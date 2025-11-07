Getty/GOAL
"سيحب ذلك كثيرًا" .. مدرب مانشستر يونايتد السابق يكشف موقف كريستيانو رونالدو من مزاملة ميسي في إنتر ميامي
رونالدو وميسي وقعا عقودًا جديدة في عام 2025
يلعب البرتغالي رونالدو، أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، حالياً في الدوري السعودي للمحترفين مع نادي النصر. وقد وقع عقداً في الشرق الأوسط حتى صيف 2027. وأخبر مؤخراً بيرس مورجپان أن تقاعده ليس بعيداً، حيث أصبح هدفه الأساسي المتمثل في تسجيل 1000 هدف في متناول اليد.
ومع ذلك، هناك من يزعم أن رونالدو قد يستمر في اللعب بعد سن 42. وقد شهد رونالدو توقيع منافسه الأبدي ميسي على عقد جديد في الولايات المتحدة سيبقيه في صفوف إنتر ميامي حتى عام 2028.
قضى ميسي ورونالدو عدة سنوات في طرفي نقيض في دوري الدرجة الأولى الإسباني، حيث لعب الأول لبرشلونة والثاني لريال مدريد، لكنهما لم يلعبا أبدًا في نفس النادي. ويود المشجعون في جميع أنحاء العالم أن يروا ذلك يحدث قبل أن يعلقوا أحذيتهم النهائية.
- Getty/GOAL
هل سيلعب ميسي ورونالدو معًا يومًا ما؟
يعتقد مولينستين، الذي عمل مع رونالدو في أولد ترافورد، أن مثل هذه الصفقة يمكن أن تتم. ومع ذلك، فقد أخبر Compare.bet عن احتمال انتقال اللاعب إلى أمريكا، وهو ما سيثير إثارة كبيرة في الولايات المتحدة: "هل يمكنك أن تتخيل أن يلعب ميسي ورونالدو في نفس الفريق في ميامي؟ إنها مدينة رائعة. أعتقد أنه سيحب الذهاب إلى هناك.
"على العكس، سيكون من الرائع إحياء المنافسة بين ميسي ورونالدو. لماذا لا تكون لوس أنجلوس؟ أعتقد أن كريستيانو سينتقل على الأرجح إلى لوس أنجلوس لأنه سيكون قريبًا جدًا من هوليوود. ربما تكون هذه وجهته التالية.
"لقد انطلقت دوري كرة القدم الأمريكية (MLS) حقًا لأن لديهم جيلًا من محبي كرة القدم. هناك أطفال وبالغون يذهبون إلى الملاعب الآن، وقد نشأوا وهم يلعبون كرة القدم ويشاهدونها. إنهم ليسوا مهتمين حقًا بكرة القاعدة أو كرة القدم الأمريكية أو كرة السلة.
"أعتقد أن هذه هي المعركة التي فازت بها كرة القدم في أمريكا، والتي لطالما دافعت عنها، وهي أن لا تتنافس مع الرياضات الأخرى. لا يوجد سبب لذلك. عليك أن تحاول إيجاد مكان بجانبها. وقد فعلوا ذلك.
"لا أعتقد أن رونالدو سيكون مهتمًا بالانتقال إلى البرازيل. اللغة هي نفسها، لكن أعتقد أنه سينجذب إلى دوري MLS بسبب الشهرة وكل ما يرافقها. لا يمكنك التغلب على هوليوود."
رونالدو قد يصبح "نجماً كبيراً" في الولايات المتحدة
مولنستين ليس أول من اقترح أن يوحد رونالدو وميسي قواهما في ميامي، حيث أن أسطورة مانشستر يونايتد ديفيد بيكهام هو أحد مالكي تشيس ستاديوم. وكان اللاعب الدولي الألماني السابق ديتمار هامان قد صرح سابقًا: "لقد رأينا أن قوة كريستيانو رونالدو تقترب من نهايتها، فهو يقترب من نهاية مسيرته الكروية، لذا فإن العودة إلى أوروبا قد لا تكون أفضل فكرة.
أعتقد أن الانتقال إلى أمريكا سيكون منطقيًا، لكن عليه أن يفعل ما فعله ليونيل ميسي وأن يثير الإعجاب على أرض الملعب إذا أراد أن يكون نجمًا كبيرًا هناك. قد لا يكون قادرًا على فعل ذلك في أوروبا بعد الآن، لكن في أمريكا يحبون الترفيه بغض النظر عن الرياضة، وقد تكون قصة رائعة".
- Getty
ميسي في ميامي أم سون في لوس أنجلوس؟ خيارات رونالدو
كما أخبر زميل رونالدو السابق في فريق مانشستر يونايتد، لويس ساها، أنه "كان سيحرز أهدافًا في دوري MLS أكثر من ليونيل ميسي" لو كان قد قرر السعي وراء الحلم الأمريكي.
لا يزال ذلك ممكنًا، لكن الوقت يمر. سيبحث إنتر ميامي عن لاعبين جدد في سوق الانتقالات، حيث يستعد الفريق لتوديع سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، في حين أن المهاجم الأوروجواياني المخضرم لويس سواريز يقترب هو الآخر من الاعتزال. إذا فوت رونالدو فرصة الانتقال إلى فلوريدا، فقد ينضم إلى زميله السابق في توتنهام سون هيونج-مين في كاليفورنيا في نادي لوس أنجلوس إف سي.
إعلان