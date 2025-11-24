لم يتهرب الفرنسي كريم بنزيما؛ قائد الاتحاد، من المسؤولية بعد الهزيمة الثقيلة أمام الدحيل القطري، حيث توجه للجمهور بالاعتذار، خاصةً بعدما قدم أداءً سيئًا على المستوى الفردي.
كريم بنزيما يشكو غاضبًا بعد هزيمة الدحيل .. وكونسيساو يسخر مؤكدًا أنه "أفضل من لاعبي الاتحاد"!
ما القصة؟
العميد حل اليوم الإثنين، ضيفًا على الفريق القطري، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
وحسم أصحاب الأرض المباراة لصالحهم برباعية مقابل هدفين، حيث تكفل نجمه الجزائري عادل بولبينة بإحراز ثلاثية "هاتريك".
الهزيمة جمدت رصيد العميد عند النقطة السادسة في المركز السابع بجدول ترتيب دوري الغرب، فيما ارتفع رصيد الدحيل إلى النقطة السابعة في المركز السادس.
غضب بنزيما واعتذاره
"الحكومة" الفرنسي رغم أدائه السيئ في اللقاء على إثر طريقة لعب مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو التي قيدته، إلا أنه نجح في إحراز هدفي النمور في الدقيقتين 76 و83، لكن الريمونتادا لم تكتمل بنجاح.
وعقب المباراة، أعرب كريم بنزيما عن غضبه في حديث مع مساعد المدرب كونسيساو، بحسب ما أكد الصحفي الاتحادي علاء سعيد، حيث دخل معه في حوار قصير مشيرًا لبعض النقاط في الملعب.
ورغم غضبه، لم ينس بنزيما الجمهور الذي زحف خلف الفريق إلى قطر، حيث توجه للمدرجات موجهًا اعتذاره له.
مؤتمر سيرجيو كونسيساو
بالانتقال للحديث عما قاله المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو عن اللقاء في المؤمر الصحفي، فقد حمّل لاعبيه المسؤولية، مؤكدًا أنه لم يخطئ في التأخر بإجراء التغييرات، حيث بدأها في الدقيقة 60.
وقال كونسيساو: "انتصار الدحيل لم يكن عاديًا، ليس لدي أي تعليق إضافي عن هذه الخسارة، لكن باختصار ما حدث أن أي فريق من المفترض أن يلعب على التحولات الهجومية والدفاعية، لكننا أصدرنا رد فعل هجومي بحثًا عن الفوز، لكن لم نقم بأي رد فعل دفاعي، حيث كنا غائبين دفاعيًا".
وأضاف معيبًا على لاعبيه وكأنه أفضل منهم: "أنا بعمر الـ52 أستطيع اللعب بهذا الرتم، أطلب من الجمهور أن يسامحنا على ما حدث، لأول مرة أمر بهذه الظروف، فقد كنا حاضرين بالملعب كأسماء فقط وليس كفريق".
واختتم عن بداية التغييرات في الدقيقة 60 وهو ما اعتبره الكثيرون تأخيرًا: "قمنا باللازم في الوقت المناسب، التغيير مبكرًا لن يعدل النتيجة، لقد دخلنا اللقاء بفكرة معينة لكن لم نطبقها، لذا إشراك لاعبين جدد يعني تغيير الفكرة".
الاتحاد مع كونسيساو
الهزيمة أمام الدحيل هي الأولى للاتحاد تحت قيادة سيرجيو كونسيساو في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث حقق انتصارين سابقين أمام الشرطة العراقي برباعية مقابل هدف وحيد، ثم أمام الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة، في الجولتين الثالثة والرابعة من مرحلة الدوري.
لكنها الهزيمة الثالثة بشكل عام، حيث خسر مباراتين في دوري روشن السعودي أمام الهلال (2-0)، والأهلي (1-0)، ضمن الجولتين السادسة والثامنة.
إجمالًا، قاد كونسيساو النمور في تسع مباريات، وحقق الفوز في أربع، فيما تعادل في اثنتين، وخسر ثلاثة لقاءات أخرى.
وكانت شركة النادي الجداوي قد تعاقدت مع المدرب البرتغالي خلفًا للمقال الفرنسي لوران بلان، بعد تراجع النتائج والأداء في الموسم الجاري، رغم أنه قاد الفريق الموسم الماضي (2024-2025) لتحقيق لقبي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.
كريم بنزيما في الموسم الجاري
بالانتقال للحديث عن كريم بنزيما، فحاله كحال الفريق ككل، حيث التراجع سيد الموقف في الموسم الجاري مقارنة بما كان عليه في سابقه (2024-2025).
ورغم هذا، نجح بنزيما في إحراز ثمانية أهداف خلال 11 مباراة في مختلف البطولات، حيث أبعدته الإصابات عن ستة لقاءات أخرى.
وماذا بعد بالنسبة للاتحاد؟
العميد لا يزال مصير تأهله للدور المقبل من النخبة الآسيوية في يده، حيث يحتل حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب دوري الغرب، مع بقاء ثلاث جولات على النهاية، في وقت يتأهل به أصحاب المراكز الثمانية الأولى.
ويلتقي العميد في المباراة القارية المقبلة بناساف كارشي الأوزبكي بجدة في 23 من ديسمبر المقبل، ثم الغرافة القطري على ملعب الإنماء أيضًا في العاشر من فبراير 2026، وختام مرحلة الدوري في قطر، حيث مواجهة السد في 17 من فبراير 2026.
على الصعيد المحلي، يلتقي الاتحاد في المباراة المقبلة مع الشباب، في لقاء مصيري، ضمن دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في 29 من نوفمبر الجاري.
فيما يعاني في دوري روشن السعودي محتلًا المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 14 نقطة مع مرور تسع جولات من الموسم الجاري، محققًا الفوز في أربعة لقاءات، وتعادل في مباراتين، فيما خسر ثلاث آخرين.
وسيكون النمور على موعد مع مواجهة خارج الديار في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي أمام الحزم، المقرر لها 20 من ديسمبر المقبل.