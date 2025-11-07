"سيحب ذلك كثيرًا" .. مدرب مانشستر يونايتد السابق يكشف موقف كريستيانو رونالدو من مزاملة ميسي في إنتر ميامي

يعتقد مولينستين، الذي عمل مع رونالدو في أولد ترافورد، أن مثل هذه الصفقة يمكن أن تتم. ومع ذلك، فقد أخبر Compare.bet عن احتمال انتقال اللاعب إلى أمريكا، وهو ما سيثير إثارة كبيرة في الولايات المتحدة: "هل يمكنك أن تتخيل أن يلعب ميسي ورونالدو في نفس الفريق في ميامي؟ إنها مدينة رائعة. أعتقد أنه سيحب الذهاب إلى هناك.

"على العكس، سيكون من الرائع إحياء المنافسة بين ميسي ورونالدو. لماذا لا تكون لوس أنجلوس؟ أعتقد أن كريستيانو سينتقل على الأرجح إلى لوس أنجلوس لأنه سيكون قريبًا جدًا من هوليوود. ربما تكون هذه وجهته التالية.

"لقد انطلقت دوري كرة القدم الأمريكية (MLS) حقًا لأن لديهم جيلًا من محبي كرة القدم. هناك أطفال وبالغون يذهبون إلى الملاعب الآن، وقد نشأوا وهم يلعبون كرة القدم ويشاهدونها. إنهم ليسوا مهتمين حقًا بكرة القاعدة أو كرة القدم الأمريكية أو كرة السلة.

"أعتقد أن هذه هي المعركة التي فازت بها كرة القدم في أمريكا، والتي لطالما دافعت عنها، وهي أن لا تتنافس مع الرياضات الأخرى. لا يوجد سبب لذلك. عليك أن تحاول إيجاد مكان بجانبها. وقد فعلوا ذلك.

"لا أعتقد أن رونالدو سيكون مهتمًا بالانتقال إلى البرازيل. اللغة هي نفسها، لكن أعتقد أنه سينجذب إلى دوري MLS بسبب الشهرة وكل ما يرافقها. لا يمكنك التغلب على هوليوود."