك الخطوة لو حدثت، كانت ستغير الكثير من مسيرة كورتوا، وربما برشلونة أيضًا الذي عانى من بعض الأزمات في مركز الحراسة بسبب إصابات شتيجن وهبوط مستواه.

  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    إنجازات كورتوا مع ريال مدريد

    الحارس البلجيكي حصل على لقب الدوري الإسباني 3 مرات مع ريال، بالإضافة إلى لقبين لدوري أبطال أوروبا، وفاز بالسوبر الأوروبي مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين أيضًا.

    وحصد لقب كأس ملك إسبانيا مرة واحدة في موسم 2022/2023، وتوج بالسوبر المحلي 3 مرات، ولا يزال حتى الآن عنصرًا أساسيًا بفريق المدرب تشابي ألونسو.

    وخاض صاحب الـ33 سنة 16 مباراة مع الميرينجي بكل البطولات هذا الموسم، وتلقى 12 هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباكه في 8 مناسبات.

    ويستعد كورتوا حاليًا لمباراته القادمة مع ريال مدريد في الليجا، عندما يحل ضيفًا على إلتشي بملعب مانويل مارتينيز فاليرو، وذلك يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

    وبعدها يخرج النادي الملكي في مهمة صعبة أخرى لكن في دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفًا على أولمبياكوس اليوناني بملعب كارايسكاكيس، يوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بالبطولة القارية.

    ويحتل ريال مدريد المركز السابع في جدول الترتيب العام من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا بـ9 نقاط، حققها من 3 انتصارات، بينما خسر مرة واحدة أمام العملاق الإنجليزي ليفربول في الجولة الرابعة.

الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس crest
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
الدوري الإسباني
جيرونا crest
جيرونا
جيرونا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد