بعد طرده أمام أيرلندا .. الاتحاد البرتغالي يتسلح بـ"3 وقائع" لمنع إيقاف رونالدو في كأس العالم!

هل تتوقع غياب رونالدو عن افتتاحية البرتغال في مونديال 2026؟

يعتزم الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، التقدم باستئناف إلى نظيره الدولي "فيفا"، فيما يتعلق بالعقوبة المنتظرة ضد كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب الأول، بعد طرده في مباراة أيرلندا.

رونالدو نال طرده الأول في مسيرته مع منتخب البرتغال، بعد 226 مباراة دولية، جعلته على رأس اللاعبين الأكثر مشاركة في تاريخ منتخبات الرجال، ليغادر ملعب أفيفا، الذي كان شاهدًا على خسارة رفاق كريستيانو بهدفين دون مقابل، ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

ولا يزال منتخب البرتغال بحاجة إلى نقطة وحيدة، في مباراة الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية، ضد أرمينيا، والتي ستشهد غياب رونالدو للإيقاف، من أجل الصعود رسميًا إلى مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

  • لماذا طُرد رونالدو أمام أيرلندا؟

    وقرر الحكم جلين نيبيرج، إشهار البطاقة الحمراء في وجه كريستيانو رونالدو، خلال الدقيقة 61، بداعي قيامه بضرب المدافع الأيرلندي دارا أوشي داخل منطقة الجزاء.

    رونالدو بدا متأثرًا من صافرات استهجان الجماهير الأيرلندية، والتي وضحت جليّة في رده على استفزازاتهم عقب واقعة ضرب المدافع، بالإشارة إليهم بالبكاء، قبل أن يفاجأ بالحكم الذي توجه إلى تقنية الفيديو للتأكد من الواقعة، ليعود ويلغي بطاقة الإنذار، ويحوّلها إلى الطرد المباشر.

    حتى لا يغيب عن كأس العالم

    وأفادت تقارير بأن الطرد المباشر الذي حصل عليه كريستيانو رونالدو، من شأنه أن يغيب اللاعب عن بداية مشوار البرتغال في كأس العالم 2026 - في حالة التأهل -، الأمر الذي استدعى الاتحاد البرتغالي للتحرك من أجل المطالبة بمنع إيقاف رونالدو لأكثر من مباراة واحدة.

    وبحسب ما وردته وكالة الأنباء البرتغالية "لوسا"، فإن الاتحاد المحلي استند على 3 نقاط لإثبات أن رونالدو يستحق التواجد في المونديال، دون التعرض لأي إيقاف.

    3 نقاط وراء طلب الاتحاد البرتغالي

    وذكر الاتحاد البرتغالي في طلبه إلى الفيفا، بأن تصريحات المدرب هيمير هالجريمسون، الذي اتهم كريستيانو رونالدو بالسيطرة على التحكيم، في مباراة الفريقين في ألفالادي، التي انتهت بفوز البرتغال في التصفيات بهدف نظيف، قد صنعت أجواءً عدائية واضحة تجاه قائد المنتخب الوطني.

    النقطة الثانية تمثلت في تعرض كريستيانو رونالدو للإمساك به من قِبل المدافع الأيرلندي، بشكل صارخ داخل منطقة الجزاء، وقد حدثت أكثر من مرة خلال اللقاء، ما أسفر عن رد فعل محبط من "الدون" الذي قام بضرب منافسه.

    النقطة الثالثة تتمثل في عدم وجود أي مخالفات سابقة لرونالدو، كون الطرد الذي ناله هو الأول في مسيرته مع البرتغال، بعد أكثر من 200 مباراة دولية، مع يثبت سلوك اللاعب المثالي باستمرار.

    ما بعد الطرد

    وأفادت الوكالة البرتغالية، بأن كريستيانو رونالدو، غادر معسكر المنتخب الأول، بعد تأكد غيابه عن مباراة الجولة الأخيرة أمام أرمينيا، في بورتو، والمقررة غدًا "الأربعاء"، في ختام تصفيات كأس العالم.

    يذكر أن الإعلامي فلاح القحطاني، قد كشف عن مكالمة هاتفية جمعت بين رونالدو، وجورج جيسوس، المدير الفني للنصر، والذي طالبه بمغادرة معسكر البرتغال والعودة إلى الرياض، إذا ما سمح له المدير الفني للمنتخب، روبرتو مارتينيز.

    وينتظر النصر عودة رونالدو، من أجل الالتحاق بالتدريبات، تحضيرًا للمواجهة "الصعبة" التي تنتظره أمام الخليج، في 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

    مسيرة كريستيانو رونالدو مع النصر والبرتغال

    ومنذ انتقاله إلى صفوف النصر، في شتاء 2023، ولا يزال كريستيانو رونالدو محافظًا على سجله التهديفي المذهل بقميص الأصفر، رغم بلوغ سن الأربعين، حيث سجل 103 هدف وصنع 21 تمريرة حاسمة في 116 مباراة رسمية في قلعة العالمي.

    وبخلاف أهدافه الرسمية، فإن كريستيانو رونالدو قاد النصر للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعدما سجل 6 أهداف على مدار البطولة، منها هدفان ضد الهلال في نهائي سعودي خالص، ليتوج بجائزة الحذاء الذهبي.

    رونالدو يقدم أرقامًا تهديفية رائعة مع النصر، حيث حطم الرقم القياسي كصاحب أكبر رصيد من الأهداف في نسخة واحدة، بتاريخ الدوري السعودي، برصيد 35 هدفًا في موسم 2023-2024، كما حافظ على لقب الهداف، للموسم الثاني على التوالي، في 2024-2025، بـ25 هدفًا، لينال الجائزة من أسطورة النصر، ماجد عبد الله.

    ورغم ذلك، إلا أن رونالدو لا يزال يطارد حلم اللقب الرسمي الأول على أرض المملكة، حيث حل وصيفًا في دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر، فيما يقدم النصر مستويات قوية مع مدربه جورج جيسوس، ليؤكد عزمه على تحقيق اللقب السعودي الأول في خزانة ألقاب رونالدو، هذا الموسم.

    أما عن منتخب البرتغال، فإن رونالدو يطمح لأداء "الرقصة الأخيرة" في نهائيات كأس العالم 2026، والتي ينتظر أن تكون النسخة المونديالية السادسة لـ"الدون"، فيما حقق كريستيانو العديد من الأرقام القياسية، حيث بات أكثر لاعب يشارك في مباريات دولية، وأكبر هداف في تاريخ منتخبات الرجال.