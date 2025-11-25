كشفت مصادر صحفية عن استقرار الثنائي كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز على مكان حفل زفافهما المرتقب، والذي من المقرر أن يُقام الصيف القادم بعد نهاية كأس العالم 2026 الذي سيقام في أمريكا وكندا والمكسيك. فأين سيُقام حفل الزفاف المتنظر؟
كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز يُحددان مكان حفل زفافهما المرتقب
خطوبة تتوج علاقة التسع سنوات
يرتبط كريستيانو رونالدو، نجم النصر ومنتخب البرتغال، والأرجنتينية جورجينا رودريجيز في علاقة عاطفية منذ عام 2016، حين كان لاعبًا في ريال مدريد وكانت هي تعمل في إحدى متاجر الملابس.
وقد أعلن الثنائي في أغسطس الماضي عن خطوبتهما بعد تلك العلاقة الممتدة لما يزيد عن التسع سنوات، ومؤخرًا أكد رونالدو أن حفل زفافهما سيُقام الصيف القادم عقب نهاية مونديال 2026.
رونالدو تحدث عن كيفية تقدمه لخطبة جورجينا قائلًا "كان الوقت حوالي الواحدة صباحًا، وكانت بناتي نائمات في الغرفة. قدم لي أحد أصدقائي الخاتم لأقدمه لجيو (جورجينا)، وعندما كنت أعطيها الخاتم دخل اثنان من أطفالي وقالا "أبي، أنت ستعطي الخاتم للأم وستطلب منها الزواج"، عندها قلت "واو، هذه هي اللحظة المناسبة لأقول نعم".
"كنت أعلم أنني سأقوم بذلك يومًا ما، لكن لم أخطط للقيام به حينها. لأن بناتي قالا ذلك وأصدقائي كانوا يصورون، كان هذا ما أريده وقدمت الخاتم. لم أركع على ركبة واحدة لأنني لم أكن مستعدًا، لكنها كانت لحظة جميلة وألقيت خطابًا".
"كانت بسيطة، أنا لست رجلًا رومانسيًا جدًا، حسنًا، أنا رومانسِي بطريقتي، لكن ليس من النوع الذي يجلب الزهور كل أسبوع إلى المنزل. لكنها كانت جميلة، وعرفت أن هذه هي امرأة حياتي، لذا فعلت ذلك وأتمنى أنني فعلت ذلك بشكل جيد."
وأضاف حول حفل الزفاف "نخطط للقيام بذلك بعد كأس العالم ومع الكأس! لكنها ليست من النوع الذي يحب الحفلات الكبيرة، فهي تفضل الأمور الخاصة، لذا سأحترم هذا القرار".
يُشار إلى أن رونالدو لديه خمسة أطفال، اثنان منهم، ألانا مارتن وبيلا إزميرالدا، من جورجينا. أما أكبر أبنائه، كريستيانو جونيور، فقد وُلِد عام 2010 قبل ارتباطه بها، ولديه طفلان آخران، إيفا وماتيو، من الأم البديلة عام 2017. وفي عام 2022، واجها الحزن بعد وفاة مولودهما أنجيل.
مكان حفل الزفاف
صحيفة Jornal da Madeira كشفت عن استقرار رونالدو وجورجينا على إقامة حفل الزفاف في البرتغال الصيف القادم، وتحديدًا في جزيرة ماديرا مسقط رأس النجم صاحب الـ955 هدفًا.
وأوضحت الصحيفة أن حفل الزفاف سيكون مسيحيًا، وسيتم عقد القران بعد كأس العالم 2026 في كاتدرائية فونشال، على أن يُقام حفل الاستقبال في فندق فاخر، مشيرة إلى أن الموقع يحمل أهمية خاصة، إذ يقع على بعد حوالي 1.5 ميل فقط من مستشفى المدينة الذي وُلد فيه رونالدو، وعلى بعد ثلاثة أميال من مقر نادي ناسيونال دا ماديرا الذي لعب له في شبابه.
أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر
يملك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.
كريستيانو سجل 104 أهداف وصنع 21 آخرين، خلال 117 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.
كما سجل رونالدو 6 أهداف بمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده من الأهداف مع الفريق النصراوي بشكلٍ إجمالي، إلى 110 أهداف.
وحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.
جدير بالذكر أن رونالدو توّج مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي اعتبرها البعض ودية؛ قبل أن يؤكد مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، أنها "رسمية".
مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.
14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.
15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.
16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.
17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.