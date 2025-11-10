رغم توقيع عقد لمدة عامين مع المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو قبل شهر من الآن تقريبًا، إلا أن شركة نادي الاتحاد لم توقف خطواتها بحثًا عن مدرب جديد، يقود سفينة بطل دوري روشن السعودي 2025-2026، والاختيار وقع على ديدييه ديشان؛ المدير الفني لمنتخب فرنسا.
مفاجأة غير سارة لكريم بنزيما .. الاتحاد يفاوض ديدييه ديشان تمهيدًا لرحيل سيرجيو كونسيساو
ديشان يكشف عن مفاوضات سعودية
خلال الساعات الماضية، أجرت صحيفة "تيليفوت" حوارًا مع المدير الفني للديوك، تم سؤاله به عن خطوته التالية بعد نهاية فترته مع منتخب بلاده، بنهاية كأس العالم 2026.
وخلال ذاك الحوار، اعترف ديشان باهتمام سعودي للظفر بخدماته، بل أنه أكد أنه منفتح على تلك الخطوة بالفعل، دون الكشف عن النادي المفاوض له.
وقال صاحب الـ57 عامًا لـ"تيليفوت": "أُجريت بعض الاتصالات مع نادٍ سعودي، ليس مع مسؤولين بالتحديد، لن أذكر أسماء أندية أو من تواصل معي، لكنهم يعرفون وضعي".
وأضاف بسؤاله عما إذا كان من الممكن أن يواصل مهمته مع الديوك حال تحقيق لقب كأس العالم 2026: "منذ اللحظة التي أعلنت بها أنني سأرحل عن المنتخب بنهاية المونديال، لم أتراجع عن القرار".
وتابع: "الأمر واضح وصريح، بعد المواعيد النهائية المحددة حاليًا، سأكون مدربًا حرًا، ولا أستبعد أي شيء"، في إشارة إلى إمكانية العمل في دوري روشن السعودي.
الكشف عن هوية النادي المفاوض لديشان
بعد ساعات من تصريحات ديدييه ديشان عن المفاوضات السعودية، والتي رفض خلالها الإفصاح عن هوية مفاوضه أو اسم نادٍ بعينه أراد ضمه، كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن الأمر..
الصحيفة الفرنسية أكدت أن نادي الاتحاد هو السعودي الراغب في منح ديشان المسؤولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم به، ويرغب بشدة في أن يكون أحد مدربيه خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت "ليكيب" أن المدير الفني للمنتخب الفرنسي يركز حاليًا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والإعداد للحدث العالمي بعد حسم التأهل المنتظر في التوقف الدولي لنوفمبر الجاري، ومن بعد نهاية المونديال سيقرر مستقبله وخطوته التالية.
- Getty Images Sport
مفاجأة غير سارة لكريم بنزيما
تلك الخطوة – إن تمت – بل إن مجرد ترديد صداها داخل أروقة نادي الاتحاد من شأنه أن يثير غضب قائد العميد الفرنسي كريم بنزيما..
"الحكومة" مرتبط بعقد مع الاتحاد ينتهي بنهاية يونيو 2026، وبحسب تقارير سعودية حديثة، فإن هناك نية لتجديد عقده.
لكن إذا ما نجحت مفاوضات الاتحاد مع ديشان، ليتولى المسؤولية الفنية للفريق في الموسم المقبل (2026-2027)، فإن تلك الخطوة قد تتسبب في رحيل بنزيما عن العميد.
الأزمة بين الثنائي الفرنسي (المدرب واللاعب) بدأت في عام 2015 تقريبًا، وقتما اتهم بنزيما بابتزاز زميله ماتيو فالبوينا بشريط جنسي، ما دفع ديشان لاستبعاده من معسكرات المنتخب الوطني، ليخرج وقتها كريم متهمًا مدربه بالاستجابة لضغوطات من أسماهم بـ"العنصريين".
تحسنت العلاقات بعد ذلك قبل كأس أمم أوروبا "يورو 2020" حيث تم استدعاء بنزيما له، لكنها تدهور بشكل كبير قبل كأس العالم قطر 2022، وقتما تعرض اللاعب للإصابة وتم استبعاده من المعسكر، في وقت يؤكد به بنزيما أن ديشان وطاقمه لم يحاولوا منحه فرصة للعلاج، بينما يدعي المدرب أن مهاجمه هو من غادر المعسكر بنفسه.
وحتى وقتنا هذا، لا تزال العلاقات سيئة بين كريم بنزيما وديدييه ديشان، وهو ما يثير الكثير من جدل حال صدق مزاعم صحيفة "ليكيب" عن رغبة الاتحاد في التعاقد مع المدرب الفرنسي.
مسيرة ديشان مع منتخب فرنسا
صاحب الـ57 عامًا كان قد تولى المسؤولية الفنية لمنتخب بلاده في يوليو 2012، ومن حينها وهو على رأس عمله.
خلال الـ14 عامًا الماضية، خاض أبناء فرنسا 173 مباراة تحت قيادة ديشان، فازوا في 111 منها، وتعادلوا في 32، بينما خسروا 30 آخرين.
أما على مستوى البطولات، فقد حقق ديشان مع الديوك لقبي كأس العالم روسيا 2018، ودوري الأمم الأوروبية 2020-2021.
- GOAL AR
وماذا عن سيرجيو كونسيساو؟
صاحب الـ50 عامًا تعاقد معه الاتحاد في أكتوبر الماضي خلفًا للفرنسي المقال لوران بلان، على إثر تراجع النتائج والأداء، على أن ينتهي عقد الأول في يونيو 2028.
وبالفعل نجح كونسيساو في تحسين نتائج العميد في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد خسارة أول مباراتين أمام الوحدة الإماراتي (2-1) وشباب أهلي دبي (1-0) .. ليحقق الاتحاد الفوز في الجولتين التاليتين تحت قيادة البرتغالي أمام الشرطة العراقي (4-1)، والشارقة الإماراتي (3-0).
ويحتل العميد حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب دوري غرب من النخبة الآسيوية 2025-2026 برصيد ست نقاط، خلف الهلال السعودي (12 نقطة)، الأهلي السعودي (10 نقاط)، الوحدة الإماراتي (10 نقاط)، تراكتور الإيراني (8 نقاط) وشباب أهلي دبي (7 نقاط)، مع مرور أربع جولات من المسابقة.
لكن الوضع سيئ في دوري روشن السعودي، حيث خاض العميد أربع مباريات تحت قيادة كونسيساو، لم يحقق الفوز في أي منها، حيث تعادل أمام الفيحاء (1-1)، والخليج (4-4)، فيما تلقى الهزيمة في كلاسيكو الجولة السادسة أمام الهلال بثنائية نظيفة، قبل خسارة ديربي جدة أمام الأهلي (1-0).
وتحتل كتيبة سيرجيو كونسيساو حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026، برصيد 11 نقطة فقط، متأخرة بفارق 13 نقطة عن النصر؛ صاحب الصدارة.
وإجمالًا خاض الاتحاد سبع مباريات تحت قيادة كونسيساو، حقق الفوز في ثلاث منها (مباراتين بالنخبة الآسيوية ومباراة بكأس خادم الحرمين الشريفين)، وتعادل في اثنتين وخسر لقاءين آخرين.