محمود خالد

درس في فن التسويق: كريستيانو رونالدو يُطلق مسابقة لجماهيره حول "مقصية" الخليج!

رونالدو سجل هدفًا بطريقة رائعة في شباك الخليج..

اختتم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مباراة الخليج بأفضل طريقة مُمكنة، بعدما وقع على هدف من ركلة "مقصية" رائعة، فشل الحارس أنتوني موريس في التعامل معها.

رغم أن النصر كان قد ضمن الانتصار، فضلًا عن استكمال الخليج الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد ديمتريس كوربيليس، إلا أن رونالدو أبى أن يغادر الأول بارك، دون أن يضع بصمته بطريقة مذهلة، في الدقيقة 90+6، عندما استقبل تمريرة عرضية من نواف بوشل، ليفاجئ الجميع بارتقاء رائع ومقصية أعادت ذكريات هدفه الشهير مع ريال مدريد في مرمى يوفنتوس.

ووضع كريستيانو كلمة الختام في فوز النصر على الخليج بنتيجة (4-1)، على ملعب الأول بارك، في ختام منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم "2025-2026".

  • كريستيانو رونالدو يطلق مسابقة

    من عادة رونالدو بعد كل مباراة للنصر، أن يوجه رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعكس فرحته عند الانتصار أو تحفيزه لزملائه عند التعادل أو الخسارة.

    ولكن، يبدو أن كريستيانو رونالدو قرر أن يحول مقصيته في الخليج، إلى لحظة "أكثر تميزًا"، عندما أعاد نشر مقطع الهدف، عبر حساباته، معلقًا "أفضل عنوان يفوز".

    تلك الحركة كان أشبه بدرس في فن التسويق، كون رونالدو تعامل بأفضل طريقة مع هدفه المذهل، بكلمات قصيرة أشعلت تفاعلًا كبيرًا لدى جمهوره حول العالم.

  • أبرز ردود الأفعال

    وتنوعت ردود الأفعال حول العنوان الأمثل لركلة رونالدو المقصية في شباك الخليج، بين وصفه بـ"الأيقوني"، والإشادة بكريستيانو الذي نفذ تلك الحركة في سن الأربعين.

    وشهدت مسابقة رونالدو مشاركة المشاهير أيضًا، حيث علّق صانع المحتوى الشهير "مستر بيست"، على هدفه برمز "GOAT"، التي تشير إلى الأعظم في التاريخ.

    العقال تحول إلى "تاج"

    واحتفل كريستيانو رونالدو بهدفه في مرمى الخليج، بطريقة آسرت قلوب الجماهير السعودية، بعدما قرر نواف بوشل، ظهير النصر، وضع "العقال" على رأسه، ليستقبله الدون وكأنه "تاج".

    وجاءت تعليقات سعودية على هدف رونالدو، بأنه "بماركة البيت الأبيض"، و"هدف رئاسي"، في إشارة إلى زيارة كريستيانو، برفقة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الأسبوع الماضي.

    جيسوس: عطاء الدون لا يتوقف

    ورغم إشادته بجميع الأهداف التي شهدتها مباراة النصر والخليج، إلا أن المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، اختصّ رونالدو بمديح خاص، قائلًا إن عطاء "الدون" لا يتوقف، سواءً داخل أو خارج الملعب، بعدما سجل هدفًا رائعًا، أشبه بما أحرزه مسبقًا في يوفنتوس.

    وأبدى جيسوس سعادته بالانتصار على الخليج، الذي أضاف فرحة أخرى في يوم 23 نوفمبر "المميز" بالنسبة إليه، كونه يحمل ذكرى عزيزة، بعد فوزه بكأس ليبرتادوريس (مع فلامنجو) في 2019، في نفس اليوم.

    وتلقى جيسوس سؤالًا بشأن الفريق الذي بإمكانه إيقاف سلسلة النصر، ليجيب بقوله "لا أعلم، ليس هناك فريق لا يتعرض للخسارة في العالم، نحن نركز على دوري روشن وأبطال آسيا 2 في نفس التوقيت، ولكننا نطمح دومًا للمنافسة بقوة وشراسة".

    ما تبقى على حلم الألفية

    وواصل كريستيانو رونالدو، الذي جدد عقده مع النصر، حتى صيف 2027، زحفه نحو تحقيق الألف هدف في مسيرته الكروية، بعد مقصيته الرائعة في شباك الخليج، حيث وقّع على الهدف رقم 954.

    وبات الخلود هو الفريق الوحيد الذي لم يستقبل هدفًا من رونالدو، في دوري روشن، هذا الموسم، فيما وقع كريستيانو على 9 أهداف خلال 7 مباريات متتالية.

    وأشعل رونالدو صراع الهدّافين مع زميله البرتغالي جواو فيليكس، الذي يتربع في الصدارة، بعد الجولة التاسعة، برصيد 11 هدفًا، ليبتعد بفارق هدف وحيد عن "الدون" الذي حصد جائزة الحذاء الذهبي في آخر موسمين.

    ورفع رونالدو رصيده إلى 104 هدف و21 تمريرة حاسمة، في 117 مباراة رسمية، منذ انتقاله إلى النصر في شتاء 2023، فضلًا عن تسجيل 6 أهداف في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث قاد الأصفر للقب وفاز بجائزة الهدّاف.

    وحفر رونالدو اسمه في تاريخ دوري المحترفين السعودي، حينما بات أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف، في موسم واحد، برصيد 35 هدفًا بموسم 2023-2024.

    النصر يكتب التاريخ بـ"العلامة الكاملة"

    وحقق النصر رقمًا تاريخيًا بتحقيق 9 انتصارات متتالية في أولى جولات من دوري روشن، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة، محافظًا على صدارة الترتيب.

    ويحل النصر ضيفًا على استقلال دوشنبه الطاجيكي، الأربعاء المُقبل، على ملعب هيسور، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2، قبل فترة التوقف الطويلة، التي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025"، والتي تقام خلال الفترة بين 1-18 ديسمبر المُقبل.

    وبدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وتربع النصر في صدارة جدول دوري روشن، بالعلامة الكاملة، ليبتعد بفارق أربع نقاط عن الهلال الوصيف، بينما جاء التعاون ثالثًا بـ22 نقطة، ثم الأهلي في المركز الرابع بـ19 نقطة.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس الملك من ثمن النهائي.