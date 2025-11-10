مفاجأة غير سارة لكريم بنزيما .. الاتحاد يفاوض ديدييه ديشان تمهيدًا لرحيل سيرجيو كونسيساو

خلال الساعات الماضية، أجرت صحيفة "تيليفوت" حوارًا مع المدير الفني للديوك، تم سؤاله به عن خطوته التالية بعد نهاية فترته مع منتخب بلاده، بنهاية كأس العالم 2026.

وخلال ذاك الحوار، اعترف ديشان باهتمام سعودي للظفر بخدماته، بل أنه أكد أنه منفتح على تلك الخطوة بالفعل، دون الكشف عن النادي المفاوض له.

وقال صاحب الـ57 عامًا لـ"تيليفوت": "أُجريت بعض الاتصالات مع نادٍ سعودي، ليس مع مسؤولين بالتحديد، لن أذكر أسماء أندية أو من تواصل معي، لكنهم يعرفون وضعي".

وأضاف بسؤاله عما إذا كان من الممكن أن يواصل مهمته مع الديوك حال تحقيق لقب كأس العالم 2026: "منذ اللحظة التي أعلنت بها أنني سأرحل عن المنتخب بنهاية المونديال، لم أتراجع عن القرار".

وتابع: "الأمر واضح وصريح، بعد المواعيد النهائية المحددة حاليًا، سأكون مدربًا حرًا، ولا أستبعد أي شيء"، في إشارة إلى إمكانية العمل في دوري روشن السعودي.