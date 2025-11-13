صدمة كبرى .. كريستيانو رونالدو مهدد بالغياب عن انطلاق كأس العالم 2026 ومدرب البرتغال: "اللقطات أظهرت طرده بشكل مبالغ فيه"!

ردود أفعال واسعة شهدتها مباراة منتخب البرتغال ضد مستضيفه الأيرلندي، مساء يوم الخميس؛ ليس بسبب النتيجة، وإنما لطرد الأسطورة كريستيانو رونالدو.

رونالدو تعرض لحالة طرد، في الدقيقة 61 من عمر المباراة التي خسرتها البرتغال (0-2) ضد أيرلندا، ضمن منافسات الجولة الخامسة "قبل الأخيرة" من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة.. تأجل تأهُل البرتغال إلى المونديال، لليلة السادس عشر من نوفمبر 2025؛ عندما تستضيف منتخب أرمينيا الأول لكرة القدم، على أرضها ووسط جماهيرها.

ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب "المجموعة السادسة" من التصفيات المونديالية، برصيد 10 نقاط من 5 مباريات؛ وبفارق نقطتين عن المجر "الوصيفة"، و3 نقاط عن أيرلندا "الثالثة".